O Middlesbrough e o Millwall se enfrentam nesta Sexta-feira Santa, com o objetivo de terminar o dia na segunda posição da tabela do Campeonato.

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Como assistir ao jogo entre Middlesbrough e Millwall usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Middlesbrough e Millwall

Championship - Championship Riverside Stadium

Middlesbrough x Millwall começa em 3 de abril de 2026 às 07h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

Embora essas equipes ocupem o segundo e o quarto lugares, há apenas dois pontos de diferença entre elas. O Boro conquistou apenas duas vitórias nos últimos oito jogos, ficando nove pontos atrás do Coventry a sete rodadas do fim. Os anfitriões também têm enfrentado dificuldades para marcar gols, tendo balançado as redes apenas três vezes nas últimas cinco partidas disputadas no Riverside.

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A surpreendente derrota por 2 a 1 para o Blackburn foi a única derrota do Millwall nos últimos seis jogos. Embora esteja atualmente em quarto lugar, este é seu último confronto contra uma equipe que está entre as 11 primeiras colocadas.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A dupla de meio-campistas do Boro, Aidan Morris e Riley McGree, enfrentou voos de longa duração após representarem os Estados Unidos e a Austrália.

O Millwall está invicto nos últimos sete jogos fora de casa.

Notícias sobre as equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Middlesbrough x Millwall hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: