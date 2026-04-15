O LA Galaxy enfrenta uma difícil tarefa ao receber o Toluca, da Liga MX, na partida de volta das quartas de final da CONCACAF. Após uma partida de ida repleta de gols no México, o Galaxy volta para casa precisando de uma atuação impecável para reverter uma desvantagem de dois gols e garantir uma vaga nas semifinais.

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Como assistir ao LA Galaxy x Toluca com VPN

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Horário do início da partida entre LA Galaxy e Toluca

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Dignity Health Sports Park

LA Galaxy x Toluca começa em 16 de abril às 21h EST e 02h GMT.

Prévia da partida

A situação parece bastante tensa para o LA Galaxy, que se prepara para a segunda partida das quartas de final da CONCACAF Champions Cup no Dignity Health Sports Park. A equipe carrega uma desvantagem de 4 a 2 após aquela partida emocionante no México, mas os dois gols marcados fora de casa por Gabriel Pec e Marco Reus são verdadeiras âncoras de salvação — isso significa que uma vitória por 2 a 0 em casa seria, na verdade, suficiente para garantir a classificação. Pec está em grande fase, liderando o torneio com seis gols, e Reus parece ter encontrado seu ritmo, com cinco participações em gols nos últimos cinco jogos.

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No entanto, eles terão muito trabalho com Paulinho, do Toluca, que marcou três gols na primeira partida e claramente sabe como encontrar brechas na defesa do Galaxy. É basicamente hora de “tudo ou nada”; o Galaxy precisa ser clinicamente perfeito na defesa, ao mesmo tempo em que aproveita a vantagem de jogar em casa para iniciar uma reviravolta e manter vivos seus sonhos de conquistar o título.

Jogadores a serem observados

Esta partida se resume a uma batalha entre os finalizadores mais precisos do torneio. O Galaxy conta com uma arma poderosa em Pec, que lidera a corrida pela Chuteira de Ouro e acaba de se tornar um dos dois únicos jogadores na última década a marcar seis gols em um intervalo de três partidas nesta competição.

Do outro lado, Paulinho é a definição de “letal”, vindo de um hat-trick em que marcou em todos os seus chutes a gol na partida de ida.

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Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de LA Galaxy x Toluca Provável escalação Reservas Técnico G. Vanney Provável escalação Reservas Técnico A. Mohamed

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

LAG Outros TOL 0 0 Empate 2 Vitórias Toluca 4 - 2 LA Galaxy

LA Galaxy 2 - 3 Toluca 4 Gols feitos 7 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao LA Galaxy x Toluca hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: