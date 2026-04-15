Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do LA Galaxy x Toluca, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao LA Galaxy x Toluca com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre LA Galaxy e Toluca
LA Galaxy x Toluca começa em 16 de abril às 21h EST e 02h GMT.
Prévia da partida
A situação parece bastante tensa para o LA Galaxy, que se prepara para a segunda partida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup no Dignity Health Sports Park. A equipe carrega uma desvantagem de 4 a 2 após aquela partida emocionante no México, mas os dois gols marcados fora de casa por Gabriel Pec e Marco Reus são verdadeiras âncoras de salvação — isso significa que uma vitória por 2 a 0 em casa seria, na verdade, suficiente para garantir a classificação. Pec está em grande fase, liderando o torneio com seis gols, e Reus parece ter encontrado seu ritmo, com cinco participações em gols nos últimos cinco jogos.
Getty Images
No entanto, eles terão muito trabalho com Paulinho, do Toluca, que marcou três gols na primeira partida e claramente sabe como encontrar brechas na defesa do Galaxy. É basicamente hora de “tudo ou nada”; o Galaxy precisa ser clinicamente perfeito na defesa, ao mesmo tempo em que aproveita a vantagem de jogar em casa para iniciar uma reviravolta e manter vivos seus sonhos de conquistar o título.
Jogadores a serem observados
Esta partida se resume a uma batalha entre os finalizadores mais precisos do torneio. O Galaxy conta com uma arma poderosa em Pec, que lidera a corrida pela Chuteira de Ouro e acaba de se tornar um dos dois únicos jogadores na última década a marcar seis gols em um intervalo de três partidas nesta competição.
Do outro lado, Paulinho é a definição de “letal”, vindo de um hat-trick em que marcou em todos os seus chutes a gol na partida de ida.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao LA Galaxy x Toluca hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe os cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.