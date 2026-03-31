O Kosovo recebe a Turquia no Estádio Fadil Vokrri nesta terça-feira, com uma vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026 em jogo.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Kosovo x Turquia, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Kosovo x Turquia com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Kosovo x Turquia de graça

Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Horário do início da partida entre Kosovo e Turquia

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round Fadil Vokrri Stadium

Kosovo x Turquia começa em 31 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

O Kosovo está à beira de fazer história, recebendo a Turquia nesta final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo em Pristina, com o vencedor garantindo uma vaga na fase final de 2026.

O Kosovo teve uma excelente campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, terminando surpreendentemente em segundo lugar no Grupo B. A equipe venceu a Eslováquia por 4 a 3 de forma espetacular, resistindo a uma reação no final da partida, o que significa que está a apenas uma vitória de sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo. Os anfitriões estão invictos nos últimos oito jogos em casa (6 vitórias e 2 empates), então os torcedores têm todos os motivos para sonhar.

Getty Images

O gol da vitória de Ferdi Kadioglu fez a diferença, e a Turquia levou a melhor sobre a Romênia em uma semifinal tensa. A equipe de Vincenzo Montella perdeu apenas uma das últimas seis partidas disputadas fora de casa (4 vitórias, 1 empate), incluindo um empate em 2 a 2 contra a Espanha, atual campeã europeia, em Sevilha, em novembro. A equipe viaja confiante de que pode garantir sua primeira vaga na fase final da Copa do Mundo desde 2002.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Cada uma das últimas cinco partidas fora de casa da Turquia nas eliminatórias para a Copa do Mundo teve pelo menos um gol em cada tempo.

A assistência de Arda Güler pela Turquia contra a Romênia elevou seu total de contribuições para gols nesta campanha de eliminatórias para cinco (1 gol, 4 assistências), sendo quatro delas fora de casa.

Getty Images

Leon Avdullahu, Muharrem Jashari e Amir Rrahmani ficaram de fora da vitória de Kosovo sobre a Eslováquia, enquanto Zeki Çelik e Merih Demiral ficaram de fora da partida da Turquia contra a Romênia.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Kosovo x Turquia hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV: