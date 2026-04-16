Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Nottingham Forest e FC Porto, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo entre Nottingham Forest e FC Porto usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Nottingham Forest e FC Porto
Nottingham Forest x FC Porto começa em 16 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
A temporada do Nottingham Forest tem sido difícil no geral, com a permanência na Premier League ainda sendo uma preocupação, mas a campanha na Liga Europa trouxe algum alívio. A fase de grupos começou com resultados mistos — dois empates, uma derrota e uma vitória, que por acaso foi por 2 a 0 sobre o Porto. Seguiu-se um final mais forte, com três vitórias nos últimos quatro jogos, garantindo o 13º lugar e uma vaga na repescagem contra o Fenerbahçe. O Forest avançou por 4 a 2 no placar agregado e, em seguida, superou o Midtjylland nos pênaltis após um empate em 2 a 2 nas oitavas de final.
Getty Images
As quartas de final trouxeram um adversário conhecido: o Porto. O Forest esteve sob pressão na partida de ida, sofrendo 16 chutes a gol enquanto conseguia apenas seis, mas conseguiu segurar o empate para levar de volta ao City Ground. O Porto, por sua vez, chega em grande forma. O time está invicto nos últimos oito jogos em todas as competições, com apenas uma derrota na Liga Europa em toda a temporada. Seu histórico na fase de grupos incluiu cinco vitórias, dois empates e uma derrota, e o time venceu o Stuttgart por 4 a 1 com facilidade nas oitavas de final.
No campeonato nacional, o Porto lidera a Liga Portugal com uma vantagem de cinco pontos sobre o Sporting Lisboa, tendo somado 24 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 29 jogos do campeonato. Essa consistência lhes dá confiança para a partida de volta, embora seu histórico contra clubes ingleses tenha sido historicamente ruim.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Nottingham ainda lida com várias ausências por lesão, com Jair Cunha, Nicolo Savona, Willy Boly e John Victor indisponíveis. Pelo menos, eles recebem de volta Elliot Anderson, que perdeu a partida de ida por suspensão.
Getty Images
O Porto também conta com baixas, incluindo Luuk de Jong, Martim Fernandes, Samu Aghehowa e Nehuen Pérez. Seu histórico contra adversários ingleses nesta competição também não é animador — o time não venceu nenhum dos últimos cinco jogos disputados na Liga Europa, sequência que inclui a derrota por 2 a 0 e o empate em 1 a 1 contra o Forest nesta temporada.
O Forest pode tirar confiança da vitória anterior no City Ground durante a fase de grupos, embora valha a pena notar que perdeu os dois jogos em casa nas fases eliminatórias até agora.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Nottingham Forest e FC Porto hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.