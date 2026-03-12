As recentes dificuldades do Nottingham Forest em casa serão postas à prova pelo Midtjylland, a surpresa da Liga Europa, nesta batalha da primeira mão dos oitavos de final.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Nottingham Forest x FC Midtjylland, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Nottingham Forest x FC Midtjylland com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Nottingham Forest x FC Midtjylland

Liga Europa - Europa League City Ground, Nottingham

Nottingham Forest x FC Midtjylland terá início em 12 de março de 2026 às 14h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

O Forest teve que passar pelo Fenerbahçe para chegar às oitavas de final. É a primeira participação do clube na Europa em três décadas, o que pode parecer uma distração em sua luta pela sobrevivência na Premier League. A equipe de Vitor Pereira não vence há quatro jogos, mas conseguiu um respeitável empate em 2 a 2 com o Manchester City em sua última partida na Premier League.

O Midtjylland tem sido uma das surpresas da Liga Europa, conquistando o terceiro lugar na fase de grupos após vencer seis de seus oito jogos, incluindo uma vitória por 3 a 2 contra o Forest fora de casa. Os dinamarqueses estão invictos em competições oficiais em 2026 (5 vitórias e 3 empates), vencendo cada um dos seus últimos três jogos fora de casa. A confiança no elenco está alta.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Forest não tem novas lesões, mas continua sem os jogadores Chris Wood, Willy Boly, John Victor e Nicolo Savona, que estão afastados há muito tempo. O Midtjylland não contará com Darío Osorio, suspenso. O artilheiro Franculino também está fora.

O Forest venceu apenas um dos últimos oito jogos (3 empates e 4 derrotas) no City Ground, perdendo os dois jogos disputados aqui sob o comando do novo técnico.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro de confrontos diretos

NFO Um MID 0 0 Empate 1 Nottingham Forest 2 - 3 Midtjylland 2 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Nottingham Forest x FC Midtjylland hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: