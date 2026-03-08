Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Eredivisie
team-logoNAC Breda
Rat Verlegh Stadion
team-logoFeyenoord
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre NAC Breda e Feyenoord pela Eredivisie: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Eredivisie entre NAC Breda e Feyenoord, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Feyenoord vai ao Rat Verlegh Stadion com o objetivo de consolidar a segunda posição, enquanto os anfitriões lutam para se manterem longe da zona de rebaixamento.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo NAC Breda x Feyenoord, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTriller TV
CanadáSportsnet
ÍndiaJioStar

Como assistir NAC Breda x Feyenoord com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a ExpressVPN!

Hora do início da partida entre NAC Breda e Feyenoord

crest
Eredivisie - Eredivisie
Rat Verlegh Stadion

NAC Breda x Feyenoord começa em 8 de março às 10h45 EST e 15h45 GMT.

Previsão da partida

A pressão inicial do Feyenoord para desafiar o PSV diminuiu, com os líderes agora bem fora de alcance. Isso deixa Robin van Persie e sua equipe focados em garantir o segundo lugar. Os gols têm sido mais difíceis de sair, mas as vitórias sobre Utrecht, Go Ahead Eagles e Telstar recentemente deram um impulso à equipe, antes que o Twente interrompesse sua sequência com uma derrota por 2 a 0. Desde o final de janeiro, o Feyenoord marcou apenas cinco gols em seis partidas e conquistou apenas uma vitória fora de casa nas últimas cinco viagens, embora seus 20 pontos em 12 jogos ainda o coloquem em segundo lugar na liga.

FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-TELSTARGetty Images

O NAC Breda, por sua vez, luta para se manter à tona. Seis pontos conquistados nas últimas quatro partidas mantiveram o time na zona de playoff, mesmo com a dura derrota para o Telstar. As vitórias apertadas sobre Heracles e Volendam foram vitais, e o desempenho em casa é animador: 15 pontos em 13 partidas, com apenas 18 gols sofridos, mostram que o time pode ser difícil de vencer no Rat Verlegh Stadion.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O NAC Breda terá que lidar com as ausências de Leo Greiml e Moussa Soumano, ambos afastados por lesão. 

A situação do Feyenoord é ainda mais difícil, com uma longa lista de ausências que inclui Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste, Malcolm Jeng, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Givairo Read, Oussama Targhalline, Shiloh Zand, Gaoussou Diarra e Shaqueel van Persie. É um duro golpe para os visitantes, deixando-os com poucas opções em campo.

FBL-NED-EREDIVISIE-BREDA-PSVGetty Images

O NAC Breda conseguiu apenas uma vitória, um empate e uma derrota nos últimos três jogos em casa contra o Feyenoord. Isso sugere que o Feyenoord nem sempre tem vida fácil como visitante em Breda, mesmo que o contexto geral sugira que eles continuam sendo os favoritos desta vez.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de NAC Breda x Feyenoord

NAC BredaHome team crest

3-4-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestFEY
99
D. Bielica
15
E. Mahmutovic
4
B. Kemper
8
C. Leemans
7
C. Brym
16
M. Balard
14
K. Sowah
90
L. Holtby
24
André Ayew
19
A. Salama
10
M. Nassoh
22
T. Wellenreuther
4
T. Watanabe
30
J. Lotomba
21
A. Ahmedhodzic
20
M. Deijl
10
L. Valente
19
R. Sterling
7
J. Moder
24
T. Kraaijeveld
15
J. Bos
9
A. Ueda

4-2-3-1

FEYAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Hoefkens

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. van Persie

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Formulário

NAC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

FEY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Registro frente a frente

NAC

Outros

FEY

0

1

Empate

4

Vitórias

2

Gols feitos

17
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir NAC Breda x Feyenoord hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0