Copa da Inglaterra
team-logoMansfield Town
One Call Stadium
team-logoArsenal
Como assistir ao jogo de hoje entre Mansfield e Arsenal pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da FA Cup entre Mansfield e Arsenal, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Arsenal inicia uma sequência de cinco jogos em quatro competições diferentes com uma visita ao Mansfield, time da League One, pela quinta rodada da FA Cup.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Mansfield x Arsenal, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáSportsnet
ÍndiaSony Sports Network
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro

Como assistir Mansfield x Arsenal com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Mansfield x Arsenal gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

Hora do início do jogo Mansfield x Arsenal

crest
Copa da Inglaterra - FA Cup
One Call Stadium

Mansfield x Arsenal terá início em 7 de março de 2026 às 07:15 EST e 12:15 GMT.

Previsão da partida

Receber o time do técnico Mikel Arteta, líder da Premier League, na quinta rodada no sábado é a recompensa do Mansfield por eliminar outro time da primeira divisão, o Burnley. O Arsenal está 59 posições acima deles na pirâmide do futebol, e o técnico Nigel Clough precisará reverter a má fase que levou o The Stags a ficar quatro jogos sem vencer na League One desde a surpreendente derrota para o Clarets em Turf Moor. 

Burnley v Mansfield Town - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images

O Arsenal segue em frente com o quadruplo ao seu alcance

O Arsenal chegou à quinta rodada pela primeira vez desde sua 14ª conquista da FA Cup em 2019-20, ampliando seu recorde. Os jogadores de Mikel Arteta estarão totalmente focados em conquistar a Premier League, agora com sete pontos de vantagem sobre o Man City, após vencerem o Brighton na quarta-feira, na mesma noite em que o City teve que se contentar com um ponto contra o Nottingham Forest. Isso não significa, porém, que eles não levem a FA Cup muito a sério.

Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

O Arsenal está agora numa série de 10 jogos sem derrotas em todas as competições e numa série de 12 jogos sem derrotas fora de casa, a sua mais longa sequência desde que Arteta assumiu o comando. Com uma viagem ao Bayer Leverkusen quatro dias depois e um jogo da Premier League contra o Everton três dias depois, o técnico espanhol provavelmente irá rodar o seu plantel neste jogo.

Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Mikel Merino é a única ausência confirmada do Arsenal por lesão, enquanto Myles Lewis-Skelly está suspenso após receber dois cartões amarelos na FA Cup desta temporada. Gabriel Jesus tem 20 participações em gols em 19 jogos da copa contra times que não são da Premier League.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Mansfield Town x Arsenal

Mansfield TownHome team crest

3-4-1-2

Formação

4-3-3

Home team crestARS
1
L. Roberts
23
A. Oshilaja
20
F. Blake-Tracy
2
K. Knoyle
11
W. Evans
3
S. McLaughlin
8
A. Lewis
25
L. Reed
7
L. Akins
18
R. Oates
29
T. Roberts
13
K. Arrizabalaga
12
J. Timber
3
C. Mosquera
6
Gabriel
33
R. Calafiori
10
E. Eze
16
C. Noergaard
49
M. Lewis-Skelly
20
N. Madueke
9
G. Jesus
19
L. Trossard

4-3-3

ARSAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Clough

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

MAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro de confrontos diretos

Classificação

