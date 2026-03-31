O Kosovo recebe a Turquia no Estádio Fadil Vokrri nesta terça-feira, com uma vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026 em jogo.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Kosovo x Turquia, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
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Como assistir ao jogo Kosovo x Turquia com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
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Horário do início da partida entre Kosovo e Turquia
Kosovo x Turquia começa em 31 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.
Prévia da partida
O Kosovo está à beira de fazer história, recebendo a Turquia nesta final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo em Pristina, com o vencedor garantindo uma vaga na fase final de 2026.
O Kosovo teve uma excelente campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, terminando surpreendentemente em segundo lugar no Grupo B. A equipe venceu a Eslováquia por 4 a 3 de forma espetacular, resistindo a uma reação no final da partida, o que significa que está a apenas uma vitória de sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo. Os anfitriões estão invictos nos últimos oito jogos em casa (6 vitórias e 2 empates), então os torcedores têm todos os motivos para sonhar.
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O gol da vitória de Ferdi Kadioglu fez a diferença, e a Turquia levou a melhor sobre a Romênia em uma semifinal tensa. A equipe de Vincenzo Montella perdeu apenas uma das últimas seis partidas disputadas fora de casa (4 vitórias, 1 empate), incluindo um empate em 2 a 2 contra a Espanha, atual campeã europeia, em Sevilha, em novembro. A equipe viaja confiante de que pode garantir sua primeira vaga na fase final da Copa do Mundo desde 2002.
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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Cada uma das últimas cinco partidas fora de casa da Turquia nas eliminatórias para a Copa do Mundo teve pelo menos um gol em cada tempo.
A assistência de Arda Güler pela Turquia contra a Romênia elevou seu total de contribuições para gols nesta campanha de eliminatórias para cinco (1 gol, 4 assistências), sendo quatro delas fora de casa.
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Leon Avdullahu, Muharrem Jashari e Amir Rrahmani ficaram de fora da vitória de Kosovo sobre a Eslováquia, enquanto Zeki Çelik e Merih Demiral ficaram de fora da partida da Turquia contra a Romênia.
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Guia passo a passo de VPN para assistir Kosovo x Turquia hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.