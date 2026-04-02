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Riverside Stadium
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Como assistir ao jogo de hoje entre Middlesbrough e Millwall pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Middlesbrough x Millwall
Middlesbrough
Millwall
Championship

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Middlesbrough e Millwall, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

O Middlesbrough e o Millwall se enfrentam nesta Sexta-feira Santa, com o objetivo de terminar o dia na segunda posição da tabela do Campeonato.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Middlesbrough x Millwall, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoSky Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Middlesbrough e Millwall usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Middlesbrough e Millwall

crest
Championship - Championship
Riverside Stadium

Middlesbrough x Millwall começa em 3 de abril de 2026 às 07h30 EST e 12h30 GMT. 

Prévia da partida

Embora essas equipes ocupem o segundo e o quarto lugares, há apenas dois pontos de diferença entre elas. O Boro conquistou apenas duas vitórias nos últimos oito jogos, ficando nove pontos atrás do Coventry a sete rodadas do fim. Os anfitriões também têm enfrentado dificuldades para marcar gols, tendo balançado as redes apenas três vezes nas últimas cinco partidas disputadas no Riverside.

Middlesbrough v Preston North End - Sky Bet ChampionshipGetty Images

A surpreendente derrota por 2 a 1 para o Blackburn foi a única derrota do Millwall nos últimos seis jogos. Embora esteja atualmente em quarto lugar, este é seu último confronto contra uma equipe que está entre as 11 primeiras colocadas.

Ipswich Town v Millwall - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A dupla de meio-campistas do Boro, Aidan Morris e Riley McGree, enfrentou voos de longa duração após representarem os Estados Unidos e a Austrália.

O Millwall está invicto nos últimos sete jogos fora de casa.

Notícias sobre as equipes e escalações

Escalações de Middlesbrough x Millwall

MiddlesbroughHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-3-1-2

Home team crestMIL
31
S. Brynn
29
A. Malanda
12
L. Ayling
6
D. Fry
8
R. McGree
18
A. Morris
3
M. Targett
16
A. Browne
2
C. Brittain
9
T. Conway
13
D. Strelec
13
A. Patterson
5
J. Cooper
6
C. Taylor
3
Z. Sturge
4
T. Crama
10
C. Neghli
8
B. Mitchell
11
F. Azeez
24
C. de Norre
9
M. Ivanovic
19
J. Coburn

4-3-1-2

MILAway team crest

MID
-Escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hellberg

MIL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Neil

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

MID
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

MID

Outros

MIL

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Middlesbrough x Millwall hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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