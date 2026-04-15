Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Seattle Sounders FC x Tigres, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao Seattle Sounders FC x Tigres com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial do Seattle Sounders FC x Tigres
O jogo entre Seattle Sounders e Tigres começa no dia 16 de abril às 23h30 EST e 04h30 GMT.
Prévia da partida
Após uma exaustiva sequência de oito partidas fora de casa, o Seattle Sounders finalmente volta para casa, precisando de uma noite perfeita para manter vivos seus sonhos continentais. A tarefa é difícil: a derrota por 2 a 0 em Monterrey significa que o Seattle precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente, já que mesmo um único gol do Tigres acionaria a regra dos gols fora de casa e forçaria o Rave Green a marcar quatro.
Embora a história esteja a seu favor, lembrando a lendária virada de 2013, quando se tornou o primeiro time da MLS a eliminar um adversário mexicano, o desafio atual é formidável.
Getty Images
O Tigres chega com uma vantagem decisiva, liderado por Ozziel Herrera e uma zaga experiente que sufocou o ataque do Seattle na partida de ida. No entanto, com Paul Rothrock em sua melhor forma na carreira e Albert Rusnak de volta a comandar o meio-campo, o Sounders buscará aproveitar a energia de uma torcida local tão esperada para reverter o déficit e garantir uma vaga na semifinal da CONCACAF Champions Cup contra o Nashville SC ou o CF América.
Jogadores a serem observados
Pelo Sounders,Rothrock tornou-se um catalisador indispensável no ataque, vindo de uma marca histórica de 100 partidas e provando que tem a visão necessária para desarmar as difíceis defesas da Liga MX quando o jogo está em alta.
Ele enfrentará o preciso meia Herrera, do Tigres, que já deixou sua marca com um gol na partida de ida e possui a habilidade perigosa de decidir a série com um único contra-ataque.
Getty Images
A disputa tática entre a criatividade de Rothrock e a eficiência de Herrera provavelmente determinará se o Seattle conseguirá dar a volta no placar ou se os visitantes garantirão com facilidade sua vaga nas semifinais.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Seattle Sounders FC e Tigres hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.