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Como assistir ao jogo de hoje entre Mallorca e Real Madrid pela LaLiga: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga

Como assistir ao jogo da LaLiga entre o Mallorca e o Real Madrid, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Mallorca passou a pausa para os jogos internacionais na zona de rebaixamento da LaLiga e, agora, recebe o Real Madrid, um dos candidatos ao título.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o Mallorca e o Real Madrid, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida de hoje.

EUAESPN Deportes
Reino UnidoPremier Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáTSN+
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Mallorca e Real Madrid usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do jogo Mallorca x Real Madrid

crest
La Liga - La Liga
Estadi Mallorca Son Moix

Mallorca x Real Madrid começa em 4 de abril de 2026 às 10h15 EST e 15h15 GMT.

Prévia da partida

A derrota do Mallorca por 2 a 1 para o Elche significa que o time está na zona de rebaixamento, enfrentando dificuldades com apenas uma vitória nas últimas sete partidas da LaLiga. A soma de 28 pontos é a menor após 29 jogos desde a temporada 2021-22, que foi a primeira do clube de volta à primeira divisão. 

RCD Mallorca v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images

O Real Madrid venceu suas últimas três partidas da LaLiga, incluindo uma vitória dramática por 3 a 2 no clássico contra o rival da cidade, o Atlético de Madrid. No entanto, o time ainda está quatro pontos atrás do líder Barcelona, e o tempo está se esgotando, embora uma emocionante partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique também esteja no horizonte. 

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Em sete dos últimos oito jogos em casa do Mallorca pelo campeonato, ambas as equipes marcaram gols.

O Real Madrid não consegue manter o gol invicto há seis jogos da LaLiga, sua maior sequência sem jogos sem sofrer gols desde outubro de 2022. 

A dupla do Mallorca, Takuma Asano e Marash Kumbulla, provavelmente não entrará em campo, enquanto Thibaut Courtois está fora do time do Madrid e Federico Valverde está suspenso.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Mallorca x Real Madrid

MallorcaHome team crest

4-3-1-2

Formação

4-4-2

Home team crestRMA
1
L. Roman
24
C
M. Valjent
5
O. Mascarell
23
P. Maffeo
22
J. Mojica
20
P. Torre
8
M. Morlanes
10
S. Darder
12
Samu
15
Z. Luvumbo
7
V. Muriqi
13
C
A. Lunin
24
D. Huijsen
22
A. Ruediger
12
T. Alexander-Arnold
18
A. Carreras
37
Manuel Angel
14
A. Tchouameni
15
A. Guler
6
E. Camavinga
10
K. Mbappe
21
B. Diaz

4-4-2

RMAAway team crest

MLL
-Escalação

Reservas

Técnico

  • M. Demichelis

RMA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Forma

MLL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

MLL

Outros

RMA

0

1

Empate

4

Vitórias

3

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir a Mallorca x Real Madrid hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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