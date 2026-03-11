O Middlesbrough pode consolidar sua segunda posição na Championship ao derrotar o Charlton na quarta-feira.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Middlesbrough x Charlton, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Middlesbrough x Charlton com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Middlesbrough e Charlton

Championship - Championship Riverside Stadium

Middlesbrough x Charlton terá início em 11 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

Quando o Boro acumulou uma sequência de três jogos sem vitórias no Campeonato, quase saiu das vagas de promoção automática. No entanto, após empates contra Oxford e Leicester, times em dificuldades, no Riverside, a equipe de Kim Hellberg conseguiu duas vitórias oportunas fora de casa, contra Birmingham City e QPR.

Apesar de não ter vencido em quatro partidas antes do confronto de sábado com o Birmingham, a vitória por 1 a 0 sobre o Blues colocou o Charlton oito pontos à frente dos três últimos colocados, faltando 10 jogos para o fim da temporada.

Estatística importante

O Charlton não marcou mais de um gol em nenhuma das últimas sete partidas e sofreu mais de um gol em apenas uma das últimas sete.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Middlesbrough x Charlton Athletic Provável escalação Reservas Técnico K. Hellberg Provável escalação Reservas Técnico N. Jones

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir Middlesbrough x Charlton hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: