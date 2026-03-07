O Manchester City enfrenta uma difícil viagem pela quinta rodada da FA Cup para enfrentar o Newcastle, motivado por uma grande vitória sobre o Manchester United.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Newcastle United x Manchester City, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Newcastle United x Manchester City com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Newcastle x Man City gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Hora do início do jogo Newcastle United x Manchester City

Copa da Inglaterra - FA Cup St James' Park

Newcastle x Man City terá início em 7 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

É engraçado como as coisas podem mudar rapidamente no futebol. O Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 na Premier League em 21 de fevereiro, mas muita água rolou desde então.

Getty Images

O Magpies se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Barcelona em uma partida emocionante de duas mãos, e teve dois desempenhos contrastantes em casa. Primeiro, perdeu por 2 a 3 para o Everton após um gol de Thierno Barry aos 83 minutos, e depois fez uma exibição animada para dar a Michael Carrick sua primeira derrota como técnico do Man United.

Getty Images

O Newcastle jogou toda a segunda parte desse jogo com 10 jogadores, após a expulsão de Jacob Ramsey, mas o impressionante gol individual do substituto William Osula aos 90 minutos garantiu os três pontos e acabou com uma série de três derrotas consecutivas no campeonato, no St James’ Park.

A quarta-feira do City foi um pouco diferente. Apesar de ter liderado duas vezes em casa contra o Nottingham Forest, o time teve que se contentar com um empate em 2 a 2, o que significa que agora está a sete pontos do líder Arsenal.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Josko Gvardiol e Mateo Kovacic são baixas de longa duração para o City.

Bruno Guimarães, Lewis Miley, Emil Krafth e Fabian Schar estão todos lesionados no Magpies. Jacob Ramsey está suspenso.

Anthony Gordon sofreu e converteu um pênalti contra o Manchester United na vitória do Newcastle na Premier League na quarta-feira.

Antoine Semenyo já marcou sete gols em 12 partidas pelo City.

O City está invicto nos últimos 10 jogos em todas as competições desde as derrotas consecutivas para o Man United e o Bodo Glimt.

Getty Images

Notícias da equipe e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Formulário

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Newcastle United x Manchester City hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: