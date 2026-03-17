O Manchester City enfrenta uma tarefa difícil se quiser reverter a enorme desvantagem da primeira partida contra o Real Madrid, 15 vezes campeão europeu, neste confronto das oitavas de final.

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Como assistir ao jogo entre Manchester City e Real Madrid usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Manchester City e Real Madrid

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Etihad Stadium

O jogo entre Man City e Real Madrid terá início em 17 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

O Manchester City precisa reverter uma desvantagem de três gols contra o Real Madrid para avançar na segunda partida desta eliminatória das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O City está agora a nove pontos do Arsenal na Premier League, após perder mais pontos no fim de semana, desta vez contra o West Ham.

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A equipe de Pep Guardiola venceu pelo menos três das quatro partidas em casa pela UCL nesta temporada, mas apenas uma delas foi pela diferença de três gols necessária aqui apenas para forçar a prorrogação.

O Real Madrid venceu o Elche por 4 a 1 na La Liga no sábado, mantendo a pressão sobre o líder Barcelona e preservando o ímpeto antes desta viagem. O time avançou em todas as 35 partidas europeias importantes anteriores nas quais venceu a primeira partida por pelo menos três gols.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Joško Gvardiol continua ausente pelo Manchester City, que ainda tem preocupações com Rico Lewis, enquanto o Real Madrid não conta com vários jogadores, incluindo Jude Bellingham e Rodrygo, embora Kylian Mbappé possa retornar para esta partida.

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Manchester City x Real Madrid hoje

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Como assistir na tela grande

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