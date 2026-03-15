O Milan está sete pontos atrás do líder da Série A, o Inter, por isso precisará de uma campanha impecável até o final da temporada para se manter na briga. A Lazio, adversária que ocupa uma posição intermediária na tabela, tem sido, no mínimo, imprevisível.

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Como assistir ao jogo entre Lazio e AC Milan usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Lazio e AC Milan

Campeonato Italiano - Serie A Stadio Olimpico, Rome

Lazio x AC Milan terá início em 15 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Embora as chances do Milan de conquistar o título da Série A sejam remotas, estando sete pontos atrás do Inter, o time continuará acreditando. Um confronto contra a Lazio, que deve terminar no meio da tabela, pode ser a oportunidade perfeita para somar três pontos. Os Rossoneri perderam apenas duas partidas do campeonato ao longo de 2026, mas os nove empates na Série A nesta temporada lhes custaram caro.

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A Lazio venceu o Sassuolo na última partida, sua primeira vitória nos 90 minutos em sete jogos em todas as competições, mas os torcedores estão insatisfeitos com o presidente do clube, Claudio Lolito. Apenas 2.000 espectadores descontentes estiveram na capital para assistir à vitória, enquanto o boicote contra Lolito continua.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Milan ainda não perdeu nenhuma partida fora de casa no campeonato nesta temporada (9 vitórias, 5 empates).

O Milan venceu o Inter no Derby della Madonnina no último fim de semana, mas ainda está sete pontos atrás do rival.

A Lazio venceu apenas duas das últimas nove partidas em casa.

Nenhum dos últimos 17 confrontos entre essas equipes terminou em 0 a 0.

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Guia passo a passo de VPN para assistir Lazio x AC Milan hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: