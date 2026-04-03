O Mallorca passou a pausa para os jogos internacionais na zona de rebaixamento da LaLiga e, agora, recebe o Real Madrid, um dos candidatos ao título.

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Como assistir ao jogo entre Mallorca e Real Madrid usando uma VPN

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Horário do jogo Mallorca x Real Madrid

La Liga - La Liga Estadi Mallorca Son Moix

Mallorca x Real Madrid começa em 4 de abril de 2026 às 10h15 EST e 15h15 GMT.

Prévia da partida

A derrota do Mallorca por 2 a 1 para o Elche significa que o time está na zona de rebaixamento, enfrentando dificuldades com apenas uma vitória nas últimas sete partidas da LaLiga. A soma de 28 pontos é a menor após 29 jogos desde a temporada 2021-22, que foi a primeira do clube de volta à primeira divisão.

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O Real Madrid venceu suas últimas três partidas da LaLiga, incluindo uma vitória dramática por 3 a 2 no clássico contra o rival da cidade, o Atlético de Madrid. No entanto, o time ainda está quatro pontos atrás do líder Barcelona, e o tempo está se esgotando, embora uma emocionante partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique também esteja no horizonte.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Em sete dos últimos oito jogos em casa do Mallorca pelo campeonato, ambas as equipes marcaram gols.

O Real Madrid não consegue manter o gol invicto há seis jogos da LaLiga, sua maior sequência sem jogos sem sofrer gols desde outubro de 2022.

A dupla do Mallorca, Takuma Asano e Marash Kumbulla, provavelmente não entrará em campo, enquanto Thibaut Courtois está fora do time do Madrid e Federico Valverde está suspenso.

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Guia passo a passo de VPN para assistir a Mallorca x Real Madrid hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: