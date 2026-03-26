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Como assistir ao jogo de hoje entre Itália e Irlanda do Norte pelas eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Itália x Irlanda do Norte
Itália
Irlanda do Norte
Eliminatórias Europeias

Como assistir ao jogo das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA entre Itália e Irlanda do Norte, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

A Itália terá que enfrentar mais uma vez um caminho difícil para garantir sua primeira vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA desde 2014, quando enfrentará a Irlanda do Norte, que busca sua primeira classificação desde 1986.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Itália x Irlanda do Norte, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoBBC
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo Itália x Irlanda do Norte com uma VPN

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Horário do início da partida entre Itália e Irlanda do Norte

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Eliminatórias Europeias - World Cup Qualification UEFA 2nd Round
New Balance Arena

Itália x Irlanda do Norte terá início em 26 de março de 2026 às 15h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

Pela terceira campanha consecutiva de eliminatórias para a Copa do Mundo, a Itália, tetracampeã mundial, precisa passar pela repescagem. Depois de não conseguir se classificar para o torneio em 2018 e 2022, um tropeço agora não será tolerado por sua torcida apaixonada. A Azzurra perdeu a classificação automática este ano, apesar de ter vencido seis de suas oito partidas nas eliminatórias, perdendo para a Noruega nas outras duas. As lembranças dolorosas das derrotas nos playoffs para a Suécia em 2017 e para a Macedônia do Norte em 2022 ainda estão presentes. A Itália, porém, tem o bom momento e o ímpeto a seu favor, tendo vencido cinco das seis partidas sob o comando do novo técnico Gennaro Gattuso. Além disso, marcou pelo menos três gols em quatro dessas vitórias. 

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYGetty Images

A Irlanda do Norte vai a Bergamo após vencer seu grupo na Liga das Nações da UEFA, apesar de ter terminado em terceiro lugar em sua chave das eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe de Michael O’Neill estará ansiosa para encerrar sua espera de 40 anos para chegar à fase final da Copa do Mundo, mas duas derrotas sem marcar gols em suas últimas três partidas indicam um problema no terço final do campo. 

Jamie Donley Northern Ireland Getty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Mateo Retegui contribuiu para nove gols em seus últimos seis jogos pela seleção (5 gols, 4 assistências). 

A Irlanda do Norte venceu apenas uma de suas últimas dez partidas oficiais fora de casa (2 empates, 7 derrotas), com essa vitória sendo contra Luxemburgo.

Na defesa da Itália, o capitão do Napoli, Giovanni Di Lorenzo, está ausente, enquanto Alessandro Bastoni e Gianluca Mancini apresentam pequenas lesões; no entanto, Riccardo Calafiori recebeu alta médica para jogar após sofrer um problema leve na final da EFL Cup no domingo. O meio-campista do Newcastle, Sandro Tonali, passará por uma avaliação antes do início da partida. 

Dan Ballard, da Irlanda do Norte, também perdeu o recente clássico Tyne-Wear e deve ficar de fora deste confronto crucial devido a uma lesão no tendão. Conor Bradley e Jamal Lewis também estão ausentes. 

Mateo Retegui Italy IsraelGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Itália x Irlanda do Norte

ItáliaHome team crest

3-5-2

Formação

5-4-1

Home team crestNIR
1
G. Donnarumma
13
R. Calafiori
21
A. Bastoni
23
G. Mancini
3
F. Dimarco
8
S. Tonali
7
M. Politano
18
N. Barella
5
M. Locatelli
9
M. Retegui
11
M. Kean
23
P. Charles
6
T. Devlin
13
R. McConville
5
T. Hume
22
C. Brown
17
P. McNair
15
J. Devenny
7
E. Galbraith
19
S. Charles
16
A. McCann
14
I. Price

5-4-1

NIRAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • G. Gattuso

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. O'Neill

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Desempenho

ITÁ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

NIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

ITÁ

Outros

NIR

3

Vitórias

2

Empates

0

8

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Guia passo a passo sobre VPN para assistir a Itália x Irlanda do Norte hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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