Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Liverpool x Paris Saint-Germain, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo Liverpool x Paris Saint-Germain com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain
Liverpool x Paris Saint-Germain começa em 14 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
A primeira partida não correu bem para o Liverpool, mesmo com Arne Slot optando por um esquema mais defensivo em 3-5-2, que deixou Mohamed Salah no banco. No que pode vir a ser sua última viagem para uma partida fora de casa na Europa com a camisa do Liverpool, Salah assistiu enquanto Desire Douée e Khvicha Kvaratskhelia marcavam, dando ao Paris Saint-Germain uma vitória por 2 a 0. O placar poderia ter sido mais pesado, dada a dificuldade do Liverpool no ataque, mas a diferença ainda é algo que eles podem realisticamente reverter em Anfield.
Aquele famoso estádio já testemunhou reviravoltas antes, mais notavelmente a virada por 4 a 0 contra o Barcelona há sete anos, e o Liverpool chega com confiança renovada após vencer o Fulham por 2 a 0 no fim de semana. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa, marcando 15 gols nessa sequência, o que reforça as esperanças de mais uma noite dramática.
Getty Images
O PSG, por sua vez, conseguiu o adiamento do confronto pelo campeonato contra o Lens para se concentrar totalmente nesta partida, uma decisão que deixa a equipe de Luis Enrique descansada. Eles venceram cinco jogos consecutivos, incluindo quatro vitórias fora de casa, três delas sem sofrer gols, e marcaram em todos os jogos fora de casa desde o início do ano. Enrique também comandou a vitória por 1 a 0 em Anfield na temporada passada antes de avançar nos pênaltis, e mesmo uma derrota por uma diferença mínima desta vez seria suficiente para levá-los à semifinal contra o Real Madrid ou o Bayern de Munique.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
A vitória do Reds no fim de semana sobre o Fulham teve um custo, com Curtis Jones sendo substituído no intervalo devido a uma lesão na virilha. Ele agora se junta a Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni e Conor Bradley na lista de lesionados.
Getty Images
O PSG, por outro lado, saiu da primeira partida sem novos problemas, embora Fabián Ruiz continue fora de jogo devido a uma lesão no joelho.
A história traz aqui uma reviravolta intrigante: antes das quartas de final desta temporada, 17 times foram eliminados da Liga dos Campeões apesar de terem uma vantagem de dois ou mais gols na primeira partida, e o PSG sofreu esse destino mais do que qualquer outro time – três vezes.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Liverpool e Paris Saint-Germain hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.