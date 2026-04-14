O Liverpool volta a Anfield com uma tarefa difícil pela frente, precisando reverter a derrota sofrida na primeira partida contra o atual campeão Paris Saint-Germain, em um confronto de quartas de final da Liga dos Campeões que promete ser de alto risco.

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Como assistir ao jogo Liverpool x Paris Saint-Germain com uma VPN

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Horário do início da partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain

Liverpool x Paris Saint-Germain começa em 14 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A primeira partida não correu bem para o Liverpool, mesmo com Arne Slot optando por um esquema mais defensivo em 3-5-2, que deixou Mohamed Salah no banco. No que pode vir a ser sua última viagem para uma partida fora de casa na Europa com a camisa do Liverpool, Salah assistiu enquanto Desire Douée e Khvicha Kvaratskhelia marcavam, dando ao Paris Saint-Germain uma vitória por 2 a 0. O placar poderia ter sido mais pesado, dada a dificuldade do Liverpool no ataque, mas a diferença ainda é algo que eles podem realisticamente reverter em Anfield.

Aquele famoso estádio já testemunhou reviravoltas antes, mais notavelmente a virada por 4 a 0 contra o Barcelona há sete anos, e o Liverpool chega com confiança renovada após vencer o Fulham por 2 a 0 no fim de semana. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa, marcando 15 gols nessa sequência, o que reforça as esperanças de mais uma noite dramática.

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O PSG, por sua vez, conseguiu o adiamento do confronto pelo campeonato contra o Lens para se concentrar totalmente nesta partida, uma decisão que deixa a equipe de Luis Enrique descansada. Eles venceram cinco jogos consecutivos, incluindo quatro vitórias fora de casa, três delas sem sofrer gols, e marcaram em todos os jogos fora de casa desde o início do ano. Enrique também comandou a vitória por 1 a 0 em Anfield na temporada passada antes de avançar nos pênaltis, e mesmo uma derrota por uma diferença mínima desta vez seria suficiente para levá-los à semifinal contra o Real Madrid ou o Bayern de Munique.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A vitória do Reds no fim de semana sobre o Fulham teve um custo, com Curtis Jones sendo substituído no intervalo devido a uma lesão na virilha. Ele agora se junta a Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni e Conor Bradley na lista de lesionados.

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O PSG, por outro lado, saiu da primeira partida sem novos problemas, embora Fabián Ruiz continue fora de jogo devido a uma lesão no joelho.

A história traz aqui uma reviravolta intrigante: antes das quartas de final desta temporada, 17 times foram eliminados da Liga dos Campeões apesar de terem uma vantagem de dois ou mais gols na primeira partida, e o PSG sofreu esse destino mais do que qualquer outro time – três vezes.

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Desempenho

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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Liverpool e Paris Saint-Germain hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: