As luzes do King Power Stadium se apagarão, deixando apenas um brilho sombrio, enquanto o Leicester City disputa sua primeira partida em casa desde que o clube confirmou seu rebaixamento para a League One — um desfecho doloroso para uma temporada que deixou a torcida do Leicester em busca de respostas após uma queda em desgraça inimaginável.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Leicester x Millwall, enquanto trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo Leicester x Millwall com uma VPN
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Horário do início da partida entre Leicester e Millwall
Leicester x Millwall começa em 24 de abril às 15h EST e 20h GMT.
Prévia da partida
Dez anos após seu histórico triunfo na Premier League, o Leicester encontra-se agora na posição nada invejável de disputar as etapas finais de uma temporada que culminou em um rebaixamento devastador para a terceira divisão. Após o empate em 2 a 2 com o Hull City no início desta semana, que selou oficialmente seu destino, o time chega a este confronto contra o Millwall com pouco a disputar em termos de pontos, mas com tudo a disputar em termos de orgulho.
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O Millwall, por outro lado, chega ao King Power Stadium com um ímpeto significativo e um objetivo tangível, ocupando a segunda colocação e totalmente comprometido com a busca pela promoção que marcou sua impressionante campanha. Embora a torcida da casa provavelmente esteja contida, a atmosfera promete ser carregada de emoção, à medida que o clube inicia o processo de navegar pela difícil transição rumo a um futuro incerto.
Estatísticas-chave e notícias sobre lesões
A realidade estatística destaca um abismo entre as duas equipes, com o Millwall prosperando sob a pressão da disputa pelo título, enquanto o Leicester luta para se reerguer após uma temporada marcada por falhas defensivas e desafios significativos fora de campo. O ataque do Millwall, liderado pela forma consistente de Mihailo Ivanovic e Femi Azeez, tem sido um modelo de eficiência nesta temporada, permitindo que a equipe permaneça confortavelmente nas vagas de promoção automática.
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O Leicester, por sua vez, continua a lidar com um ambiente turbulento no elenco, com incertezas em torno de jogadores-chave que provavelmente não permanecerão na terceira divisão na próxima temporada.
As lesões continuam sendo um fator a ser considerado, já que ambos os treinadores avaliam suas escalações para esta penúltima partida; no entanto, para o Leicester, a principal preocupação agora é motivar um grupo que tem enfrentado críticas incessantes ao longo da temporada, enquanto o Millwall estará desesperado para evitar qualquer deslize que possa comprometer sua posição na tabela, conquistada com muito esforço.
Notícias sobre as equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao Leicester x Millwall hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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