O Liverpool precisa contar com o apoio da torcida em Anfield para reverter a desvantagem de 1 a 0 nesta partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.

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Como assistir ao jogo Liverpool x Galatasaray com uma VPN

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Horário do início da partida entre Liverpool e Galatasaray

Liverpool x Galatasaray terá início em 18 de março de 2026 às 16h00 EST e 20h00 GMT.

Prévia da partida

Não tem sido uma boa semana para o Liverpool, seis vezes campeão europeu, que perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Galatasaray e, em seguida, empatou em 1 a 1 contra o Tottenham, que luta contra o rebaixamento, na Premier League. Os Reds foram eliminados nas oitavas de final da temporada passada pelo PSG, que acabou conquistando o título. Agora, enquanto se prepara para sua 102ª partida no comando, a pressão aumenta sobre o técnico do Liverpool, Arne Slot.

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O Galatasaray já derrotou um grande nome nesta temporada em duas partidas, eliminando a Juventus por 7 a 5 no placar agregado na repescagem. Se passar pelo Liverpool aqui, chegará às quartas de final da UCL pela primeira vez desde 2012-13.

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O gigante turco venceu cinco partidas consecutivas em todas as competições, as últimas três sem sofrer gols, então viajará com confiança. No entanto, um histórico de apenas uma vitória nas últimas 14 partidas fora de casa na Europa torna este confronto difícil de prever.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Liverpool não tem novas preocupações com lesões, mas o Galatasaray não contará com Davinson Sánchez, suspenso.

Victor Osimhen participou de 13 gols nos últimos nove jogos (6 gols, 7 assistências). Sua assistência na partida de ida o colocou empatado com Nwankwo Kanu como o jogador nigeriano com mais contribuições para gols na UCL (17).

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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Liverpool e Galatasaray hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: