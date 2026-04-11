O Liverpool chega ao confronto da Premier League contra o Fulham, em Anfield, tentando interromper uma sequência de três derrotas consecutivas. Arne Slot está sob pressão para estabilizar a situação, e este jogo parece ser uma oportunidade importante para sua equipe reagir.

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Horário do início da partida entre Liverpool e Fulham

Liverpool x Fulham começa em 11 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Prévia da partida

O Liverpool realmente não tem passado por um bom momento ultimamente. Desde o início de março, o time conseguiu apenas duas vitórias em oito partidas em todas as competições, com um empate e cinco derrotas. Seus últimos três jogos terminaram todos em derrotas, com um placar agregado de 8 a 1. O ponto mais baixo aconteceu nas quartas de final da FA Cup, onde o Manchester City goleou o time por 4 a 0, e as coisas não melhoraram no meio da semana com a derrota por 2 a 0 para o PSG na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Esse jogo registrou o menor número de gols esperados sob o comando de Arne Slot. No campeonato, o time foi derrotado por 2 a 1 em Brighton antes da pausa para os jogos internacionais, e os números não parecem bons — desde o final de setembro, o Liverpool perdeu mais partidas do campeonato (10) do que venceu (nove), com 11 times acumulando mais pontos nesse período.

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A única vantagem é que terminar em quinto lugar ainda garante uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada, e o Liverpool ocupa atualmente essa posição faltando sete jogos. A equipe está cinco pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e apenas três à frente do Everton, oitavo, portanto a margem é apertada.

O Fulham, por sua vez, vem recuperando a forma. Depois de iniciar 2026 com apenas duas vitórias em oito partidas do campeonato, o time conquistou três vitórias nas últimas cinco partidas, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Burnley. Nas últimas seis rodadas, apenas quatro times somaram mais pontos, e o Fulham demonstrou resiliência ao conquistar oito pontos em partidas em que estava perdendo este ano — um feito superado apenas pelo Bournemouth e pelo Manchester United. Na nona posição, o time ainda busca uma vaga nas competições europeias pela primeira vez desde 2011-12, a apenas dois pontos dos sete primeiros colocados e cinco atrás do Liverpool. A preocupação da equipe de Marco Silva é o desempenho fora de casa: embora tenha se mostrado forte em casa, ocupando a quinta posição na liga, o time tem enfrentado dificuldades fora de casa, com apenas 15 pontos em 15 partidas e oito derrotas.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

O Liverpool ainda lida com algumas ausências, com Alisson Becker, Wataru Endo, Conor Bradley e Giovanni Leoni todos fora de ação devido a lesões.

O Fulham tem suas próprias preocupações – o ponta brasileiro Kevin está fora, enquanto Calvin Bassey e Kenny Tete são dúvidas e precisarão de uma avaliação de última hora antes do pontapé inicial.

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Em termos de estatísticas, a história não está do lado do Fulham, já que o time conquistou apenas duas vitórias em 32 visitas ao Anfield pelo campeonato, mas uma área em que tem se destacado nesta temporada são os gols no final da partida. Nenhum time marcou mais gols nos últimos 20 minutos do que o Fulham, com 18, empatado com o Liverpool. A ironia é que o Liverpool sofreu 18 gols nesse mesmo período, mais do que qualquer outro time, o que pode tornar os minutos finais especialmente interessantes.

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Como assistir na tela grande

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