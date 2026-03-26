A Itália terá que enfrentar mais uma vez um caminho difícil para garantir sua primeira vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA desde 2014, quando enfrentará a Irlanda do Norte, que busca sua primeira classificação desde 1986.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Itália x Irlanda do Norte, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Itália x Irlanda do Norte com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário do início da partida entre Itália e Irlanda do Norte

Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round New Balance Arena

Itália x Irlanda do Norte terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Pela terceira campanha consecutiva de eliminatórias para a Copa do Mundo, a Itália, tetracampeã mundial, precisa passar pela repescagem. Depois de não conseguir se classificar para o torneio em 2018 e 2022, um tropeço agora não será tolerado por sua torcida apaixonada. A Azzurra perdeu a classificação automática este ano, apesar de ter vencido seis de suas oito partidas nas eliminatórias, perdendo para a Noruega nas outras duas. As lembranças dolorosas das derrotas nos playoffs para a Suécia em 2017 e para a Macedônia do Norte em 2022 ainda estão presentes. A Itália, porém, tem o bom momento e o ímpeto a seu favor, tendo vencido cinco das seis partidas sob o comando do novo técnico Gennaro Gattuso. Além disso, marcou pelo menos três gols em quatro dessas vitórias.

Getty Images

A Irlanda do Norte vai a Bergamo após vencer seu grupo na Liga das Nações da UEFA, apesar de ter terminado em terceiro lugar em sua chave das eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe de Michael O’Neill estará ansiosa para encerrar sua espera de 40 anos para chegar à fase final da Copa do Mundo, mas duas derrotas sem marcar gols em suas últimas três partidas indicam um problema no terço final do campo.

Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Mateo Retegui contribuiu para nove gols em seus últimos seis jogos pela seleção (5 gols, 4 assistências).

A Irlanda do Norte venceu apenas uma de suas últimas dez partidas oficiais fora de casa (2 empates, 7 derrotas), com essa vitória sendo contra Luxemburgo.

Na defesa da Itália, o capitão do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, está ausente, enquanto Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini apresentam pequenas lesões; no entanto, Riccardo Calafiori recebeu alta médica para jogar após sofrer um problema leve na final da EFL Cup no domingo. O meio-campista do Newcastle, Sandro Tonali, passará por uma avaliação antes do início da partida.

Dan Ballard, da Irlanda do Norte, também perdeu o recente clássico Tyne-Wear e deve ficar de fora deste confronto crucial devido a uma lesão no tendão. Conor Bradley e Jamal Lewis também estão ausentes.

Getty Images

Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Itália x Irlanda do Norte hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a mudança entre em vigor. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: