O País de Gales busca repetir o feito heroico das eliminatórias de 2022 para se classificar para a Copa do Mundo de 2026. A Bósnia e Herzegovina é o último obstáculo entre a seleção e a final das eliminatórias.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo País de Gales x Bósnia e Herzegovina, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida de hoje.
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Horário do início da partida entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina
O jogo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.
Previsão da partida
As vitórias nas duas últimas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, incluindo uma goleada de 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte, dão ao País de Gales a chance de se classificar para Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez na história. A equipe derrotou a Áustria e a Ucrânia nas repescagens em casa para chegar ao torneio de 2022, então sabe bem o que está em jogo. O País de Gales perdeu apenas duas vezes nos 90 minutos em seus últimos 14 jogos em casa (8 vitórias, 4 empates), então essa vantagem pode ser decisiva aqui e, potencialmente, contra a Itália ou a Irlanda do Norte, caso cheguem à final. O carismático Harry Wilson contribuiu diretamente para sete gols em cinco partidas das eliminatórias, e apenas cinco jogadores contribuíram para mais gols na Premier League do que seus 16 (10 gols, seis assistências).
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A Bósnia sofreu um gol no final da partida e empatou em 1 a 1 com a Áustria, perdendo de forma agonizante a chance de se classificar automaticamente em seu último jogo. A equipe permanece invicta há quatro partidas (2 vitórias, 2 empates) e também não perde há quatro jogos fora de casa, por isso está confiante em se classificar para o segundo grande torneio da história como nação independente. No entanto, terá de superar a maldição das repescagens, já que ficou de fora da Copa do Mundo de 2010 e de cada um dos últimos quatro Campeonatos Europeus após ser eliminada nas repescagens.
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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O País de Gales não venceu em nenhum dos quatro confrontos diretos anteriores (2 empates, 2 derrotas), três dos quais foram em casa.
A Bósnia não sofreu gols em cada um dos últimos três confrontos (2 vitórias, 1 empate).
A Bósnia marcou gols em 11 partidas consecutivas.
O País de Gales não contará com a dupla defensiva Ben Davies e Chris Mepham, nem com o atacante Kieffer Moore, todos lesionados. A Bósnia não tem novas preocupações.
Edin Dzeko, de 40 anos, é o maior artilheiro (72 gols) e o jogador com mais partidas disputadas (146) da história da Bósnia. O jogador do Schalke marcou cinco gols nas eliminatórias.
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