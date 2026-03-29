Como assistir ao jogo de hoje entre Lucknow Super Giants e Delhi Capitals: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Lucknow Super Giants e Delhi Capitals, já que o GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

Prévia da partida

Getty Images

Este confronto não é apenas a estreia da temporada para ambas as equipes, mas sim uma partida tática de xadrez marcada por uma importante troca de jogadores. Em uma grande mudança fora da temporada, Rishabh Pant deixou Delhi para assumir a capitania do LSG, enquanto KL Rahul agora lidera a ordem de rebatedores do Delhi Capitals. Ambas as equipes estão determinadas a deixar para trás o rótulo de times de meio de tabela de 2025 e estabelecer um domínio precoce na 19ª edição do torneio.

Lucknow entra nesta campanha com algo a provar após um decepcionante sétimo lugar no ano passado. Sob a orientação do técnico Justin Langer, o Super Giants reajustou seu elenco para encontrar mais equilíbrio. A contratação do veterano lançador Mohammed Shami para liderar o ataque ao lado da velocidade bruta e explosiva de Mayank Yadav dá ao LSG uma das unidades de lançamento mais intimidadoras no papel. Com uma ordem de batedores de ponta que conta com os explosivos Mitchell Marsh e Nicholas Pooran, o time da casa buscará utilizar a superfície tipicamente aderente de Lucknow para sufocar o adversário e registrar totais impressionantes.

O Delhi Capitals, por sua vez, busca dar continuidade a uma temporada de 2025 cheia de garra, na qual ficou de fora dos playoffs por pouco, terminando em quinto lugar. Agora liderado pelo tático Axar Patel, a estratégia de Delhi parece centrada em um plano com forte presença de spin, perfeitamente adequado às condições do subcontinente. A dupla formada por Kuldeep Yadav e Axar continua sendo seu maior trunfo, enquanto a adição de Nitish Rana traz a estabilidade tão necessária para uma ordem intermediária que frequentemente lutava para manter a consistência. Com Mitchell Starc liderando o ataque de velocidade, o DC possui a variedade necessária para desafiar os rebatedores de peso do LSG em seu próprio território.

Hora de início do jogo entre Lucknow Super Giants e Delhi Capitals

🏟️ Local: Estádio de Críquete Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana, Lucknow ⏰ Horário de início: 19h30 IST

A partida de hoje entre Lucknow Super Giants e Delhi Capitals terá início em 1º de abril de 2026, às 19h30 IST.

🇬🇧 Como assistir à IPL 2026 no Reino Unido

Se você já é cliente da Sky, pode adicionar o Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. O pacote custa a partir de £22 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, o que permite ao espectador assistir a muitos outros eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

Clientes que não são da Sky também podem assistir aos eventos com a NOW TV. Há uma variedade de planos para o fã de esportes, incluindo a “Assinatura Diária de Esportes”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A assinatura “Fully Flexible” da NOW Sports oferece novamente acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £34,99 por mês e é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do período mensal.

Há também o pacote “12-Month Saver”, no qual você paga 20% a menos, ou seja, apenas £27,99 por mês. No entanto, é necessário assinar por um prazo mínimo de 12 meses. Após o prazo mínimo de 12 meses, a assinatura é renovada automaticamente por £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

🇺🇸 Como assistir à IPL 2026 nos EUA e no Canadá

A Willow TV é uma emissora dedicada ao críquete e é a transmissora exclusiva da IPL nos EUA. Aqui, você encontrará transmissões ao vivo e gravadas das partidas, permitindo que os fãs acompanhem a ação em tempo real. Além disso, a plataforma oferece análises detalhadas das partidas, comentários e destaques, enriquecendo a experiência de assistir.

A FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a Willow TV, oferecendo acesso à IPL e a todo um mundo de esportes. A Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, a partir daí,US$ 55,99 por mês. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os seus planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e de esportes em geral.

🇦🇺 Como assistir à IPL 2026 na Austrália

Você poderá assistir a todas as partidas da IPL 2026 nos canais da Fox Cricket na TV. Se você não tem a Fox e não deseja assinar, a Kayo Sports, especialista em streaming de esportes, também transmitirá o torneio deste ano. Há duas opções de planos de assinatura. Veja aqui todos os detalhes:

Kayo Standard

Este é o plano básico, projetado para espectadores individuais.

Preço: $29,99 por mês

$29,99 por mês Transmissões simultâneas: 1 tela por vez

1 tela por vez Qualidade de vídeo: Alta definição (até 1080p)

Alta definição (até 1080p) Principais recursos: Acesso total a mais de 50 esportes, SplitView (assista a vários jogos em uma única tela), sem contrato de fidelidade.

Kayo Premium

Este é o plano de nível superior, voltado para famílias e para quem deseja a melhor experiência visual.

Preço: US$ 45,99 por mês

US$ 45,99 por mês Transmissões simultâneas: 2 telas ao mesmo tempo

2 telas ao mesmo tempo Qualidade de vídeo: 4K Ultra HD (em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis)

(em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis) Principais recursos: Tudo o que está incluído no plano Standard, além de streaming em 4K e uma transmissão simultânea adicional.

🌏 Cobertura da IPL 2026 em todo o mundo

País Rede/Streaming 🇿🇦 África do Sul SuperSport 🇦🇺 Austrália Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, SlingTV 🌎 Caribe e América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 França YuppTV 🇮🇳 Índia JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Médio Noon

🛜 Assista à IPL 2026 de qualquer lugar com uma VPN

Se você não conseguir assistir aos jogos da IPL ao vivo na sua região ou se estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

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