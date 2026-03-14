É um confronto decisivo nas duas extremidades da tabela do Campeonato, quando o Millwall, em busca da promoção, enfrenta o Blackburn, que passa por dificuldades.
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Como assistir ao Millwall x Blackburn com uma VPN
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Horário do início da partida entre Millwall e Blackburn
Millwall x Blackburn terá início em 14 de março de 2026 às 11h00 EST e 15h00 GMT.
Previsão da partida
O Millwall, em busca da promoção, recebe o combativo Blackburn Rovers no The Den neste sábado. Com o Millwall disputando uma vaga na promoção automática e o Rovers apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, este confronto está dando o que falar por toda a Inglaterra.
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Sob o comando do técnico Alex Neil, o Millwall vem de quatro vitórias consecutivas, tendo sofrido apenas um gol nessa sequência. Nesta temporada, a equipe já não sofreu gols em 15 partidas.
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O Blackburn, de Michael O'Neill, tem sido assolado por lesões durante toda a campanha. O capitão Todd Cantwell entrou como reserva no meio da semana e deve voltar ao time titular nesta partida, o que representa um impulso oportuno para os Rovers.
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Estatísticas importantes e lesões
Enquanto Massimo Luongo, Lukas Jensen e Dan Kelly continuam fora por um longo período, o elenco recebeu um reforço com o retorno de Will Smallbone e Joe Bryan
O atacante do Blackburn, Andri Gudjohnsen, perderá o restante da temporada devido a uma cirurgia no tornozelo. Ele se junta a Sondre Tronstad e Lewis Miller na lista de lesionados.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Millwall x Blackburn hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.