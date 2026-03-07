O Arsenal inicia uma sequência de cinco jogos em quatro competições diferentes com uma visita ao Mansfield, time da League One, pela quinta rodada da FA Cup.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Mansfield x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Sportsnet
|Índia
|Sony Sports Network
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
Como assistir Mansfield x Arsenal com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Como assistir e transmitir ao vivo Mansfield x Arsenal gratuitamenteSe você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.
Hora do início do jogo Mansfield x Arsenal
Mansfield x Arsenal terá início em 7 de março de 2026 às 07:15 EST e 12:15 GMT.
Previsão da partida
Receber o time do técnico Mikel Arteta, líder da Premier League, na quinta rodada no sábado é a recompensa do Mansfield por eliminar outro time da primeira divisão, o Burnley. O Arsenal está 59 posições acima deles na pirâmide do futebol, e o técnico Nigel Clough precisará reverter a má fase que levou o The Stags a ficar quatro jogos sem vencer na League One desde a surpreendente derrota para o Clarets em Turf Moor.
O Arsenal segue em frente com o quadruplo ao seu alcance
O Arsenal chegou à quinta rodada pela primeira vez desde sua 14ª conquista da FA Cup em 2019-20, ampliando seu recorde. Os jogadores de Mikel Arteta estarão totalmente focados em conquistar a Premier League, agora com sete pontos de vantagem sobre o Man City, após vencerem o Brighton na quarta-feira, na mesma noite em que o City teve que se contentar com um ponto contra o Nottingham Forest. Isso não significa, porém, que eles não levem a FA Cup muito a sério.
O Arsenal está agora numa série de 10 jogos sem derrotas em todas as competições e numa série de 12 jogos sem derrotas fora de casa, a sua mais longa sequência desde que Arteta assumiu o comando. Com uma viagem ao Bayer Leverkusen quatro dias depois e um jogo da Premier League contra o Everton três dias depois, o técnico espanhol provavelmente irá rodar o seu plantel neste jogo.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesõesMikel Merino é a única ausência confirmada do Arsenal por lesão, enquanto Myles Lewis-Skelly está suspenso após receber dois cartões amarelos na FA Cup desta temporada. Gabriel Jesus tem 20 participações em gols em 19 jogos da copa contra times que não são da Premier League.
Guia passo a passo de VPN para assistir Mansfield x Arsenal hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.