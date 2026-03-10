Um confronto totalmente mexicano está prestes a acontecer na primeira partida das oitavas de final da CONCACAF Champions Cup, quando o Monterrey enfrenta o atual campeão norte-americano Cruz Azul.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Monterrey x Cruz Azul, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Monterrey x Cruz Azul com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Monterrey e Cruz Azul

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Estadio BBVA

Monterrey x Cruz Azul começa em 11 de março às 20h EST e 01h GMT.

Previsão da partida

As oitavas de final da CONCACAF Champions Cup trazem Monterrey e Cruz Azul de volta ao cenário continental, com o Estádio BBVA servindo de palco para um confronto repleto de história e orgulho. Dois dos clubes mais emblemáticos do México se enfrentam não apenas por táticas, mas por identidade, paixão e pelo peso da competição continental.

O Cruz Azul chega com seu ataque em plena forma, marcando 13 gols nos últimos cinco jogos, enquanto o Monterrey mostrou seu poder ofensivo na vitória por 4 a 0 sobre o Querétaro. A consistência tem sido mais difícil de definir para o Monterrey, mas em casa eles continuam perigosos, especialmente contra um time como o Cruz Azul, que joga na frente e deixa espaço para contra-ataques. Com ambas as equipes disparando cerca de 100 chutes cada uma nas últimas cinco partidas, este parece ser o tipo de confronto em que as chances e o drama serão intensos e rápidos.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Tanto o Monterrey quanto o Cruz Azul estão lidando com ausências notáveis. O time da casa não contará com Fidel Ambríz, que está fora de ação devido a um problema muscular, enquanto Anthony Martial se recupera de um deslocamento no ombro e não deve retornar antes de meados de abril.

Getty Images

A situação do Cruz Azul não é muito melhor: o goleiro Kevin Mier está se recuperando de uma lesão na perna, mas pode retornar ainda este mês, e Jesús Orozco enfrenta um período mais longo de afastamento após fraturar o tornozelo, com retorno previsto para o início de abril.

Olhando para o histórico entre as duas equipes, a rivalidade tem sido equilibrada ao longo dos anos. Em 66 confrontos anteriores, o Monterrey conquistou 21 vitórias, o Cruz Azul levou 28, e 17 partidas terminaram empatadas - números que mostram como essa disputa sempre foi acirrada.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Monterrey x Cruz Azul Provável escalação Reservas Técnico D. Torrent Provável escalação Reservas Técnico N. Larcamon

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Formulário

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Monterrey x Cruz Azul hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: