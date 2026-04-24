A busca insaciável do Manchester City por títulos continua, agora que o time recebe o Southampton, time em alta da Championship, que já derrotou dois adversários da Premier League para chegar às semifinais da FA Cup.

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Como assistir ao jogo entre Manchester City e Southampton usando uma VPN

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Horário do início do jogo Manchester City x Southampton

O jogo entre Man City e Southampton terá início em 25 de abril de 2026 às 12h15 EST e às 17h15 GMT.

Prévia da partida

O Manchester City chega à semifinal da FA Cup pela oitava temporada consecutiva. A equipe de Pep Guardiola está em grande forma no momento certo, como de costume, após vitórias sobre o Arsenal e o Burnley que a levaram ao topo da Premier League. Com a Carabao Cup já garantida, a tríplice coroa ainda está em jogo. O City marcou 19 gols e sofreu apenas dois em quatro partidas da FA Cup nesta temporada, incluindo vitórias por mais de dois gols de diferença sobre o Newcastle e o Liverpool nas duas últimas rodadas.

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O Southampton, que venceu esta competição pela única vez na temporada 1975/76, comemorou o 50º aniversário em grande estilo ao garantir sua primeira ida a Wembley na FA Cup desde as semifinais de 2020/21, ao derrotar o Arsenal. O Saints não perde uma partida oficial desde o final de janeiro, registrando 16 vitórias e quatro empates. Com a promoção para a Premier League ainda em jogo, esta pode ser uma temporada para ficar na memória.

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Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Southampton marcou pelo menos dois gols em cada uma de suas últimas sete partidas oficiais.

O City está em uma sequência de cinco vitórias consecutivas em todas as competições, incluindo quatro jogos sem sofrer gols.

Rúben Dias e Rodri são dúvidas para o City, enquanto o Southampton parece não ter novas preocupações.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

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Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Manchester City x Southampton hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: