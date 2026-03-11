Pela primeira vez desde o confronto nas eliminatórias de 2025, Nashville e Inter Miami renovam sua rivalidade nesta partida das oitavas de final da Concacaf Champions Cup.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Nashville SC x Inter Miami CF, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Nashville SC x Inter Miami CF com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Nashville SC e Inter Miami CF

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Geodis Park

Nashville SC x Inter Miami terá início em 11 de março de 2026 às 18h30 EST e 23h30 GMT.

Previsão da partida

O Nashville está em ótima forma, com quatro vitórias e um empate, o que significa que é o seu melhor início de campanha de sempre. Mais recentemente, venceu o Minnesota por 3-1. O novo contratado Cristian Espinoza adaptou-se rapidamente, com um golo na última partida.

O visitante Inter Miami chega após duas vitórias consecutivas, com um ataque renovado com Germán Berterame (contratado do Monterrey) e Tadeo Allende nas laterais.

@NashvilleSC

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O atacante inglês Sam Surridge marcou 17 gols no GEODIS Park desde o início de 2025.

O astro do Inter Miami, Lionel Messi, tem atualmente 899 gols na carreira.

Sergio Reguilón e David Ayala voltaram aos treinos completos e estão disponíveis para seleção, dando ao Miami um elenco quase completo.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Nashville SC x Inter Miami CF Provável escalação Reservas Técnico B. Callaghan Provável escalação Reservas Técnico J. Mascherano

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Nashville SC x Inter Miami CF hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: