Todos os olhos do mundo do futebol estão voltados para o Etihad Stadium, onde um confronto de grande expectativa entre Manchester City e Arsenal marca um momento decisivo naquilo que se tornou uma das disputas pelo título mais acirradas dos últimos tempos.

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Como assistir ao jogo entre Manchester City e Arsenal usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Manchester City e Arsenal

Premier League - Premier League Etihad Stadium

O jogo entre Manchester City e Arsenal começa em 19 de abril às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

Este não é apenas mais um jogo; é um confronto entre as duas forças mais dominantes da Premier League nas últimas temporadas. O Arsenal chega ao Etihad na liderança da tabela, mas sabe muito bem que o Manchester City é o maior especialista em abril. A equipe de Pep Guardiola tem o hábito de transformar a primavera em uma máquina de vitórias implacável, ostentando uma impressionante taxa de vitórias de 87,5% neste mês nos últimos seis anos.

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Embora o Arsenal tenha se saído bem com um empate em 1 a 1 no início da temporada, a pressão de uma disputa pelo título no Etihad é algo totalmente diferente. Mikel Arteta transformou os Gunners em uma unidade defensiva resiliente — estatisticamente a melhor da liga nesta temporada —, mas eles precisarão de toda essa disciplina para resistir a um time do City que está há nove jogos invicto e parece encontrar um novo ritmo sempre que o troféu está à vista.

Estatísticas-chave e notícias sobre lesões

Os números sugerem que os torcedores terão uma partida tática, já que essas duas equipes dividiram os pontos em três dos últimos cinco confrontos. O City tem sido particularmente letal em casa, com média de 2,4 gols por jogo no Etihad, embora enfrente uma defesa do Arsenal que não sofreu gols em quase metade das partidas nesta campanha.

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No que diz respeito às lesões, os Gunners receberam um grande alívio, já que Noni Madueke deve estar disponível apesar de um susto no meio da semana; no entanto, há dúvidas significativas em relação ao capitão Martin Odegaard e a Bukayo Saka, que lutam para estar em condições de disputar este confronto decisivo.

O City tem suas próprias preocupações para lidar; enquanto Ruben Dias e Nico O’Reilly estão sendo monitorados, Guardiola estará atento ao desgaste físico causado pela recente goleada de 3 a 0 sobre o Chelsea.

Com ambas as equipes potencialmente sem seus principais criadores de jogadas, a profundidade desses elencos será testada ao limite em uma partida em que o menor erro pode decidir o destino do troféu da Premier League.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Manchester City e Arsenal hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: