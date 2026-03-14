É um confronto decisivo nas duas extremidades da tabela do Campeonato, quando o Millwall, em busca da promoção, enfrenta o Blackburn, que passa por dificuldades.

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Como assistir ao Millwall x Blackburn com uma VPN

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Horário do início da partida entre Millwall e Blackburn

Championship - Championship The Den

Millwall x Blackburn terá início em 14 de março de 2026 às 11h00 EST e 15h00 GMT.

Previsão da partida

O Millwall, em busca da promoção, recebe o combativo Blackburn Rovers no The Den neste sábado. Com o Millwall disputando uma vaga na promoção automática e o Rovers apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, este confronto está dando o que falar por toda a Inglaterra.

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Sob o comando do técnico Alex Neil, o Millwall vem de quatro vitórias consecutivas, tendo sofrido apenas um gol nessa sequência. Nesta temporada, a equipe já não sofreu gols em 15 partidas.

Getty Images

O Blackburn, de Michael O'Neill, tem sido assolado por lesões durante toda a campanha. O capitão Todd Cantwell entrou como reserva no meio da semana e deve voltar ao time titular nesta partida, o que representa um impulso oportuno para os Rovers.

Getty Images

Estatísticas importantes e lesões

Enquanto Massimo Luongo, Lukas Jensen e Dan Kelly continuam fora por um longo período, o elenco recebeu um reforço com o retorno de Will Smallbone e Joe Bryan

O atacante do Blackburn, Andri Gudjohnsen, perderá o restante da temporada devido a uma cirurgia no tornozelo. Ele se junta a Sondre Tronstad e Lewis Miller na lista de lesionados.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Millwall x Blackburn Provável escalação Reservas Técnico A. Neil Provável escalação Reservas Técnico M. O'Neill

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Millwall x Blackburn hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: