Liga Europa
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoMidtjylland
Como assistir ao jogo de hoje entre Nottingham Forest e FC Midtjylland pela Liga Europa: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga Europa entre Nottingham Forest e FC Midtjylland, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

As recentes dificuldades do Nottingham Forest em casa serão postas à prova pelo Midtjylland, a surpresa da Liga Europa, nesta batalha da primeira mão dos oitavos de final.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Nottingham Forest x FC Midtjylland, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África do Sul/África SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do pontapé inicial de Nottingham Forest x FC Midtjylland

crest
Liga Europa - Europa League
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest x FC Midtjylland terá início em 12 de março de 2026 às 14h EST e 20h GMT. 

Previsão da partida

O Forest teve que passar pelo Fenerbahçe para chegar às oitavas de final. É a primeira participação do clube na Europa em três décadas, o que pode parecer uma distração em sua luta pela sobrevivência na Premier League. A equipe de Vitor Pereira não vence há quatro jogos, mas conseguiu um respeitável empate em 2 a 2 com o Manchester City em sua última partida na Premier League.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTGetty Images

O Midtjylland tem sido uma das surpresas da Liga Europa, conquistando o terceiro lugar na fase de grupos após vencer seis de seus oito jogos, incluindo uma vitória por 3 a 2 contra o Forest fora de casa. Os dinamarqueses estão invictos em competições oficiais em 2026 (5 vitórias e 3 empates), vencendo cada um dos seus últimos três jogos fora de casa. A confiança no elenco está alta.

AS Roma v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Forest não tem novas lesões, mas continua sem os jogadores Chris Wood, Willy Boly, John Victor e Nicolo Savona, que estão afastados há muito tempo. O Midtjylland não contará com Darío Osorio, suspenso. O artilheiro Franculino também está fora. 

O Forest venceu apenas um dos últimos oito jogos (3 empates e 4 derrotas) no City Ground, perdendo os dois jogos disputados aqui sob o comando do novo técnico. 

Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Midtjylland

Nottingham ForestHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestMID
26
M. Sels
34
O. Aina
5
Murillo
31
N. Milenkovic
3
N. Williams
7
C. Hudson-Odoi
8
E. Anderson
21
O. Hutchinson
6
I. Sangare
10
M. Gibbs-White
19
I. Jesus
16
E. Olafsson
4
O. Diao
6
M. Erlic
22
M. Bech
43
K. Mbabu
58
A. Simsir
10
G. Cho
55
V. Bak
21
D. Castillo
8
P. Billing
74
Junior Brumado

3-4-2-1

MIDAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Pereira

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Tullberg

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

NFO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

MID
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro de confrontos diretos

NFO

Um

MID

0

0

Empate

1

2

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

