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Como assistir ao jogo de hoje entre Nashville SC e CF América pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Nashville SC x CF America
Nashville SC
CF America
CONCACAF Champions Cup

Como assistir à partida da CONCACAF Champions Cup entre o Nashville SC e o CF América, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Nashville volta ao Geodis Park para a fase das quartas de final da CONCACAF Champions Cup, onde enfrentará o Club América, um dos grandes nomes do futebol mexicano. Depois de ter superado com sucesso as fases anteriores, este confronto representa mais um grande desafio para a equipe da casa.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Nashville SC x Club América, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode

Como assistir ao jogo entre Nashville SC e CF América com VPN

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Horário do pontapé inicial de Nashville SC x CF América

crest
CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Geodis Park

Nashville SC x CF América começa em 8 de abril às 20h EST e 01h GMT.

Prévia da partida

O Nashville teve um início de 2026 em grande estilo, eliminando o Inter Miami da competição graças aos gols fora de casa e somando três vitórias nos últimos seis jogos, sofrendo apenas um gol. Essa combinação de solidez defensiva e eficiência ofensiva tem sido fundamental para a boa fase da equipe. Hany Mukhtar e Sam Surridge continuam sendo a principal ameaça no ataque, como demonstrado na vitória por 5 a 0 sobre o Orlando, e mesmo o tropeço contra o Chicago não alterou o fato de que o Nashville joga com muita garra em casa.

Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images

O Club América chega a esta quartas de final em uma situação bem diferente. A equipe não vence há quatro jogos consecutivos, incluindo um empate em 1 a 1 com o Santos Laguna após a derrota para o Pumas, e seu ataque tem parecido sem ideias. Brian Rodríguez tem mostrado lampejos de qualidade, mas, no geral, o ataque tem carecido de consistência. Com a pressão aumentando, enfrentar o Nashville nesta fase é uma tarefa difícil.

Jogadores a serem observados

Pelo Nashville, Surridge continua sendo uma presença importante no ataque. O jogador de 27 anos mostrou seu faro de gol com um hat-trick contra o Orlando e, embora não tenha marcado na última partida, é o tipo de atacante capaz de desestabilizar a defesa a qualquer momento. 

Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images

Do outro lado, o Club América contará com Raphael Veiga para comandar o jogo. À vontade na ligação entre o meio-campo e o ataque, ele já contribuiu para dois gols em três partidas da Copa dos Campeões nesta temporada e buscará se destacar novamente nesta partida das quartas de final.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Nashville SC x CF America

Nashville SCHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCFA
99
B. Schwake
3
M. Woledzi
27
R. Baker-Whiting
4
J. Palacios
31
A. Najar
41
W. Madrigal
7
C. Espinoza
16
M. Corcoran
10
H. Mukhtar
8
P. Yazbek
9
S. Surridge
30
R. Cota
32
M. Vazquez
4
S. Caceres
29
R. Juarez
3
I. Reyes
17
Rodrigo Dourado
28
E. Sanchez
12
I. Violante
23
R. Veiga
10
A. Zendejas
33
P. Salas

4-2-3-1

CFAAway team crest

NSC
-Escalação

Reservas

Técnico

  • B. Callaghan

CFA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Jardine

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

NSC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

CFA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

NSC

Outros

CFA

2

Vitórias

0

Empate

0

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Nashville SC x CF América hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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