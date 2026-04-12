Como assistir ao jogo de hoje entre Mumbai Indians e Royal Challengers Bangalore: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Mumbai Indians e Royal Challengers Bangalore, já que o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

Prévia da partida

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A rivalidade acirrada entre o Mumbai Indians (MI) e o Royal Challengers Bengaluru (RCB) promete incendiar o Estádio Wankhede em 12 de abril de 2026. Esta 20ª partida da temporada da IPL 2026 reúne duas das franquias mais populares da liga, num confronto que tradicionalmente é um grande espetáculo repleto de gols. Com ambas as equipes apresentando elencos renovados e novas dinâmicas de liderança, os riscos estão mais altos do que nunca para esses eternos candidatos ao título.

O Mumbai Indians entra nesta partida em casa buscando aproveitar sua formidável profundidade no ataque. Sob o comando do capitão Hardik Pandya, o MI reforçou suas fileiras com o retorno de Quinton de Kock e a adição de Shardul Thakur, proporcionando um equilíbrio ao elenco. O “Big Three” formado por Rohit Sharma, Hardik Pandya e Suryakumar Yadav continua sendo o coração da equipe, enquanto Jasprit Bumrah continua liderando um ataque de arremessadores que será testado pela natureza acelerada do

Royal Challengers Bengaluru, liderado por Rajat Patidar nesta campanha de 2026, chegou com uma identidade renovada, mas com uma filosofia de rebatidas familiar. O lendário Virat Kohli continua sendo o âncora no topo, apoiado por aquisições explosivas como Phil Salt e o retornante Devdutt Padikkal. A unidade de arremessadores do RCB, muitas vezes seu calcanhar de Aquiles, agora conta com uma experiente dupla de arremessadores rápidos formada por Josh Hazlewood e Bhuvneshwar Kumar, com o objetivo de fornecer o controle necessário para defender as pontuações em campos pequenos.

Horário de início de Mumbai Indians x Royal Challengers Bangalore

🏟️ Local: Estádio Wankhede, Mumbai ⏰ Horário de início: 19h30 IST

A partida de hoje entre Mumbai Indians e Royal Challengers Bangalore terá início no dia 12 de abril de 2026, às 19h30 IST.

🇬🇧 Como assistir à IPL 2026 no Reino Unido

Se você já é cliente da Sky, pode adicionar o Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. O pacote custa a partir de £ 22 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, o que permite ao espectador assistir a muitos outros eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

Clientes que não são da Sky também podem assistir aos eventos com a NOW TV. Há uma variedade de planos para o fã de esportes, incluindo a “Assinatura Diária de Esportes”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A assinatura “Fully Flexible” da NOW Sports oferece novamente acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £34,99 por mês e é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do período mensal.

Há também o pacote “12-Month Saver”, no qual você paga 20% a menos, ou seja, apenas £27,99 por mês. No entanto, é necessário assinar por um prazo mínimo de 12 meses. Após o prazo mínimo de 12 meses, a assinatura é renovada automaticamente por £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

🇺🇸 Como assistir à IPL 2026 nos EUA e no Canadá

A Willow TV é uma emissora dedicada ao críquete e é a transmissora exclusiva da IPL nos EUA. Aqui, você encontrará transmissões ao vivo e gravadas das partidas, permitindo que os fãs acompanhem a ação em tempo real. Além disso, a plataforma oferece análises detalhadas das partidas, comentários e destaques, enriquecendo a experiência de assistir.

A FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a Willow TV, oferecendo acesso à IPL e a todo um mundo de esportes. A Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, a partir daí,US$ 55,99 por mês. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os seus planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e de esportes em geral.

🇦🇺 Como assistir à IPL 2026 na Austrália

Você poderá assistir a todas as partidas da IPL 2026 nos canais da Fox Cricket na TV. Se você não tem a Fox e não deseja assinar, a Kayo Sports, especialista em streaming de esportes, também transmitirá o torneio deste ano. Há duas opções de planos de assinatura. Veja aqui todos os detalhes:

Kayo Standard

Este é o plano básico, projetado para espectadores individuais.

Preço: $29,99 por mês

$29,99 por mês Transmissões simultâneas: 1 tela por vez

1 tela por vez Qualidade de vídeo: Alta definição (até 1080p)

Alta definição (até 1080p) Principais recursos: Acesso total a mais de 50 esportes, SplitView (assista a vários jogos em uma única tela), sem contrato de fidelidade.

Kayo Premium

Este é o plano de nível superior, voltado para famílias e para quem deseja a melhor experiência visual.

Preço: US$ 45,99 por mês

US$ 45,99 por mês Transmissões simultâneas: 2 telas ao mesmo tempo

2 telas ao mesmo tempo Qualidade de vídeo: 4K Ultra HD (em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis)

(em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis) Principais recursos: Tudo o que está incluído no plano Standard, além de streaming em 4K e uma transmissão simultânea adicional.

🌏 Cobertura da IPL 2026 em todo o mundo

País Rede/Streaming 🇿🇦 África do Sul SuperSport 🇦🇺 Austrália Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe e América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 França YuppTV 🇮🇳 Índia JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Médio Noon

🛜 Assista à IPL 2026 de qualquer lugar com uma VPN

Se você não conseguir assistir aos jogos da IPL ao vivo na sua região ou se estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos fortemente o uso do NordVPN, mas você também pode conferir nosso guia detalhado de VPNs para outras opções.