O Millwall, em busca do acesso e atualmente em segundo lugar na Championship, enfrenta o Norwich, 11º colocado, no The Den.

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Como assistir ao Millwall x Norwich com VPN

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Horário do início da partida entre Millwall e Norwich

Championship - Championship The Den

Millwall x Norwich começa em 6 de abril às 08:00 EST e 13:00 GMT.

Prévia da partida

A campanha do Millwall rumo à Premier League está ganhando força. A vitória por 2 a 1 sobre o Middlesbrough na sexta-feira foi decisiva, não apenas porque o time conseguiu virar o jogo com dois gols no segundo tempo do ex-atacante do Boro, Josh Coburn, mas porque levou o time ao segundo lugar. Esse resultado deixou o time um ponto à frente do terceiro colocado e quatro à frente do Ipswich, embora o Ipswich ainda tenha dois jogos a menos, então o Millwall sabe que não pode dar trégua. O time conquistou cinco vitórias nos últimos sete jogos, e o confronto de segunda-feira contra o Norwich dá a chance de completar a dobradinha contra os Canaries pela primeira vez desde o final da década de 1960, depois de ter vencido por 2 a 1 em agosto.

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O Norwich, por sua vez, está no meio da tabela com 16 vitórias, sete empates e 17 derrotas em 40 partidas. A equipe tem sido difícil de ser derrotada recentemente, perdendo apenas uma vez nos últimos sete jogos, mas o empate de 1 a 1 na sexta-feira em casa contra o Portsmouth, que luta contra o rebaixamento, foi frustrante. Pelle Mattsson marcou logo no início, mas viu sua noite terminar mal com um gol contra no final da partida. Esse deslize efetivamente acabou com suas tênues esperanças de chegar aos playoffs, deixando o time a nove pontos dos seis primeiros colocados, faltando seis jogos para o fim. Mesmo assim, o Norwich vai querer terminar a temporada com força e ganhar impulso, especialmente com o clássico contra o Ipswich marcado para o próximo fim de semana.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Millwall continua sem poder contar com Lukas Jensen, Joe Bryan, Daniel Kelly e Massimo Luongo, todos lesionados. Alfie Doughty e Ryan Leonard voltaram aos treinos, embora ainda não esteja claro se algum dos dois estará pronto para jogar.

O Norwich tem uma lista mais longa de ausências, com Ruairi McConville, Shane Duffy, Gabriel Forysth, Lucien Mahovo, Harry Amass, Matej Jurasek, Mirko Topic, Papa Amadou Diallo, Ante Crnac e Jovon Makama todos indisponíveis. Jeffrey Schlupp voltou aos treinos após cinco meses de afastamento, mas é improvável que seja escalado imediatamente.

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Em termos de confrontos diretos, o Millwall venceu seus dois últimos jogos em casa contra o Norwich, incluindo uma vitória por 3 a 1 no The Den na temporada passada. O Norwich, por outro lado, perdeu nas duas últimas visitas e buscará conquistar sua primeira vitória fora de casa contra o Millwall desde o triunfo por 3 a 2 em março de 2023.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Millwall x Norwich hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: