O Wrexham viaja até o Kassam Stadium para enfrentar o Oxford United na noite desta terça-feira, em busca da vitória que manterá vivo seu sonho de promoção.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Oxford x Wrexham, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida de hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|Sky Sports
Como assistir a Oxford x Wrexham com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada na internet. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.
Horário do início da partida entre Oxford e Wrexham
Oxford x Wrexham terá início em 21 de abril de 2026 às 14h40 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
Após duas derrotas consecutivas para o Southampton e o Birmingham, parecia que as esperanças de promoção do Wrexham tinham ido por água abaixo. No entanto, a vitória sobre o Stoke mantém o time na briga, a dois pontos do Hull, que ocupa a sexta colocação. O Wrexham continua com apenas seis derrotas em 21 partidas fora de casa, mas venceu apenas uma das últimas quatro. O Oxford recebe os Red Dragons no Kassam Stadium, tendo vencido apenas uma das últimas seis partidas, e permanece a cinco pontos da zona de segurança. No entanto, conquistou 11 pontos nos últimos cinco jogos em casa.
Com partidas contra Coventry e Middlesbrough a seguir, o Wrexham precisa desesperadamente de três pontos aqui.
Getty Images
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Oxford e Wrexham hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.