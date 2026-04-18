A atmosfera certamente estará eletrizante no The Den neste sábado ao meio-dia, quando uma torcida lotada se reunirá para um acirrado clássico londrino com enormes implicações para a tabela do Campeonato Inglês.

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Como assistir ao Millwall x Queens Park Rangers com VPN

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Horário do início da partida entre Millwall e Queens Park Rangers

Championship - Championship The Den

Millwall x Queens Park Rangers começa em 18 de abril às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Previsão da partida

Este confronto chega em um momento crítico, com o Millwall lutando para manter sua posição entre os quatro primeiros do Campeonato. Embora os Lions tenham enfrentado dificuldades para manter a consistência nas últimas semanas, seu estádio continua sendo um desafio assustador para qualquer visitante. Eles buscarão completar uma rara campanha de vitórias sobre seus rivais londrinos, após garantirem uma vitória por 2 a 1 no Loftus Road no início da temporada.

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Por outro lado, Julien Stephan transformou o QPR em uma equipe resistente que atualmente ostenta uma sequência de cinco jogos sem derrotas. Após uma vitória esmagadora por 6 a 1 sobre o Portsmouth e um empate disputado contra o Bristol City, os Hoops alcançaram uma posição confortável no meio da tabela e adorariam nada mais do que desempenhar o papel de azarão.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Estatisticamente, o sucesso do Millwall foi construído sobre uma base sólida de 16 jogos sem sofrer gols, mas a profundidade defensiva da equipe está sendo testada exatamente no momento errado. Billy Mitchell e Daniel Kelly são grandes dúvidas devido a lesões musculares, enquanto o meio-campo sente a falta da presença do veterano Massimo Luongo, que está fora do resto da temporada.

As opções de ataque do QPR também parecem escassas; a equipe viaja sem o craque Ilias Chair e o perigoso Rumarn Burrell, ambos afastados devido a problemas nos tendões. Com Karamoko Dembele também fora por um longo período, grande parte da responsabilidade criativa recairá sobre Nicolas Madsen, desde que ele seja aprovado no teste físico de última hora.

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Considerando que o Millwall venceu três dos últimos cinco confrontos entre as duas equipes, eles têm a vantagem histórica, mas o momento atual do QPR torna esta partida muito mais difícil de prever do que a tabela do campeonato sugere.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Millwall x Queens Park Rangers Provável escalação Reservas Técnico A. Neil Provável escalação Reservas Técnico J. Stephan

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Millwall x Queens Park Rangers hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: