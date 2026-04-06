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Como assistir ao jogo de hoje entre Juventus e Genoa pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Juventus x Genoa
Juventus
Genoa
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Série A entre Juventus e Genoa, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A Juventus recebe o Genoa no J Stadium, ainda na luta por uma vaga entre os quatro primeiros da Série A e por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Juventus x Genoa, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
MalásiaAstro
Oriente MédioShasha

Como assistir ao jogo Juventus x Genoa com uma VPN

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Horário do início da partida entre Juventus e Genoa

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Allianz Stadium

Juventus x Genoa começa em 6 de abril às 12h EST e 17h GMT.

Prévia da partida

A Juventus chega a esta partida após um empate em 1 a 1 com o Sassuolo há algumas semanas, quando Kenan Yildiz marcou logo no início, antes de Andrea Pinamonti empatar no segundo tempo. Esse resultado ampliou a invencibilidade da Juve para quatro jogos, com Luciano Spalletti começando a colocar o time de volta no ritmo à medida que a temporada se aproxima da reta final.

Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images

O Genoa, comandado por Daniele De Rossi desde novembro, tem se mostrado muito mais forte e subiu para a metade da tabela, embora tenha entrado no intervalo após uma derrota. Sua última partida foi uma derrota por 2 a 0 em casa para o Udinese, com Jurgen Ekkelenkamp e Keinan Davis marcando na segunda etapa.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Emil Holm esteve perto de se juntar à seleção da Suécia durante a pausa para os jogos internacionais e pode voltar se passar no teste físico. O Genoa, porém, tem algumas preocupações, com Brooke Norton-Cuffy possivelmente fora de jogo e Maxwel Cornet, emprestado pelo West Ham, também sendo dúvida.

Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images

Olhando para o panorama geral, a Juventus tem dominado historicamente este confronto, vencendo 26 dos 39 encontros entre as equipes. O desempenho recente também favorece os anfitriões – a Juventus conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos em casa pelo campeonato, enquanto o Genoa não conseguiu nenhuma vitória nos últimos seis jogos fora de casa.

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Juventus x Genoa

JuventusHome team crest

4-1-2-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestGEN
1
M. Perin
27
A. Cambiaso
3
G. Bremer
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
22
W. McKennie
5
C
M. Locatelli
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
7
C. Conceicao
30
J. David
16
J. Bijlow
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
22
C
J. Vasquez
17
R. Malinovsky
77
M. Ellertsson
9
Vitinha
3
A. Martin Caricol
32
M. Frendrup
10
J. Messias
29
L. Colombo

3-4-2-1

GENAway team crest

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Spalletti

GEN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. De Rossi

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Forma

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

GEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

JUV

Outros

GEN

3

Vitórias

2

Empates

0

6

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir Juventus x Genoa hoje

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Como assistir na tela grande

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