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Como assistir ao jogo de hoje entre Liverpool e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Liverpool x PSG
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Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Liverpool e Paris Saint-Germain, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Liverpool volta a Anfield com uma tarefa difícil pela frente, precisando reverter a derrota sofrida na primeira partida contra o atual campeão Paris Saint-Germain, em um confronto de quartas de final da Liga dos Campeões que promete ser de alto risco.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Liverpool x Paris Saint-Germain, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Liverpool x Paris Saint-Germain com uma VPN

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Horário do início da partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain

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Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Anfield

Liverpool x Paris Saint-Germain começa em 14 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A primeira partida não correu bem para o Liverpool, mesmo com Arne Slot optando por um esquema mais defensivo em 3-5-2, que deixou Mohamed Salah no banco. No que pode vir a ser sua última viagem para uma partida fora de casa na Europa com a camisa do Liverpool, Salah assistiu enquanto Desire Douée e Khvicha Kvaratskhelia marcavam, dando ao Paris Saint-Germain uma vitória por 2 a 0. O placar poderia ter sido mais pesado, dada a dificuldade do Liverpool no ataque, mas a diferença ainda é algo que eles podem realisticamente reverter em Anfield.

Aquele famoso estádio já testemunhou reviravoltas antes, mais notavelmente a virada por 4 a 0 contra o Barcelona há sete anos, e o Liverpool chega com confiança renovada após vencer o Fulham por 2 a 0 no fim de semana. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa, marcando 15 gols nessa sequência, o que reforça as esperanças de mais uma noite dramática.

Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images

O PSG, por sua vez, conseguiu o adiamento do confronto pelo campeonato contra o Lens para se concentrar totalmente nesta partida, uma decisão que deixa a equipe de Luis Enrique descansada. Eles venceram cinco jogos consecutivos, incluindo quatro vitórias fora de casa, três delas sem sofrer gols, e marcaram em todos os jogos fora de casa desde o início do ano. Enrique também comandou a vitória por 1 a 0 em Anfield na temporada passada antes de avançar nos pênaltis, e mesmo uma derrota por uma diferença mínima desta vez seria suficiente para levá-los à semifinal contra o Real Madrid ou o Bayern de Munique.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A vitória do Reds no fim de semana sobre o Fulham teve um custo, com Curtis Jones sendo substituído no intervalo devido a uma lesão na virilha. Ele agora se junta a Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni e Conor Bradley na lista de lesionados. 

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images

O PSG, por outro lado, saiu da primeira partida sem novos problemas, embora Fabián Ruiz continue fora de jogo devido a uma lesão no joelho. 

A história traz aqui uma reviravolta intrigante: antes das quartas de final desta temporada, 17 times foram eliminados da Liga dos Campeões apesar de terem uma vantagem de dois ou mais gols na primeira partida, e o PSG sofreu esse destino mais do que qualquer outro time – três vezes.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Liverpool x PSG

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-3-3

Home team crestPSG
25
G. Mamardashvili
5
I. Konate
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
30
J. Frimpong
10
A. Mac Allister
8
D. Szoboszlai
7
F. Wirtz
38
R. Gravenberch
11
M. Salah
22
H. Ekitike
39
M. Safonov
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
87
J. Neves
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
14
D. Doue
10
O. Dembele
7
K. Kvaratskhelia

4-3-3

PSGAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

LIV

Outros

PSG

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Liverpool e Paris Saint-Germain hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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