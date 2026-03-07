O Arsenal inicia uma sequência de cinco jogos em quatro competições diferentes com uma visita ao Mansfield, time da League One, pela quinta rodada da FA Cup.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Mansfield x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Hora do início do jogo Mansfield x Arsenal

Copa da Inglaterra - FA Cup One Call Stadium

Mansfield x Arsenal terá início em 7 de março de 2026 às 07:15 EST e 12:15 GMT.

Previsão da partida

Receber o time do técnico Mikel Arteta, líder da Premier League, na quinta rodada no sábado é a recompensa do Mansfield por eliminar outro time da primeira divisão, o Burnley. O Arsenal está 59 posições acima deles na pirâmide do futebol, e o técnico Nigel Clough precisará reverter a má fase que levou o The Stags a ficar quatro jogos sem vencer na League One desde a surpreendente derrota para o Clarets em Turf Moor.

O Arsenal segue em frente com o quadruplo ao seu alcance

O Arsenal chegou à quinta rodada pela primeira vez desde sua 14ª conquista da FA Cup em 2019-20, ampliando seu recorde. Os jogadores de Mikel Arteta estarão totalmente focados em conquistar a Premier League, agora com sete pontos de vantagem sobre o Man City, após vencerem o Brighton na quarta-feira, na mesma noite em que o City teve que se contentar com um ponto contra o Nottingham Forest. Isso não significa, porém, que eles não levem a FA Cup muito a sério.

O Arsenal está agora numa série de 10 jogos sem derrotas em todas as competições e numa série de 12 jogos sem derrotas fora de casa, a sua mais longa sequência desde que Arteta assumiu o comando. Com uma viagem ao Bayer Leverkusen quatro dias depois e um jogo da Premier League contra o Everton três dias depois, o técnico espanhol provavelmente irá rodar o seu plantel neste jogo.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões



Mikel Merino é a única ausência confirmada do Arsenal por lesão, enquanto Myles Lewis-Skelly está suspenso após receber dois cartões amarelos na FA Cup desta temporada. Gabriel Jesus tem 20 participações em gols em 19 jogos da copa contra times que não são da Premier League.

