Hora do início da partida entre NAC Breda e Feyenoord

Eredivisie - Eredivisie Rat Verlegh Stadion

NAC Breda x Feyenoord começa em 8 de março às 10h45 EST e 15h45 GMT.

Previsão da partida

A pressão inicial do Feyenoord para desafiar o PSV diminuiu, com os líderes agora bem fora de alcance. Isso deixa Robin van Persie e sua equipe focados em garantir o segundo lugar. Os gols têm sido mais difíceis de sair, mas as vitórias sobre Utrecht, Go Ahead Eagles e Telstar recentemente deram um impulso à equipe, antes que o Twente interrompesse sua sequência com uma derrota por 2 a 0. Desde o final de janeiro, o Feyenoord marcou apenas cinco gols em seis partidas e conquistou apenas uma vitória fora de casa nas últimas cinco viagens, embora seus 20 pontos em 12 jogos ainda o coloquem em segundo lugar na liga.

O NAC Breda, por sua vez, luta para se manter à tona. Seis pontos conquistados nas últimas quatro partidas mantiveram o time na zona de playoff, mesmo com a dura derrota para o Telstar. As vitórias apertadas sobre Heracles e Volendam foram vitais, e o desempenho em casa é animador: 15 pontos em 13 partidas, com apenas 18 gols sofridos, mostram que o time pode ser difícil de vencer no Rat Verlegh Stadion.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O NAC Breda terá que lidar com as ausências de Leo Greiml e Moussa Soumano, ambos afastados por lesão.

A situação do Feyenoord é ainda mais difícil, com uma longa lista de ausências que inclui Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste, Malcolm Jeng, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Givairo Read, Oussama Targhalline, Shiloh Zand, Gaoussou Diarra e Shaqueel van Persie. É um duro golpe para os visitantes, deixando-os com poucas opções em campo.

O NAC Breda conseguiu apenas uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos três jogos em casa contra o Feyenoord. Isso sugere que o Feyenoord nem sempre tem vida fácil como visitante em Breda, mesmo que o contexto geral sugira que eles continuam sendo os favoritos desta vez.

