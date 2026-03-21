O Nice pode não estar enfrentando um perigo imediato, mas também não está totalmente fora de perigo, já que o líder da Ligue 1, o Paris Saint-Germain, chega ao Allianz Riviera, na costa sul.

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Como assistir ao jogo entre Nice e Paris Saint-Germain usando uma VPN

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Horário do jogo entre Nice e Paris Saint-Germain

Campeonato Francês - Ligue 1 Allianz Riviera

O jogo entre Nice e Paris Saint-Germain começa em 21 de março às 15h05 EST e 20h05 GMT.

Prévia da partida

Claude Puel finalmente colocou o Nice de volta nos trilhos no último fim de semana, encerrando uma sequência de seis derrotas consecutivas com sua segunda vitória no campeonato. Esse resultado dá ao time um pouco de folga na briga pela permanência, com oito pontos de vantagem sobre o Auxerre, que ocupa a vaga do playoff. Outra vitória no sábado significaria duas vitórias consecutivas pela primeira vez neste ano, além de uma rara sequência sem sofrer gols.

O desempenho em casa, porém, continua sendo um ponto delicado. O Nice não comemora uma vitória no campeonato no Allianz Riviera desde outubro, quando derrotou o Lille por 2 a 0. Curiosamente, seus sucessos recentes vieram contra grandes adversários, com Lille e Lyon sendo derrotados pelo Le Gym na temporada passada. O time também conseguiu frustrar o PSG nos últimos confrontos, empatando com ele aqui há pouco tempo.

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O PSG, por sua vez, chega revigorado após uma semana de folga na Ligue 1 e animado pela classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, após ter goleado o Chelsea por 8 a 2 no placar agregado. O time continua na liderança da tabela com um jogo a menos, mas um tropeço neste fim de semana marcaria sua quinta derrota no campeonato – mais do que nas duas últimas temporadas juntas. O Mônaco expôs falhas defensivas na última partida, e os jogadores de Luis Enrique agora enfrentam o desafio de evitar duas derrotas consecutivas pela primeira vez neste ano.

Dito isso, o PSG tem se mostrado forte fora de casa, vencendo três de suas quatro partidas fora de casa no campeonato em 2026 e somando três vitórias consecutivas fora de casa em todas as competições.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Nice pode sentir a falta de alguns nomes importantes neste fim de semana. Isak Jansson está se recuperando de um problema no joelho, Kojo Peprah Oppong sofreu uma distensão na panturrilha, Mohamed Ali-Cho está fora de ação devido a um problema no pé, Mohamed Abdelmonem está afastado por um longo período devido a uma lesão no ligamento cruzado, e Moise Bombito é dúvida após uma contusão na perna.

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O PSG também tem suas próprias preocupações. Achraf Hakimi está suspenso, Fabián Ruiz vem enfrentando dores no joelho e é improvável que Quentin Ndjantou consiga se recuperar a tempo de um problema no tendão.

Em termos de desempenho, o Paris tem sido implacável fora de casa contra times em dificuldades, conquistando o máximo de pontos em todos os confrontos fora de casa contra times da metade inferior da tabela nesta temporada. O time também saiu vitorioso em duas das últimas três visitas a Nice.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Nice e Paris Saint-Germain hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: