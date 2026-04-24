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Como assistir ao jogo de hoje entre Liverpool e Crystal Palace pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Liverpool x Crystal Palace
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

Como assistir ao jogo da Premier League entre Liverpool e Crystal Palace, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Na busca por garantir uma vaga entre os cinco primeiros da Premier League, o Liverpool enfrenta agora o seu adversário mais difícil desta temporada, o Crystal Palace.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Liverpool x Crystal Palace, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAPeacock
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Liverpool x Crystal Palace com uma VPN

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Horário do início da partida entre Liverpool e Crystal Palace

crest
Premier League - Premier League
Anfield

Liverpool x Crystal Palace terá início em 25 de abril de 2026 às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Prévia da partida

Após uma vitória por 2 a 1 no clássico de Merseyside, graças a um gol dramático de Virgil van Dijk aos 100 minutos, o Liverpool continua na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Essa vitória foi apenas a segunda dos Reds nos últimos seis jogos em todas as competições (4 derrotas). Ainda assim, eles esperam que o fato de terem sofrido apenas duas derrotas nos últimos 15 jogos em casa (9 vitórias, 4 empates) — ambas contra o PSG e o Man City — os ajude a superar o Palace, que infligiu ao Liverpool sua primeira derrota da temporada.

Everton v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

O Palace viaja para Anfield com confiança, tendo sofrido apenas uma derrota nos últimos oito jogos (4 vitórias, 3 empates), mais recentemente empatando em 0 a 0 com o West Ham para conquistar a 12ª partida sem sofrer gols na Premier League nesta temporada. Os Eagles também perderam apenas uma das últimas seis partidas do campeonato.

Crystal Palace v West Ham United - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e lesões

O Palace já venceu o Liverpool três vezes nesta temporada e buscará completar aqui apenas a terceira vez na história em que consegue vencer o time duas vezes na mesma temporada, tornando-se o primeiro time a derrotar os Reds em Anfield duas vezes em uma campanha desde o Arsenal em 2006/07.

Os jogos do Liverpool registraram um recorde da Premier League com nove gols decisivos marcados nos acréscimos do segundo tempo nesta temporada.

O Palace marcou exatamente duas vezes em seus últimos cinco jogos da Premier League contra os atuais campeões.

O Liverpool pode ficar sem os goleiros Alisson e Giorgi Mamardashvili devido a lesões, enquanto o Palace teve Adam Wharton ausente na partida contra o West Ham.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Crystal Palace

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestCRY
28
F. Woodman
30
J. Frimpong
5
I. Konate
6
M. Kerkez
4
V. van Dijk
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
38
R. Gravenberch
8
D. Szoboszlai
7
F. Wirtz
18
C. Gakpo
1
D. Henderson
23
J. Canvot
26
C. Richards
5
M. Lacroix
3
T. Mitchell
18
D. Kamada
20
A. Wharton
10
Y. Pino
2
D. Munoz
7
I. Sarr
14
J. Mateta

3-4-2-1

CRYAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Glasner

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

CRY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

LIV

Outros

CRY

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Liverpool e Crystal Palace hoje

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  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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