Seis meses após sua última visita, o Barcelona retorna ao St James’ Park, enquanto o Newcastle se prepara para receber o gigante espanhol em uma partida emocionante das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Newcastle United x Barcelona, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Newcastle United x Barcelona com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de Newcastle United x Barcelona

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões St James' Park

Newcastle United x Barcelona começa em 10 de março às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

Os resultados têm oscilado para o Newcastle United, mas a equipe de Eddie Howe finalmente conquistou um novo capítulo no maior palco da Europa. Um resultado mediano na liga pode não ter chamado a atenção, mas foi suficiente para garantir sua primeira vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões, e a noite de terça-feira marca sua estreia nas oitavas de final.

A eliminatória contra o Qarabag ficou praticamente decidida antes mesmo de começar, com uma vitória implacável por 6 a 1 na primeira partida. A segunda partida foi mais disputada, mas o Newcastle já havia feito o estrago. Em casa, porém, tem sido um caos: uma derrota por 3 a 2 para o Everton, uma vitória corajosa por 2 a 1 sobre o Manchester United com dez jogadores e uma dolorosa eliminação da FA Cup nas mãos do Manchester City. O futuro de Howe no St James' Park ainda é debatido, mas uma coisa é certa: sua equipe nunca deixa de entreter, marcando e sofrendo gols em cada uma das últimas doze partidas.

Agora vem o verdadeiro teste: os novatos da Liga dos Campeões contra os veteranos. O Barcelona chega com pedigree, com o objetivo de ir além da semifinal da última temporada, quando foi derrotado pelo Inter de Milão. Sua fase de grupos foi uma montanha-russa, com 36 gols em oito jogos, mais do que qualquer outro time. As fragilidades defensivas foram expostas em Stamford Bridge, mas Hansi Flick reforçou a equipe desde então. A vitória de 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao no sábado, graças ao sensacional adolescente Lamine Yamal, foi a oitava partida sem sofrer gols em 2026. Apenas o Inter de Milão conseguiu mais.

Os catalães estão em uma sequência de quatro vitórias consecutivas, mesmo que sua aventura na Copa del Rey tenha terminado em decepção. A história favorece o time, mas a imprevisibilidade do Newcastle torna este confronto um dos mais intrigantes da rodada.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Para o Newcastle, a lista de lesões é preocupante. Emil Krafth (joelho), Lewis Miley (coxa), Fabian Schär (tornozelo) e o sempre importante Bruno Guimarães (coxa) estão todos fora do confronto com o Barcelona.

Do lado dos visitantes, vários nomes importantes continuam fora. Alejandro Balde (tendão), Gavi (joelho), Frenkie de Jong (tendão), Jules Kounde (tendão) e Andreas Christensen (LCA) estão todos fora de combate, e nenhum deles deve retornar a tempo para a partida de volta.

O Barcelona tem o hábito de eliminar adversários ingleses nesta fase, vencendo cada uma das suas últimas cinco partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões. E quando vieram ao St James' Park em setembro, a equipe de Flick conquistou uma vitória por 2 a 1, selada por dois gols do jogador emprestado pelo Manchester United, Marcus Rashford.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao Newcastle United x Barcelona hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: