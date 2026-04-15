O Seattle Sounders está de volta sob as luzes do Lumen Field com uma difícil tarefa pela frente, buscando reverter uma desvantagem de dois gols e protagonizar uma virada lendária contra um time eficiente do Tigres, em um confronto decisivo da segunda partida das quartas de final da CONCACAF.

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Como assistir ao Seattle Sounders FC x Tigres com VPN

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Hora do pontapé inicial do Seattle Sounders FC x Tigres

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Lumen Field

O jogo entre Seattle Sounders e Tigres começa no dia 16 de abril às 23h30 EST e 04h30 GMT.

Prévia da partida

Após uma exaustiva sequência de oito partidas fora de casa, o Seattle Sounders finalmente volta para casa, precisando de uma noite perfeita para manter vivos seus sonhos continentais. A tarefa é difícil: a derrota por 2 a 0 em Monterrey significa que o Seattle precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente, já que mesmo um único gol do Tigres acionaria a regra dos gols fora de casa e forçaria o Rave Green a marcar quatro.

Embora a história esteja a seu favor, lembrando a lendária virada de 2013, quando se tornou o primeiro time da MLS a eliminar um adversário mexicano, o desafio atual é formidável.

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O Tigres chega com uma vantagem decisiva, liderado por Ozziel Herrera e uma zaga experiente que sufocou o ataque do Seattle na partida de ida. No entanto, com Paul Rothrock em sua melhor forma na carreira e Albert Rusnak de volta a comandar o meio-campo, o Sounders buscará aproveitar a energia de uma torcida local tão esperada para reverter o déficit e garantir uma vaga na semifinal da CONCACAF Champions Cup contra o Nashville SC ou o CF América.

Jogadores a serem observados

Pelo Sounders, Rothrock tornou-se um catalisador indispensável no ataque, vindo de uma marca histórica de 100 partidas e provando que tem a visão necessária para desarmar as difíceis defesas da Liga MX quando o jogo está em alta.

Ele enfrentará o preciso meia Herrera, do Tigres, que já deixou sua marca com um gol na partida de ida e possui a habilidade perigosa de decidir a série com um único contra-ataque.

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A disputa tática entre a criatividade de Rothrock e a eficiência de Herrera provavelmente determinará se o Seattle conseguirá dar a volta no placar ou se os visitantes garantirão com facilidade sua vaga nas semifinais.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Seattle Sounders x Tigres Provável escalação Reservas Técnico B. Schmetzer Provável escalação Reservas Técnico G. Pizarro

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Seattle Sounders FC e Tigres hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: