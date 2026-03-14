Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Championship
team-logoMillwall
The Den
team-logoBlackburn
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Millwall e Blackburn pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Millwall e Blackburn, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

É um confronto decisivo nas duas extremidades da tabela do Campeonato, quando o Millwall, em busca da promoção, enfrenta o Blackburn, que passa por dificuldades.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Millwall x Blackburn, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Internacional Bet365
Reino UnidoSky Sports

Como assistir ao Millwall x Blackburn com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para ver um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia com as melhores VPNs para assistir a esportes online.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira a Express!

Horário do início da partida entre Millwall e Blackburn

crest
Championship - Championship
The Den

Millwall x Blackburn terá início em 14 de março de 2026 às 11h00 EST e 15h00 GMT. 

Previsão da partida

O Millwall, em busca da promoção, recebe o combativo Blackburn Rovers no The Den neste sábado. Com o Millwall disputando uma vaga na promoção automática e o Rovers apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, este confronto está dando o que falar por toda a Inglaterra.

Millwall fanssocial gfx

Sob o comando do técnico Alex Neil, o Millwall vem de quatro vitórias consecutivas, tendo sofrido apenas um gol nessa sequência. Nesta temporada, a equipe já não sofreu gols em 15 partidas. 

Hull City v Millwall - Sky Bet ChampionshipGetty Images

O Blackburn, de Michael O'Neill, tem sido assolado por lesões durante toda a campanha. O capitão Todd Cantwell entrou como reserva no meio da semana e deve voltar ao time titular nesta partida, o que representa um impulso oportuno para os Rovers.

Oxford United v Blackburn Rovers - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Estatísticas importantes e lesões

Enquanto Massimo Luongo, Lukas Jensen e Dan Kelly continuam fora por um longo período, o elenco recebeu um reforço com o retorno de Will Smallbone e Joe Bryan

O atacante do Blackburn, Andri Gudjohnsen, perderá o restante da temporada devido a uma cirurgia no tornozelo. Ele se junta a Sondre Tronstad e Lewis Miller na lista de lesionados.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Millwall x Blackburn

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Neil

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. O'Neill

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BLB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

MIL

Outros

BLB

1

1

Empate

3

Vitórias

4

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Millwall x Blackburn hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione uma localização de servidor onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne restrições geográficas com uma VPN.Adquira o Express!

0