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Como assistir ao jogo de hoje entre Liverpool e Tottenham pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Liverpool e Tottenham, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Liverpool volta a Anfield neste fim de semana com o objetivo de superar o revés na Liga dos Campeões, já que o atual campeão da Premier League recebe o Tottenham, que luta para evitar o rebaixamento.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Liverpool x Tottenham, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
Reino UnidoSky Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Liverpool x Tottenham com uma VPN

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Horário do início da partida entre Liverpool e Tottenham

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Liverpool x Tottenham começa em 15 de março às 11h30 EST e 16h30 GMT.

Prévia da partida

Não faz muito tempo — 27 de abril de 2025, para ser mais preciso — que os torcedores do Liverpool desfrutavam do brilho de uma tarde histórica em Anfield. Cinco gols contra o Tottenham garantiram o 20º título inglês, mas, se avançarmos para os dias de hoje, o clima parece bem menos festivo. Os jogadores de Arne Slot pareciam estar recuperando o ritmo com três vitórias consecutivas no campeonato, mas o gol desviado de André pelo Wolves em Molineux foi um golpe duro. Some-se a isso o tropeço na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, e os rumores sobre o futuro de Slot começaram a ressurgir. Uma derrota aqui marcaria a décima derrota do Liverpool no campeonato nesta temporada, um território em que o time não entrava desde 2015-16.

Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofGetty Images

Se há um confronto para estabilizar o barco, porém, o Tottenham em casa pode ser justamente esse. Os Spurs estão em queda livre. Igor Tudor deveria ser o bombeiro, mas a mangueira secou. Seis derrotas consecutivas em todas as competições, um colapso por 5 a 2 contra o Atlético de Madrid no confronto da Liga dos Campeões no meio da semana e o recorde indesejado de se tornar o primeiro técnico dos Spurs a perder seus quatro primeiros jogos. Os Lilywhites estão pairando logo acima da zona de rebaixamento, com seus torcedores inquietos e sua confiança abalada.

Então, o que isso significa para o domingo? O Liverpool, desesperado para manter vivas suas chances de garantir uma vaga na Liga dos Campeões, verá este jogo como imperdível. O Tottenham, por sua vez, está se agarrando à sobrevivência, mas cada semana parece arrastá-lo mais fundo no atoleiro. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A viagem do Liverpool à Turquia no meio da semana ocorreu sem o goleiro titular, Alisson Becker, afastado devido a um problema muscular, mas ele pode retornar a tempo para o confronto contra o Spurs. Enquanto isso, Federico Chiesa também deve voltar ao time após se recuperar de uma doença. Mesmo assim, os Reds ainda têm uma sala de tratamento lotada, com Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo e Alexander Isak todos se recuperando de contusões.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

A situação do Tottenham é ainda mais caótica. Micky van de Ven está suspenso após sua expulsão contra o Crystal Palace, e Cristian Romero e João Palhinha foram ambos forçados a sair de campo após uma feia colisão de cabeças no meio da semana. Yves Bissouma está fora, Destiny Udogie não está pronto e Conor Gallagher continua sendo dúvida. Acrescente-se ainda uma longa lista de lesionados de longa duração: Lucas Bergvall, Ben Davies, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski, James Maddison e Wilson Odobert.

O Spurs pode chegar a ter até 13 jogadores ausentes quando entrar em campo em Anfield.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Tottenham

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestTOT
1
A. Becker
26
A. Robertson
30
J. Frimpong
5
I. Konate
4
V. van Dijk
18
C. Gakpo
11
M. Salah
38
R. Gravenberch
8
D. Szoboszlai
10
A. Mac Allister
22
H. Ekitike
1
G. Vicario
4
K. Danso
23
P. Porro
3
R. Dragusin
9
Richarlison
14
A. Gray
22
C. Gallagher
29
P. Sarr
24
D. Spence
38
Souza
19
D. Solanke

3-4-2-1

TOTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • I. Tudor

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/16
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

LIV

Outros

TOT

4

Vitórias

0

Empate

1

17

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Liverpool x Tottenham hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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