CONCACAF Champions Cup
team-logoNashville SC
Geodis Park
team-logoInter Miami CF
Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Nashville SC e Inter Miami CF pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da CONCACAF Champions Cup entre Nashville SC e Inter Miami CF, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Pela primeira vez desde o confronto nas eliminatórias de 2025, Nashville e Inter Miami renovam sua rivalidade nesta partida das oitavas de final da Concacaf Champions Cup. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Nashville SC x Inter Miami CF, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
CanadáFubo Canadá

Hora do início da partida entre Nashville SC e Inter Miami CF

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Geodis Park

Nashville SC x Inter Miami terá início em 11 de março de 2026 às 18h30 EST e 23h30 GMT.

Previsão da partida

O Nashville está em ótima forma, com quatro vitórias e um empate, o que significa que é o seu melhor início de campanha de sempre. Mais recentemente, venceu o Minnesota por 3-1. O novo contratado Cristian Espinoza adaptou-se rapidamente, com um golo na última partida. 

O visitante Inter Miami chega após duas vitórias consecutivas, com um ataque renovado com Germán Berterame (contratado do Monterrey) e Tadeo Allende nas laterais. 

Cristian Espinoza Nashville SC@NashvilleSC

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O atacante inglês Sam Surridge marcou 17 gols no GEODIS Park desde o início de 2025.

O astro do Inter Miami, Lionel Messi, tem atualmente 899 gols na carreira. 

Sergio Reguilón e David Ayala voltaram aos treinos completos e estão disponíveis para seleção, dando ao Miami um elenco quase completo.

D.C. United v Inter Miami CFGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Nashville SC x Inter Miami CF

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • B. Callaghan

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mascherano

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

NSC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

MIA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

NSC

Outros

MIA

1

0

Empate

4

Vitórias

6

Gols feitos

15
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

