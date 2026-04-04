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Como assistir ao jogo de hoje entre Manchester City e Liverpool pela FA Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Manchester City x Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa da Inglaterra

Como assistir ao jogo da FA Cup entre Manchester City e Liverpool, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

Recém-saído da conquista da Carabao Cup, o Manchester City retorna da pausa para os jogos internacionais com o objetivo de manter esse ímpeto ao receber o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, no Etihad.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Manchester City e Liverpool, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
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Como assistir ao jogo entre Manchester City e Liverpool usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Manchester City e Liverpool

crest
Copa da Inglaterra - FA Cup
Etihad Stadium

O jogo entre Manchester City e Liverpool começa no dia 4 de abril às 07h45 EST e 12h45 GMT.

Prévia da partida

O Manchester City chega a esta partida das quartas de final com o ânimo em alta. A equipe venceu o Arsenal por 2 a 0 na final da Carabao Cup, em Wembley, em março, e esse resultado devolveu o ímpeto à equipe de Pep Guardiola. Em casa, tem sido difícil derrotá-los — sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos dez jogos — e marcaram gols em nove das últimas dez partidas em todas as competições.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images

Erling Haaland deve estar mais descansado do que o habitual, já que a Noruega lhe deu uma folga durante a pausa para os jogos internacionais. Mas há um porém: Guardiola não estará na linha lateral devido a uma suspensão, então seu assistente, Pep Lijnders, será quem comandará as jogadas contra seu ex-clube.

A temporada do Liverpool sofreu um revés. O time já perdeu dez partidas da Premier League na defesa do título e três dos últimos quatro jogos fora de casa em todas as competições. Gols no final da partida têm sido um problema específico — nesta campanha, o time sofreu oito gols aos 90 minutos ou depois, o maior número de gols sofridos tão tarde desde 2010–11.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A lista de lesionados do Liverpool está bastante longa no momento. Alisson Becker está fora devido a uma lesão no tendão, Alexander Isak ainda se recupera de uma fratura na perna, e Federico Chiesa, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Wataru Endo estão todos indisponíveis. O reforço para a equipe é Mohamed Salah — ele deve retornar após um problema na virilha e deve ser titular, o que acrescenta uma ameaça ofensiva muito necessária.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

O City tem suas próprias preocupações. John Stones desistiu da convocação para a seleção inglesa devido a um problema na panturrilha; Ruben Dias é dúvida após ter ficado de fora da final da Carabao Cup e dos amistosos de Portugal por causa de uma lesão no tendão; e Josko Gvardiol está fora de combate devido a uma fratura na perna.

No confronto direto nesta temporada, o City levou a melhor. Venceu os dois jogos do campeonato — 3 a 0 no Etihad em novembro e 2 a 1 em Anfield em fevereiro.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Manchester City x Liverpool

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-2-2

Home team crestLIV
1
J. Trafford
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
33
N. O'Reilly
10
R. Cherki
42
A. Semenyo
11
J. Doku
16
Rodri
20
C
B. Silva
9
E. Haaland
25
G. Mamardashvili
6
M. Kerkez
2
J. Gomez
5
I. Konate
4
C
V. van Dijk
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
7
F. Wirtz
17
C. Jones
11
M. Salah
22
H. Ekitike

4-2-2-2

LIVAway team crest

MCI
-Escalação

Reservas

Técnico

  • P. Lijnders

LIV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

MCI

Outros

LIV

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Manchester City x Liverpool hoje

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Como assistir na tela grande

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