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Campeonato Italiano
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Como assistir ao jogo de hoje entre Lazio e AC Milan pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Série A entre Lazio e AC Milan, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Milan está sete pontos atrás do líder da Série A, o Inter, por isso precisará de uma campanha impecável até o final da temporada para se manter na briga. A Lazio, adversária que ocupa uma posição intermediária na tabela, tem sido, no mínimo, imprevisível. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Lazio x AC Milan, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédioSTARZPLAY

Como assistir ao jogo entre Lazio e AC Milan usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Lazio e AC Milan

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Stadio Olimpico, Rome

Lazio x AC Milan terá início em 15 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT. 

Prévia da partida

Embora as chances do Milan de conquistar o título da Série A sejam remotas, estando sete pontos atrás do Inter, o time continuará acreditando. Um confronto contra a Lazio, que deve terminar no meio da tabela, pode ser a oportunidade perfeita para somar três pontos. Os Rossoneri perderam apenas duas partidas do campeonato ao longo de 2026, mas os nove empates na Série A nesta temporada lhes custaram caro.

AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images

A Lazio venceu o Sassuolo na última partida, sua primeira vitória nos 90 minutos em sete jogos em todas as competições, mas os torcedores estão insatisfeitos com o presidente do clube, Claudio Lolito. Apenas 2.000 espectadores descontentes estiveram na capital para assistir à vitória, enquanto o boicote contra Lolito continua. 

SS Lazio v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Milan ainda não perdeu nenhuma partida fora de casa no campeonato nesta temporada (9 vitórias, 5 empates).

O Milan venceu o Inter no Derby della Madonnina no último fim de semana, mas ainda está sete pontos atrás do rival.
A Lazio venceu apenas duas das últimas nove partidas em casa. 

Nenhum dos últimos 17 confrontos entre essas equipes terminou em 0 a 0.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Lazio x Milan

LazioHome team crest

4-3-3

Formação

3-5-2

Home team crestMIL
40
E. Motta
17
N. Tavares
34
M. Gila
25
O. Provstgaard
77
A. Marusic
24
K. Taylor
7
F. Dele-Bashiru
4
Patric
18
G. Isaksen
10
M. Zaccagni
27
D. Maldini
16
M. Maignan
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
5
K. De Winter
56
A. Saelemaekers
30
A. Jashari
19
Y. Fofana
14
L. Modric
2
P. Estupinan
10
R. Leao
11
C. Pulisic

3-5-2

MILAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Sarri

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Allegri

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

LAZ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

LAZ

Outros

MIL

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

5

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Lazio x AC Milan hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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