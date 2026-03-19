O Mount Pleasant FA chega ao segundo jogo contra o LA Galaxy nas oitavas de final, buscando reverter uma desvantagem de 3 a 0 no placar agregado da CONCACAF Champions Cup 2026, no Drax Hall Sports Complex.

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Como assistir ao jogo entre Mount Pleasant e LA Galaxy com VPN

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Hora do pontapé inicial de Mount Pleasant x LA Galaxy

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Ferdi Neita Sports Complex

Mount Pleasant x LA Galaxy começa em 19 de março às 18h EST e 23h GMT.

Prévia da partida

Na partida de ida, o LA Galaxy impôs sua autoridade em casa com uma vitória convincente por 3 a 0, impulsionada pelo sensacional hat-trick de Gabriel Pec.

Getty Images

Para o Mount Pleasant, a noite foi ainda mais difícil do que o placar sugere — a equipe foi obrigada a entrar em campo com um time enfraquecido, depois que dez titulares não conseguiram obter vistos para os EUA. Entre os ausentes estavam os pilares haitianos Johnson Jeudy, Clifford Thomas e Raphael Intervil, deixando o clube jamaicano sem grande parte de sua espinha dorsal habitual e com dificuldades para enfrentar um Galaxy em plena forma.

Desde então, o time jamaicano voltou a vencer com uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Molynes United na Premier League jamaicana na segunda-feira.

Enquanto isso, o Galaxy conquistou apenas uma vitória em seus quatro jogos da Major Soccer League nesta temporada, tendo perdido recentemente por 2 a 1 para o Sporting Kansas City em casa.

Confronto direto e estatísticas-chave

O confronto de quinta-feira será apenas a segunda vez que o Mount Pleasant e o LA Galaxy se enfrentam, após o jogo de ida da semana passada. De volta ao seu território, o Mount Pleasant contará com seu impressionante histórico defensivo no campeonato nacional, onde sofreu apenas 13 gols em 26 partidas. A equipe também tem sido difícil de ser derrotada no Drax Hall, perdendo apenas dois jogos em casa em todas as competições nesta temporada.

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Por outro lado, o Galaxy chega com a história em mente — o clube foi eliminado nas quartas de final do ano passado e tem apenas um título da Champions Cup em seu currículo, que remonta ao ano 2000.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Mount Pleasant x LA Galaxy Provável escalação Reservas Provável escalação Reservas Técnico G. Vanney

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

MOU Um LAG 0 0 Empate 1 LA Galaxy 3 - 0 Mount Pleasant 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Mount Pleasant e LA Galaxy hoje

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Como assistir na tela grande

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