O Nottingham Forest recebe o Porto no City Ground para a segunda partida das quartas de final da Liga Europa, com uma vaga nas semifinais ainda em jogo.

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Como assistir ao jogo entre Nottingham Forest e FC Porto usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Nottingham Forest e FC Porto

Liga Europa - Europa League City Ground, Nottingham

Nottingham Forest x FC Porto começa em 16 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A temporada do Nottingham Forest tem sido difícil no geral, com a permanência na Premier League ainda sendo uma preocupação, mas a campanha na Liga Europa trouxe algum alívio. A fase de grupos começou com resultados mistos — dois empates, uma derrota e uma vitória, que por acaso foi por 2 a 0 sobre o Porto. Seguiu-se um final mais forte, com três vitórias nos últimos quatro jogos, garantindo o 13º lugar e uma vaga na repescagem contra o Fenerbahçe. O Forest avançou por 4 a 2 no placar agregado e, em seguida, superou o Midtjylland nos pênaltis após um empate em 2 a 2 nas oitavas de final.

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As quartas de final trouxeram um adversário conhecido: o Porto. O Forest esteve sob pressão na partida de ida, sofrendo 16 chutes a gol enquanto conseguia apenas seis, mas conseguiu segurar o empate para levar de volta ao City Ground. O Porto, por sua vez, chega em grande forma. O time está invicto nos últimos oito jogos em todas as competições, com apenas uma derrota na Liga Europa em toda a temporada. Seu histórico na fase de grupos incluiu cinco vitórias, dois empates e uma derrota, e o time venceu o Stuttgart por 4 a 1 com facilidade nas oitavas de final.

No campeonato nacional, o Porto lidera a Liga Portugal com uma vantagem de cinco pontos sobre o Sporting Lisboa, tendo somado 24 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 29 jogos do campeonato. Essa consistência lhes dá confiança para a partida de volta, embora seu histórico contra clubes ingleses tenha sido historicamente ruim.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Nottingham ainda lida com várias ausências por lesão, com Jair Cunha, Nicolo Savona, Willy Boly e John Victor indisponíveis. Pelo menos, eles recebem de volta Elliot Anderson, que perdeu a partida de ida por suspensão.

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O Porto também conta com baixas, incluindo Luuk de Jong, Martim Fernandes, Samu Aghehowa e Nehuen Pérez. Seu histórico contra adversários ingleses nesta competição também não é animador — o time não venceu nenhum dos últimos cinco jogos disputados na Liga Europa, sequência que inclui a derrota por 2 a 0 e o empate em 1 a 1 contra o Forest nesta temporada.

O Forest pode tirar confiança da vitória anterior no City Ground durante a fase de grupos, embora valha a pena notar que perdeu os dois jogos em casa nas fases eliminatórias até agora.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

NFO Outros POR 1 1 Empate 0 Porto 1 - 1 Nottingham Forest

Nottingham Forest 2 - 0 Porto 3 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

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Como assistir na tela grande

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