As recentes dificuldades do Nottingham Forest em casa serão postas à prova pelo Midtjylland, a surpresa da Liga Europa, nesta batalha da primeira mão dos oitavos de final.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Nottingham Forest x FC Midtjylland, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|África do Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Nottingham Forest x FC Midtjylland com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Nottingham Forest x FC Midtjylland
Nottingham Forest x FC Midtjylland terá início em 12 de março de 2026 às 14h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
O Forest teve que passar pelo Fenerbahçe para chegar às oitavas de final. É a primeira participação do clube na Europa em três décadas, o que pode parecer uma distração em sua luta pela sobrevivência na Premier League. A equipe de Vitor Pereira não vence há quatro jogos, mas conseguiu um respeitável empate em 2 a 2 com o Manchester City em sua última partida na Premier League.
Getty Images
O Midtjylland tem sido uma das surpresas da Liga Europa, conquistando o terceiro lugar na fase de grupos após vencer seis de seus oito jogos, incluindo uma vitória por 3 a 2 contra o Forest fora de casa. Os dinamarqueses estão invictos em competições oficiais em 2026 (5 vitórias e 3 empates), vencendo cada um dos seus últimos três jogos fora de casa. A confiança no elenco está alta.
Getty Images
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Forest não tem novas lesões, mas continua sem os jogadores Chris Wood, Willy Boly, John Victor e Nicolo Savona, que estão afastados há muito tempo. O Midtjylland não contará com Darío Osorio, suspenso. O artilheiro Franculino também está fora.
O Forest venceu apenas um dos últimos oito jogos (3 empates e 4 derrotas) no City Ground, perdendo os dois jogos disputados aqui sob o comando do novo técnico.
Getty Images
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir Nottingham Forest x FC Midtjylland hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.