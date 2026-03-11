O Middlesbrough pode consolidar sua segunda posição na Championship ao derrotar o Charlton na quarta-feira.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Middlesbrough x Charlton, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|Sky Sports
Como assistir ao Middlesbrough x Charlton com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Middlesbrough e Charlton
Middlesbrough x Charlton terá início em 11 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.
Previsão da partida
Quando o Boro acumulou uma sequência de três jogos sem vitórias no Campeonato, quase saiu das vagas de promoção automática. No entanto, após empates contra Oxford e Leicester, times em dificuldades, no Riverside, a equipe de Kim Hellberg conseguiu duas vitórias oportunas fora de casa, contra Birmingham City e QPR.
Getty Images
Apesar de não ter vencido em quatro partidas antes do confronto de sábado com o Birmingham, a vitória por 1 a 0 sobre o Blues colocou o Charlton oito pontos à frente dos três últimos colocados, faltando 10 jogos para o fim da temporada.
Getty Images
Estatística importante
O Charlton não marcou mais de um gol em nenhuma das últimas sete partidas e sofreu mais de um gol em apenas uma das últimas sete.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir Middlesbrough x Charlton hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.