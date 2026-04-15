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Como assistir ao jogo de hoje entre LA Galaxy e Toluca pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

LA Galaxy x Toluca
LA Galaxy
Toluca
CONCACAF Champions Cup

Como assistir à partida da CONCACAF Champions Cup entre LA Galaxy e Toluca, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O LA Galaxy enfrenta uma difícil tarefa ao receber o Toluca, da Liga MX, na partida de volta das quartas de final da CONCACAF. Após uma partida de ida repleta de gols no México, o Galaxy volta para casa precisando de uma atuação impecável para reverter uma desvantagem de dois gols e garantir uma vaga nas semifinais.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do LA Galaxy x Toluca, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

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Como assistir ao LA Galaxy x Toluca com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre LA Galaxy e Toluca

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CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Dignity Health Sports Park

LA Galaxy x Toluca começa em 16 de abril às 21h EST e 02h GMT.

Prévia da partida

A situação parece bastante tensa para o LA Galaxy, que se prepara para a segunda partida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup no Dignity Health Sports Park. A equipe carrega uma desvantagem de 4 a 2 após aquela partida emocionante no México, mas os dois gols marcados fora de casa por Gabriel Pec e Marco Reus são verdadeiras âncoras de salvação — isso significa que uma vitória por 2 a 0 em casa seria, na verdade, suficiente para garantir a classificação. Pec está em grande fase, liderando o torneio com seis gols, e Reus parece ter encontrado seu ritmo, com cinco participações em gols nos últimos cinco jogos. 

LA Galaxy v Minnesota United FCGetty Images

No entanto, eles terão muito trabalho com Paulinho, do Toluca, que marcou três gols na primeira partida e claramente sabe como encontrar brechas na defesa do Galaxy. É basicamente hora de “tudo ou nada”; o Galaxy precisa ser clinicamente perfeito na defesa, ao mesmo tempo em que aproveita a vantagem de jogar em casa para iniciar uma reviravolta e manter vivos seus sonhos de conquistar o título.

Jogadores a serem observados

Esta partida se resume a uma batalha entre os finalizadores mais precisos do torneio. O Galaxy conta com uma arma poderosa em Pec, que lidera a corrida pela Chuteira de Ouro e acaba de se tornar um dos dois únicos jogadores na última década a marcar seis gols em um intervalo de três partidas nesta competição. 

Do outro lado, Paulinho é a definição de “letal”, vindo de um hat-trick em que marcou em todos os seus chutes a gol na partida de ida. 

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-TOLUCA-LAGALAXYGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de LA Galaxy x Toluca

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • G. Vanney

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Mohamed

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

LAG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

TOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

LAG

Outros

TOL

0

0

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao LA Galaxy x Toluca hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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