O Los Angeles FC, líder da Conferência Oeste da Major League Soccer, recebe o Cruz Azul, atual campeão da CONCACAF Champions Cup, na Califórnia nesta semana, para a primeira partida das quartas de final.

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Como assistir ao jogo entre Los Angeles FC e Cruz Azul com VPN

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Horário do pontapé inicial de Los Angeles FC x Cruz Azul

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BMO Stadium

Los Angeles FC x Cruz Azul começa em 8 de abril às 22h EST e 03h GMT.

Previsão da partida

O LAFC teve que lutar muito para passar pelo LD Alajuelense nas oitavas de final, garantindo sua vaga nas quartas de final apenas graças ao gol de David Martínez nos acréscimos da segunda partida. Essa vitória leva o time às quartas de final da Champions Cup pela quarta vez na história do clube.

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O Cruz Azul chega com um histórico bem diferente. Com sete títulos, é o time mais laureado da história da competição e chegou a esta fase após eliminar o Monterrey. A Máquina busca o bicampeonato, algo que nenhuma equipe consegue há mais de uma década, e esta partida provavelmente será seu maior desafio até agora.

Estatísticas dos confrontos diretos

Este confronto é apenas o segundo encontro entre esses dois clubes — o primeiro foi em 2020, quando o LAFC saiu vitorioso. Seis anos depois, ambas as equipes estão entre as mais fortes da região, e quem passar por esta partida será visto como um dos favoritos para levantar o troféu em 2026.

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Notícias sobre lesões

O LAFC ainda lida com lesões que limitam suas opções, com os zagueiros Igor Jesus e Aaron Long indisponíveis, e o meio-campista canadense Stephen Eustáquio também fora da partida contra seu ex-clube.

A lista do Cruz Azul é menor, embora a equipe não conte com o lateral Rodolfo Rotondi e o zagueiro Jesús Orozco.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

LAF Um CRU 1 0 Empate 0 Los Angeles FC 2 - 1 Cruz Azul 2 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Los Angeles FC e Cruz Azul hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: