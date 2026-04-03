O Mallorca passou a pausa para os jogos internacionais na zona de rebaixamento da LaLiga e, agora, recebe o Real Madrid, um dos candidatos ao título.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre o Mallorca e o Real Madrid, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Mallorca e Real Madrid usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do jogo Mallorca x Real Madrid
Mallorca x Real Madrid começa em 4 de abril de 2026 às 10h15 EST e 15h15 GMT.
Prévia da partida
A derrota do Mallorca por 2 a 1 para o Elche significa que o time está na zona de rebaixamento, enfrentando dificuldades com apenas uma vitória nas últimas sete partidas da LaLiga. A soma de 28 pontos é a menor após 29 jogos desde a temporada 2021-22, que foi a primeira do clube de volta à primeira divisão.
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O Real Madrid venceu suas últimas três partidas da LaLiga, incluindo uma vitória dramática por 3 a 2 no clássico contra o rival da cidade, o Atlético de Madrid. No entanto, o time ainda está quatro pontos atrás do líder Barcelona, e o tempo está se esgotando, embora uma emocionante partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique também esteja no horizonte.
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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Em sete dos últimos oito jogos em casa do Mallorca pelo campeonato, ambas as equipes marcaram gols.
O Real Madrid não consegue manter o gol invicto há seis jogos da LaLiga, sua maior sequência sem jogos sem sofrer gols desde outubro de 2022.
A dupla do Mallorca, Takuma Asano e Marash Kumbulla, provavelmente não entrará em campo, enquanto Thibaut Courtois está fora do time do Madrid e Federico Valverde está suspenso.
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Guia passo a passo de VPN para assistir a Mallorca x Real Madrid hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.