O Mamelodi Sundowns recebe o Stade Malien no Loftus Versfeld para a primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões da CAF, e conquistar uma vitória aqui seria muito importante para colocar a equipe em boa posição antes do confronto de volta no Mali.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Mamelodi Sundowns FC e Stade Malien, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Mamelodi Sundowns FC x Stade Malien com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, consulte nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Mamelodi Sundowns FC x Stade Malien – horário do pontapé inicial

Mamelodi Sundowns x Stade Malien começa em 13 de março às 13h EST e 18h GMT.

Previsão da partida

O Mamelodi Sundowns ganhou destaque no cenário mundial na Copa do Mundo de Clubes da FIFA no ano passado, mostrando seu talento e provando que pode competir com os melhores. Mas o futebol continental é uma realidade diferente, e é aqui que eles vão querer realmente consolidar seu domínio. Nas últimas oito temporadas, o Masandawana esteve consistentemente no centro da ação, chegando quatro vezes às quartas de final e três vezes às semifinais, portanto, esta fase é um território familiar.

Seu adversário, o Stade Malien, chega a Pretória carregando o peso de uma derrota por 4 a 0 para o Binga no campeonato nacional, resultado que o deixa preso no meio da tabela e sem muito ímpeto. Esse contraste de desempenho define o tom: o Sundowns, com o apoio da torcida no Loftus Versfeld e a vantagem de jogar a primeira partida em casa, deve assumir o controle logo no início, ditar o ritmo e construir uma vantagem antes da complicada partida de volta no Mali.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Para o Sundowns, a escalação traz algumas dores de cabeça. Keanu Cupido está lidando com uma lesão muscular, enquanto vários outros nomes importantes, como Mothobi Mvala, Zuko Mdunyelwa, Bathusi Aubaas e Thapelo Morena, estão com contusões e preocupações que podem afetar sua disponibilidade. É o tipo de situação que obriga a comissão técnica a ponderar o risco em relação à recompensa, especialmente em uma partida de quartas de final de alto risco.

Do outro lado, o Stade Malien chega com muito menos preocupações. Espera-se que eles tenham o elenco completo à disposição, o que significa que podem dar tudo de si nesta primeira partida sem a sombra das lesões pairando sobre eles.

Em termos de forma, o contraste não poderia ser mais acentuado. O Sundowns está em grande momento, com sete vitórias consecutivas em todas as competições, uma sequência que demonstra sua consistência, confiança e capacidade de conquistar resultados. O Stade Malien, por sua vez, chega a este confronto após três jogos sem vitória no campeonato, uma sequência que destaca suas dificuldades e levanta dúvidas sobre se será capaz de lidar com a intensidade de um time em tão boa forma.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Mamelodi Sundowns FC x Stade Malien Provável escalação Reservas Técnico M. Cardoso Provável escalação Reservas Técnico M. Kane

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

