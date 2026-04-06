A Juventus recebe o Genoa no J Stadium, ainda na luta por uma vaga entre os quatro primeiros da Série A e por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

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Como assistir ao jogo Juventus x Genoa com uma VPN

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Horário do início da partida entre Juventus e Genoa

Campeonato Italiano - Serie A Allianz Stadium

Juventus x Genoa começa em 6 de abril às 12h EST e 17h GMT.

Prévia da partida

A Juventus chega a esta partida após um empate em 1 a 1 com o Sassuolo há algumas semanas, quando Kenan Yildiz marcou logo no início, antes de Andrea Pinamonti empatar no segundo tempo. Esse resultado ampliou a invencibilidade da Juve para quatro jogos, com Luciano Spalletti começando a colocar o time de volta no ritmo à medida que a temporada se aproxima da reta final.

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O Genoa, comandado por Daniele De Rossi desde novembro, tem se mostrado muito mais forte e subiu para a metade da tabela, embora tenha entrado no intervalo após uma derrota. Sua última partida foi uma derrota por 2 a 0 em casa para o Udinese, com Jurgen Ekkelenkamp e Keinan Davis marcando na segunda etapa.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Emil Holm esteve perto de se juntar à seleção da Suécia durante a pausa para os jogos internacionais e pode voltar se passar no teste físico. O Genoa, porém, tem algumas preocupações, com Brooke Norton-Cuffy possivelmente fora de jogo e Maxwel Cornet, emprestado pelo West Ham, também sendo dúvida.

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Olhando para o panorama geral, a Juventus tem dominado historicamente este confronto, vencendo 26 dos 39 encontros entre as equipes. O desempenho recente também favorece os anfitriões – a Juventus conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos em casa pelo campeonato, enquanto o Genoa não conseguiu nenhuma vitória nos últimos seis jogos fora de casa.

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 70 M. Cornet

15 B. Norton-Cuffy

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Juventus x Genoa hoje

NordVPN

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: