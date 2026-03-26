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Eliminatórias Europeias
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Como assistir ao jogo de hoje entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

País de Gales x Bósnia e Herzegovina
País de Gales
Bósnia e Herzegovina
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O País de Gales busca repetir o feito heroico das eliminatórias de 2022 para se classificar para a Copa do Mundo de 2026. A Bósnia e Herzegovina é o último obstáculo entre a seleção e a final das eliminatórias. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo País de Gales x Bósnia e Herzegovina, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoBBC
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

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Horário do início da partida entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
Cardiff City Stadium

O jogo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

As vitórias nas duas últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, incluindo uma goleada de 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte, dão ao País de Gales a chance de se classificar para Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez na história. A equipe derrotou a Áustria e a Ucrânia nas repescagens em casa para chegar ao torneio de 2022, então sabe bem o que está em jogo. O País de Gales perdeu apenas duas vezes nos 90 minutos em seus últimos 14 jogos em casa (8 vitórias, 4 empates), então essa vantagem pode ser decisiva aqui e, potencialmente, contra a Itália ou a Irlanda do Norte, caso cheguem à final. O carismático Harry Wilson contribuiu diretamente para sete gols em cinco partidas das eliminatórias, e apenas cinco jogadores contribuíram para mais gols na Premier League do que seus 16 (10 gols, seis assistências). 

Wales v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

A Bósnia sofreu um gol no final da partida e empatou em 1 a 1 com a Áustria, perdendo de forma agonizante a chance de se classificar automaticamente em seu último jogo. A equipe permanece invicta há quatro partidas (2 vitórias, 2 empates) e também não perde há quatro jogos fora de casa, por isso está confiante em se classificar para o segundo grande torneio da história como nação independente. No entanto, terá de superar a maldição das repescagens, já que ficou de fora da Copa do Mundo de 2010 e de cada um dos últimos quatro Campeonatos Europeus após ser eliminada nas repescagens.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O País de Gales não venceu em nenhum dos quatro confrontos diretos anteriores (2 empates, 2 derrotas), três dos quais foram em casa.

A Bósnia não sofreu gols em cada um dos últimos três confrontos (2 vitórias, 1 empate).

A Bósnia marcou gols em 11 partidas consecutivas.

O País de Gales não contará com a dupla defensiva Ben Davies e Chris Mepham, nem com o atacante Kieffer Moore, todos lesionados. A Bósnia não tem novas preocupações.

Edin Dzeko, de 40 anos, é o maior artilheiro (72 gols) e o jogador com mais partidas disputadas (146) da história da Bósnia. O jogador do Schalke marcou cinco gols nas eliminatórias. 

Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de País de Gales x Bósnia e Herzegovina

País de GalesHome team crest

4-1-4-1

Formação

4-4-2

Home team crestBIH
1
K. Darlow
4
D. Lawlor
6
J. Rodon
3
N. Williams
15
J. Dasilva
11
B. Johnson
10
L. Cullen
20
D. James
5
E. Ampadu
7
D. Brooks
8
H. Wilson
1
N. Vasilj
7
A. Dedic
18
N. Katic
4
T. Muharemovic
5
S. Kolasinac
14
I. Sunjic
20
E. Bajraktarevic
15
A. Memic
6
B. Tahirovic
11
E. Dzeko
10
H. Tabakovic

4-4-2

BIHAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Bellamy

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • S. Barbarez

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

WAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BIH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

WAL

Outros

BIH

0

2

Empates

2

Vitórias

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/4
Ambos os times marcam
1/4

Classificação

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