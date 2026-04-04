Recém-saído da conquista da Carabao Cup, o Manchester City retorna da pausa para os jogos internacionais com o objetivo de manter esse ímpeto ao receber o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, no Etihad.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Manchester City e Liverpool, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

Como assistir ao jogo entre Manchester City e Liverpool usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Manchester City e Liverpool

Copa da Inglaterra - FA Cup Etihad Stadium

O jogo entre Manchester City e Liverpool começa no dia 4 de abril às 07h45 EST e 12h45 GMT.

Prévia da partida

O Manchester City chega a esta partida das quartas de final com o ânimo em alta. A equipe venceu o Arsenal por 2 a 0 na final da Carabao Cup, em Wembley, em março, e esse resultado devolveu o ímpeto à equipe de Pep Guardiola. Em casa, tem sido difícil derrotá-los — sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos dez jogos — e marcaram gols em nove das últimas dez partidas em todas as competições.

Getty Images

Erling Haaland deve estar mais descansado do que o habitual, já que a Noruega lhe deu uma folga durante a pausa para os jogos internacionais. Mas há um porém: Guardiola não estará na linha lateral devido a uma suspensão, então seu assistente, Pep Lijnders, será quem comandará as jogadas contra seu ex-clube.

A temporada do Liverpool sofreu um revés. O time já perdeu dez partidas da Premier League na defesa do título e três dos últimos quatro jogos fora de casa em todas as competições. Gols no final da partida têm sido um problema específico — nesta campanha, o time sofreu oito gols aos 90 minutos ou depois, o maior número de gols sofridos tão tarde desde 2010–11.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

A lista de lesionados do Liverpool está bastante longa no momento. Alisson Becker está fora devido a uma lesão no tendão, Alexander Isak ainda se recupera de uma fratura na perna, e Federico Chiesa, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Wataru Endo estão todos indisponíveis. O reforço para a equipe é Mohamed Salah — ele deve retornar após um problema na virilha e deve ser titular, o que acrescenta uma ameaça ofensiva muito necessária.

Getty Images

O City tem suas próprias preocupações. John Stones desistiu da convocação para a seleção inglesa devido a um problema na panturrilha; Ruben Dias é dúvida após ter ficado de fora da final da Carabao Cup e dos amistosos de Portugal por causa de uma lesão no tendão; e Josko Gvardiol está fora de combate devido a uma fratura na perna.

No confronto direto nesta temporada, o City levou a melhor. Venceu os dois jogos do campeonato — 3 a 0 no Etihad em novembro e 2 a 1 em Anfield em fevereiro.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Manchester City x Liverpool hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: