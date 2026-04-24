As luzes do King Power Stadium se apagarão, deixando apenas um brilho sombrio, enquanto o Leicester City disputa sua primeira partida em casa desde que o clube confirmou seu rebaixamento para a League One — um desfecho doloroso para uma temporada que deixou a torcida do Leicester em busca de respostas após uma queda em desgraça inimaginável.

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Como assistir ao jogo Leicester x Millwall com uma VPN

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Horário do início da partida entre Leicester e Millwall

Championship - Championship King Power Stadium

Leicester x Millwall começa em 24 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

Dez anos após seu histórico triunfo na Premier League, o Leicester encontra-se agora na posição nada invejável de disputar as etapas finais de uma temporada que culminou em um rebaixamento devastador para a terceira divisão. Após o empate em 2 a 2 com o Hull City no início desta semana, que selou oficialmente seu destino, o time chega a este confronto contra o Millwall com pouco a disputar em termos de pontos, mas com tudo a disputar em termos de orgulho.

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O Millwall, por outro lado, chega ao King Power Stadium com um ímpeto significativo e um objetivo tangível, ocupando a segunda colocação e totalmente comprometido com a busca pela promoção que marcou sua impressionante campanha. Embora a torcida da casa provavelmente esteja contida, a atmosfera promete ser carregada de emoção, à medida que o clube inicia o processo de navegar pela difícil transição rumo a um futuro incerto.

Estatísticas-chave e notícias sobre lesões

A realidade estatística destaca um abismo entre as duas equipes, com o Millwall prosperando sob a pressão da disputa pelo título, enquanto o Leicester luta para se reerguer após uma temporada marcada por falhas defensivas e desafios significativos fora de campo. O ataque do Millwall, liderado pela forma consistente de Mihailo Ivanovic e Femi Azeez, tem sido um modelo de eficiência nesta temporada, permitindo que a equipe permaneça confortavelmente nas vagas de promoção automática.

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O Leicester, por sua vez, continua a lidar com um ambiente turbulento no elenco, com incertezas em torno de jogadores-chave que provavelmente não permanecerão na terceira divisão na próxima temporada.

As lesões continuam sendo um fator a ser considerado, já que ambos os treinadores avaliam suas escalações para esta penúltima partida; no entanto, para o Leicester, a principal preocupação agora é motivar um grupo que tem enfrentado críticas incessantes ao longo da temporada, enquanto o Millwall estará desesperado para evitar qualquer deslize que possa comprometer sua posição na tabela, conquistada com muito esforço.

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Leicester x Millwall Provável escalação Reservas Técnico G. Rowett Provável escalação Reservas Técnico A. Neil

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Leicester x Millwall hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: