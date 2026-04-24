Na busca por garantir uma vaga entre os cinco primeiros da Premier League, o Liverpool enfrenta agora o seu adversário mais difícil desta temporada, o Crystal Palace.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Liverpool x Crystal Palace, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Liverpool x Crystal Palace com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Liverpool e Crystal Palace

Liverpool x Crystal Palace terá início em 25 de abril de 2026 às 10h00 EST e 15h00 GMT.

Prévia da partida

Após uma vitória por 2 a 1 no clássico de Merseyside, graças a um gol dramático de Virgil van Dijk aos 100 minutos, o Liverpool continua na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Essa vitória foi apenas a segunda dos Reds nos últimos seis jogos em todas as competições (4 derrotas). Ainda assim, eles esperam que o fato de terem sofrido apenas duas derrotas nos últimos 15 jogos em casa (9 vitórias, 4 empates) — ambas contra o PSG e o Man City — os ajude a superar o Palace, que infligiu ao Liverpool sua primeira derrota da temporada.

Getty Images

O Palace viaja para Anfield com confiança, tendo sofrido apenas uma derrota nos últimos oito jogos (4 vitórias, 3 empates), mais recentemente empatando em 0 a 0 com o West Ham para conquistar a 12ª partida sem sofrer gols na Premier League nesta temporada. Os Eagles também perderam apenas uma das últimas seis partidas do campeonato.

Getty Images

Estatísticas importantes e lesões

O Palace já venceu o Liverpool três vezes nesta temporada e buscará completar aqui apenas a terceira vez na história em que consegue vencer o time duas vezes na mesma temporada, tornando-se o primeiro time a derrotar os Reds em Anfield duas vezes em uma campanha desde o Arsenal em 2006/07.

Os jogos do Liverpool registraram um recorde da Premier League com nove gols decisivos marcados nos acréscimos do segundo tempo nesta temporada.

O Palace marcou exatamente duas vezes em seus últimos cinco jogos da Premier League contra os atuais campeões.

O Liverpool pode ficar sem os goleiros Alisson e Giorgi Mamardashvili devido a lesões, enquanto o Palace teve Adam Wharton ausente na partida contra o West Ham.

Notícias das equipes e escalações

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Liverpool e Crystal Palace hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: