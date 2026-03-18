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Como assistir ao jogo de hoje entre Liverpool e Galatasaray pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Liverpool e Galatasaray, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Liverpool precisa contar com o apoio da torcida em Anfield para reverter a desvantagem de 1 a 0 nesta partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Liverpool x Galatasaray, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaSony Sports Network
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Liverpool x Galatasaray com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Liverpool e Galatasaray

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Anfield

Liverpool x Galatasaray terá início em 18 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

Não tem sido uma boa semana para o Liverpool, seis vezes campeão europeu, que perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Galatasaray e, em seguida, empatou em 1 a 1 contra o Tottenham, que luta contra o rebaixamento, na Premier League. Os Reds foram eliminados nas oitavas de final da temporada passada pelo PSG, que acabou conquistando o título. Agora, enquanto se prepara para sua 102ª partida no comando, a pressão aumenta sobre o técnico do Liverpool, Arne Slot.  

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMGetty Images

O Galatasaray já derrotou um grande nome nesta temporada em duas partidas, eliminando a Juventus por 7 a 5 no placar agregado na repescagem. Se passar pelo Liverpool aqui, chegará às quartas de final da UCL pela primeira vez desde 2012-13.

Galatasaray SK v Rams Basaksehir FK - Trendyol Süper LigGetty Images

O gigante turco venceu cinco partidas consecutivas em todas as competições, as últimas três sem sofrer gols, então viajará com confiança. No entanto, um histórico de apenas uma vitória nas últimas 14 partidas fora de casa na Europa torna este confronto difícil de prever.

Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Liverpool não tem novas preocupações com lesões, mas o Galatasaray não contará com Davinson Sánchez, suspenso. 

Victor Osimhen participou de 13 gols nos últimos nove jogos (6 gols, 7 assistências). Sua assistência na partida de ida o colocou empatado com Nwankwo Kanu como o jogador nigeriano com mais contribuições para gols na UCL (17).

Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Galatasaray

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestGAL
1
A. Becker
5
I. Konate
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
30
J. Frimpong
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
11
M. Salah
8
D. Szoboszlai
22
H. Ekitike
1
U. Cakir
93
S. Boey
42
A. Bardakci
4
I. Jakobs
90
W. Singo
8
Gabriel Sara
77
N. Lang
34
L. Torreira
99
M. Lemina
53
B. Yilmaz
45
V. Osimhen

4-2-3-1

GALAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Buruk

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

GAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

LIV

Outros

GAL

1

0

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Liverpool e Galatasaray hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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