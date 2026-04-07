O Nashville volta ao Geodis Park para a fase das quartas de final da CONCACAF Champions Cup, onde enfrentará o Club América, um dos grandes nomes do futebol mexicano. Depois de ter superado com sucesso as fases anteriores, este confronto representa mais um grande desafio para a equipe da casa.

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Como assistir ao jogo entre Nashville SC e CF América com VPN

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Horário do pontapé inicial de Nashville SC x CF América

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Geodis Park

Nashville SC x CF América começa em 8 de abril às 20h EST e 01h GMT.

Prévia da partida

O Nashville teve um início de 2026 em grande estilo, eliminando o Inter Miami da competição graças aos gols fora de casa e somando três vitórias nos últimos seis jogos, sofrendo apenas um gol. Essa combinação de solidez defensiva e eficiência ofensiva tem sido fundamental para a boa fase da equipe. Hany Mukhtar e Sam Surridge continuam sendo a principal ameaça no ataque, como demonstrado na vitória por 5 a 0 sobre o Orlando, e mesmo o tropeço contra o Chicago não alterou o fato de que o Nashville joga com muita garra em casa.

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O Club América chega a esta quartas de final em uma situação bem diferente. A equipe não vence há quatro jogos consecutivos, incluindo um empate em 1 a 1 com o Santos Laguna após a derrota para o Pumas, e seu ataque tem parecido sem ideias. Brian Rodríguez tem mostrado lampejos de qualidade, mas, no geral, o ataque tem carecido de consistência. Com a pressão aumentando, enfrentar o Nashville nesta fase é uma tarefa difícil.

Jogadores a serem observados

Pelo Nashville, Surridge continua sendo uma presença importante no ataque. O jogador de 27 anos mostrou seu faro de gol com um hat-trick contra o Orlando e, embora não tenha marcado na última partida, é o tipo de atacante capaz de desestabilizar a defesa a qualquer momento.

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Do outro lado, o Club América contará com Raphael Veiga para comandar o jogo. À vontade na ligação entre o meio-campo e o ataque, ele já contribuiu para dois gols em três partidas da Copa dos Campeões nesta temporada e buscará se destacar novamente nesta partida das quartas de final.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

NSC Outros CFA 2 Vitórias 0 Empate 0 CF America 2 - 2 Nashville SC

Nashville SC 3 - 3 CF America 5 Gols feitos 5 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Nashville SC x CF América hoje

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Como assistir na tela grande

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