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Como assistir ao jogo de hoje entre Manchester City e Arsenal pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Manchester City x Arsenal
Manchester City
Arsenal
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Manchester City e Arsenal, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

Todos os olhos do mundo do futebol estão voltados para o Etihad Stadium, onde um confronto de grande expectativa entre Manchester City e Arsenal marca um momento decisivo naquilo que se tornou uma das disputas pelo título mais acirradas dos últimos tempos.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Manchester City e Arsenal, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Manchester City e Arsenal usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Manchester City e Arsenal

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Premier League - Premier League
Etihad Stadium

O jogo entre Manchester City e Arsenal começa em 19 de abril às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

Este não é apenas mais um jogo; é um confronto entre as duas forças mais dominantes da Premier League nas últimas temporadas. O Arsenal chega ao Etihad na liderança da tabela, mas sabe muito bem que o Manchester City é o maior especialista em abril. A equipe de Pep Guardiola tem o hábito de transformar a primavera em uma máquina de vitórias implacável, ostentando uma impressionante taxa de vitórias de 87,5% neste mês nos últimos seis anos. 

Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images

Embora o Arsenal tenha se saído bem com um empate em 1 a 1 no início da temporada, a pressão de uma disputa pelo título no Etihad é algo totalmente diferente. Mikel Arteta transformou os Gunners em uma unidade defensiva resiliente — estatisticamente a melhor da liga nesta temporada —, mas eles precisarão de toda essa disciplina para resistir a um time do City que está há nove jogos invicto e parece encontrar um novo ritmo sempre que o troféu está à vista.

Estatísticas-chave e notícias sobre lesões

Os números sugerem que os torcedores terão uma partida tática, já que essas duas equipes dividiram os pontos em três dos últimos cinco confrontos. O City tem sido particularmente letal em casa, com média de 2,4 gols por jogo no Etihad, embora enfrente uma defesa do Arsenal que não sofreu gols em quase metade das partidas nesta campanha. 

Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images

No que diz respeito às lesões, os Gunners receberam um grande alívio, já que Noni Madueke deve estar disponível apesar de um susto no meio da semana; no entanto, há dúvidas significativas em relação ao capitão Martin Odegaard e a Bukayo Saka, que lutam para estar em condições de disputar este confronto decisivo. 

O City tem suas próprias preocupações para lidar; enquanto Ruben Dias e Nico O’Reilly estão sendo monitorados, Guardiola estará atento ao desgaste físico causado pela recente goleada de 3 a 0 sobre o Chelsea. 

Com ambas as equipes potencialmente sem seus principais criadores de jogadas, a profundidade desses elencos será testada ao limite em uma partida em que o menor erro pode decidir o destino do troféu da Premier League.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Manchester City x Arsenal

Manchester CityHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestARS
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
33
N. O'Reilly
11
J. Doku
16
Rodri
10
R. Cherki
20
B. Silva
42
A. Semenyo
9
E. Haaland
1
D. Raya
2
W. Saliba
5
P. Hincapie
6
Gabriel
3
C. Mosquera
36
M. Zubimendi
41
D. Rice
10
E. Eze
20
N. Madueke
19
L. Trossard
29
K. Havertz

4-2-3-1

ARSAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

MCI

Outros

ARS

1

3

Empates

1

6

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Manchester City e Arsenal hoje

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Como assistir na tela grande

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