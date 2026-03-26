A Nova Caledônia e a Jamaica se enfrentam pela primeira vez no Estádio Akron, no México, com ambas as seleções buscando dar mais um passo rumo à Copa do Mundo de 2026.

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Como assistir Nova Caledônia x Jamaica com VPN

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Horário do jogo Nova Caledônia x Jamaica

Nova Caledônia x Jamaica começa em 27 de março às 10h EST e 03h GMT.

Prévia da partida

Para a Nova Caledônia, a ideia de chegar à Copa do Mundo não é mais apenas um sonho — faltam apenas duas vitórias. Este território francês, admitido na FIFA no início dos anos 2000, já esteve a um passo de conseguir isso uma vez, mantendo o empate contra os All Whites durante grande parte de uma partida das eliminatórias, antes de sofrer três gols no final da partida. Johann Sidaner vem comandando o projeto desde 2022, deixando seu cargo de treinador de juniores no Nantes para assumir o comando desta pequena seleção insular. Classificada em 150º lugar pela FIFA, com a maioria de seus jogadores atuando localmente ou nas divisões inferiores da França, sua classificação seria uma verdadeira história de azarão. A equipe chega a esta partida após vencer duas de suas últimas três partidas internacionais, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre Gibraltar em outubro, e este será seu quarto confronto contra um adversário da CONCACAF, após derrotas anteriores para a Martinica.

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A trajetória da Jamaica nas eliminatórias não foi tão direta quanto o esperado. A equipe estreou na terceira fase com duas vitórias contundentes, marcando seis gols sem sofrer nenhum, mas depois perdeu pontos em três dos quatro jogos finais e ficou de fora da liderança. Após a demissão de Steve McClaren, após um empate sem gols com Curaçao em novembro, a federação recorreu a Rudolph Speid para guiá-la de volta às finais pela primeira vez desde 1998. Embora não tenham garantido a classificação direta no inverno passado, os Reggae Boyz estão invictos nos últimos quatro jogos em todas as competições, sofrendo apenas um gol e registrando duas partidas consecutivas sem sofrer gols, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre Granada em janeiro.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A Nova Caledônia não poderá contar com o meio-campista Pierre Bako, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Já a Jamaica recebe de volta Leon Bailey, que perdeu a partida das eliminatórias contra Curaçao devido a um problema na coxa; no entanto, Michail Antonio não participará desta janela de jogos, pois se transferiu para o Catar no mês passado após lesões sofridas em um acidente de carro.

Este confronto também se soma ao histórico da Jamaica contra adversários da Oceania — a seleção enfrentou times daquela região quatro vezes, todas em amistosos, vencendo duas vezes a Nova Zelândia e perdendo duas vezes para a Austrália. O encontro mais recente ocorreu em fevereiro de 2012, quando conquistou uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre a Nova Zelândia.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Nova Caledônia e Jamaica hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: