Championship
team-logoMiddlesbrough
Riverside Stadium
team-logoCharlton Athletic
Como assistir ao jogo de hoje entre Middlesbrough e Charlton Championship: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Middlesbrough e Charlton, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Middlesbrough pode consolidar sua segunda posição na Championship ao derrotar o Charlton na quarta-feira. 

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Middlesbrough x Charlton, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Hora do início da partida entre Middlesbrough e Charlton

Championship - Championship
Riverside Stadium

Middlesbrough x Charlton terá início em 11 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

Quando o Boro acumulou uma sequência de três jogos sem vitórias no Campeonato, quase saiu das vagas de promoção automática. No entanto, após empates contra Oxford e Leicester, times em dificuldades, no Riverside, a equipe de Kim Hellberg conseguiu duas vitórias oportunas fora de casa, contra Birmingham City e QPR. 

Apesar de não ter vencido em quatro partidas antes do confronto de sábado com o Birmingham, a vitória por 1 a 0 sobre o Blues colocou o Charlton oito pontos à frente dos três últimos colocados, faltando 10 jogos para o fim da temporada.

Estatística importante

O Charlton não marcou mais de um gol em nenhuma das últimas sete partidas e sofreu mais de um gol em apenas uma das últimas sete. 

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Middlesbrough x Charlton Athletic

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hellberg

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Jones

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

MID
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CHA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

MID

Outros

CHA

4

Vitórias

0

Empate

1

7

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

