Hora do pontapé inicial de Lille x Aston Villa

Lille x Aston Villa começa em 12 de março às 12h45 EST e 17h45 GMT.

Previsão da partida

A jornada europeia do Aston Villa levou-o às semifinais da Conference League em 2024 e às quartas de final da Champions League na temporada passada, e agora o time está de volta à ação continental - desta vez nas eliminatórias da Liga Europa. O time garantiu sua vaga ao terminar em segundo lugar na nova fase de grupos com 36 equipes, empatado em pontos com o Lyon na liderança. Os gols também não têm sido um problema: o Villa marcou dois ou mais em nove de suas últimas 13 partidas europeias, incluindo cinco de suas sete vitórias na fase de grupos desta temporada. Seu único tropeço foi fora de casa contra o Go Ahead Eagles, em outubro.

No entanto, o desempenho em casa tem sido menos convincente. Desde a vitória por 3 a 2 sobre o Salzburg em janeiro, as lesões têm afetado o time, e o Villa conseguiu apenas uma vitória em sete partidas domésticas. Essa sequência inclui uma goleada por 4 a 1 para o Chelsea, colocando em risco as esperanças do time de terminar entre os cinco primeiros da Premier League. A Liga Europa, então, pode ser mais do que apenas uma distração, pode ser a rede de segurança do time para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O caminho do Lille tem sido mais difícil. O time teve que lutar na repescagem após uma fase de grupos irregular, na qual venceu quatro e perdeu quatro, terminando em 18º lugar. Contra o Red Star Belgrado, o time reverteu o déficit da primeira partida com uma vitória dramática na prorrogação na Sérvia, garantindo sua vaga nas oitavas de final pela quarta vez em cinco anos. Desde então, a equipe de Bruno Genesio está há quatro jogos sem perder em todas as competições, embora um empate no final da partida contra o Lorient no último fim de semana tenha mantido o time na sexta posição da Ligue 1.

De volta ao Stade Pierre-Mauroy, o Lille espera contar com a vantagem de jogar em casa. A equipe venceu três das cinco partidas da Liga Europa disputadas lá nesta temporada, marcando pelo menos dois gols em cada vitória. Mas a consistência tem sido difícil de alcançar — a equipe conquistou apenas duas vitórias nos últimos oito jogos em casa.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Lille entra em campo sem vários jogadores devido a lesões, com Marc-Aurele Caillard, Osame Sahraoui, Hamza Igamane, Ethan Mbappe e Ousmane Toure todos fora de combate.

O Villa também tem suas próprias preocupações. John McGinn não estará pronto a tempo, enquanto Youri Tielemans, Boubacar Kamara e Andres Garcia continuam fora. Matty Cash e Harvey Elliott são dúvidas. Ross Barkley, por sua vez, não está elegível depois de ter sido deixado de fora da lista de jogadores da Liga Europa.

A história não favorece exatamente o Lille contra times ingleses, já que eles conseguiram apenas três vitórias em 19 tentativas. Uma delas, porém, foi contra o Villa em 2002, quando conquistaram uma vitória por 2 a 0 no Villa Park nas semifinais da Copa Intertoto.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

LIL Outros AVL 0 0 Empate 2 Vitórias Lille 2 - 1 Aston Villa

Aston Villa 2 - 1 Lille 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

Classificação

