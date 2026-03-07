Goal.com
Copa da Inglaterra
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoManchester City
Como assistir ao jogo de hoje entre Newcastle United e Manchester City pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da FA Cup entre Newcastle United e Manchester City, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Manchester City enfrenta uma difícil viagem pela quinta rodada da FA Cup para enfrentar o Newcastle, motivado por uma grande vitória sobre o Manchester United. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Newcastle United x Manchester City, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
ÍndiaSony Sports Network
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao Newcastle United x Manchester City com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Newcastle x Man City gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

Hora do início do jogo Newcastle United x Manchester City

crest
Copa da Inglaterra - FA Cup
St James' Park

Newcastle x Man City terá início em 7 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

É engraçado como as coisas podem mudar rapidamente no futebol. O Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 na Premier League em 21 de fevereiro, mas muita água rolou desde então.

Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images

O Magpies se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Barcelona em uma partida emocionante de duas mãos, e teve dois desempenhos contrastantes em casa. Primeiro, perdeu por 2 a 3 para o Everton após um gol de Thierno Barry aos 83 minutos, e depois fez uma exibição animada para dar a Michael Carrick sua primeira derrota como técnico do Man United.

Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images

O Newcastle jogou toda a segunda parte desse jogo com 10 jogadores, após a expulsão de Jacob Ramsey, mas o impressionante gol individual do substituto William Osula aos 90 minutos garantiu os três pontos e acabou com uma série de três derrotas consecutivas no campeonato, no St James’ Park.

A quarta-feira do City foi um pouco diferente. Apesar de ter liderado duas vezes em casa contra o Nottingham Forest, o time teve que se contentar com um empate em 2 a 2, o que significa que agora está a sete pontos do líder Arsenal.

Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Josko Gvardiol e Mateo Kovacic são baixas de longa duração para o City.

Bruno Guimarães, Lewis Miley, Emil Krafth e Fabian Schar estão todos lesionados no Magpies. Jacob Ramsey está suspenso.

Anthony Gordon sofreu e converteu um pênalti contra o Manchester United na vitória do Newcastle na Premier League na quarta-feira.

Antoine Semenyo já marcou sete gols em 12 partidas pelo City.

O City está invicto nos últimos 10 jogos em todas as competições desde as derrotas consecutivas para o Man United e o Bodo Glimt. 

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Newcastle x Manchester City

NewcastleHome team crest

4-3-3

Formação

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
N. Pope
3
L. Hall
33
D. Burn
12
M. Thiaw
2
K. Trippier
28
J. Willock
7
Joelinton
8
S. Tonali
18
W. Osula
10
A. Gordon
20
A. Elanga
1
J. Trafford
27
M. Nunes
3
R. Dias
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
11
J. Doku
47
P. Foden
16
Rodri
20
B. Silva
7
O. Marmoush
42
A. Semenyo

4-1-3-2

MCIAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Howe

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Formulário

NEW
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro frente a frente

NEW

Outros

MCI

1

0

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Newcastle United x Manchester City hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

0