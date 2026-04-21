O Wrexham viaja até o Kassam Stadium para enfrentar o Oxford United na noite desta terça-feira, em busca da vitória que manterá vivo seu sonho de promoção.

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Como assistir a Oxford x Wrexham com VPN

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Horário do início da partida entre Oxford e Wrexham

Championship - Championship Kassam Stadium

Oxford x Wrexham terá início em 21 de abril de 2026 às 14h40 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Após duas derrotas consecutivas para o Southampton e o Birmingham, parecia que as esperanças de promoção do Wrexham tinham ido por água abaixo. No entanto, a vitória sobre o Stoke mantém o time na briga, a dois pontos do Hull, que ocupa a sexta colocação. O Wrexham continua com apenas seis derrotas em 21 partidas fora de casa, mas venceu apenas uma das últimas quatro. O Oxford recebe os Red Dragons no Kassam Stadium, tendo vencido apenas uma das últimas seis partidas, e permanece a cinco pontos da zona de segurança. No entanto, conquistou 11 pontos nos últimos cinco jogos em casa.

Com partidas contra Coventry e Middlesbrough a seguir, o Wrexham precisa desesperadamente de três pontos aqui.

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Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Oxford United x Wrexham Provável escalação Reservas Técnico M. Bloomfield Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Oxford e Wrexham hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: