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Eliminatórias Europeias
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Como assistir ao jogo de hoje entre Kosovo e Turquia pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Kosovo x Turquia
Kosovo
Turquia
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre Kosovo e Turquia, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Kosovo recebe a Turquia no Estádio Fadil Vokrri nesta terça-feira, com uma vaga na Copa do Mundo da FIFA 2026 em jogo.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Kosovo x Turquia, e trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoAmazon Prime Video Reino Unido
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

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Horário do início da partida entre Kosovo e Turquia

crest
Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
Fadil Vokrri Stadium

Kosovo x Turquia começa em 31 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

O Kosovo está à beira de fazer história, recebendo a Turquia nesta final da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo em Pristina, com o vencedor garantindo uma vaga na fase final de 2026.

O Kosovo teve uma excelente campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, terminando surpreendentemente em segundo lugar no Grupo B. A equipe venceu a Eslováquia por 4 a 3 de forma espetacular, resistindo a uma reação no final da partida, o que significa que está a apenas uma vitória de sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo. Os anfitriões estão invictos nos últimos oito jogos em casa (6 vitórias e 2 empates), então os torcedores têm todos os motivos para sonhar.

FBL-WC-2026-UEFA-SVK-KOS-QUALIFIERGetty Images

O gol da vitória de Ferdi Kadioglu fez a diferença, e a Turquia levou a melhor sobre a Romênia em uma semifinal tensa. A equipe de Vincenzo Montella perdeu apenas uma das últimas seis partidas disputadas fora de casa (4 vitórias, 1 empate), incluindo um empate em 2 a 2 contra a Espanha, atual campeã europeia, em Sevilha, em novembro. A equipe viaja confiante de que pode garantir sua primeira vaga na fase final da Copa do Mundo desde 2002.

Türki̇ye v Romania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Cada uma das últimas cinco partidas fora de casa da Turquia nas eliminatórias para a Copa do Mundo teve pelo menos um gol em cada tempo.

 A assistência de Arda Güler pela Turquia contra a Romênia elevou seu total de contribuições para gols nesta campanha de eliminatórias para cinco (1 gol, 4 assistências), sendo quatro delas fora de casa.

Arda Guler Turchia RomaniaGetty Images

Leon Avdullahu, Muharrem Jashari e Amir Rrahmani ficaram de fora da vitória de Kosovo sobre a Eslováquia, enquanto Zeki Çelik e Merih Demiral ficaram de fora da partida da Turquia contra a Romênia.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Kosovo x Turquia

KosovoHome team crest

5-3-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestTUR
1
A. Muric
5
L. Dellova
15
M. Vojvoda
21
A. Hajdari
13
K. Hajrizi
19
D. Gallapeni
6
E. Rexhbecaj
8
F. Muslija
20
V. Hodza
11
F. Asllani
18
V. Muriqi
23
U. Cakir
20
F. Kadioglu
18
M. Muldur
14
A. Bardakci
4
S. Akaydin
16
I. Yuksek
11
K. Yildiz
10
H. Calhanoglu
8
A. Guler
9
B. Yilmaz
7
K. Akturkoglu

4-2-3-1

TURAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Foda

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • V. Montella

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

KOS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

TUR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

KOS

Outros

TUR

0

0

Empate

3

Vitórias

2

Gols feitos

12
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
2/3

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Kosovo x Turquia hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como configurar a VPN na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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