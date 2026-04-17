A história será escrita no ar fresco de Reykjavik, no Estádio Laugardalsvollur, quando a Inglaterra entrar em campo para sua histórica 500ª partida oficial, buscando consolidar sua liderança no Grupo A3.

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Reino Unido ITV

Como assistir a Islândia x Inglaterra com VPN

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Horário do início da partida entre Islândia e Inglaterra

Islândia x Inglaterra começa em 18 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Previsão da partida

Este confronto histórico encontra a Inglaterra em alta, após uma vitória esmagadora por 1 a 0 sobre a Espanha em Wembley no início desta semana, resultado que levou a equipe de Sarina Wiegman ao topo do grupo das eliminatórias. Embora as Lionesses já tenham garantido uma vitória por 2 a 0 contra a Islândia em março, no City Ground, a viagem a Reykjavik apresenta um desafio totalmente diferente, especialmente com a equipe da casa vindo de uma vitória que elevou seu ânimo.

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A Islândia tem se mostrado um adversário obstinado e estará ansiosa por usar a vantagem de jogar em casa para atrapalhar a busca da Inglaterra pela classificação automática para o Brasil 2027. Com apenas o vencedor do grupo garantindo uma vaga direta para a fase final, a Inglaterra sabe que qualquer resultado que não seja três pontos pode deixar a porta aberta para a Espanha recuperar a liderança.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Os números destacam um período de domínio da Inglaterra, que manteve a defesa sólida ao longo das primeiras etapas desta campanha, incluindo aquela vitória sem sofrer gols no jogo de ida. No que diz respeito às lesões, as Lionesses estão lidando com algumas ausências notáveis; Alex Greenwood foi forçada a se retirar da convocação no início desta semana devido a uma pequena lesão muscular, juntando-se às ausentes de longa data Niamh Charles e Beth Mead, que continuam fora de ação.

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A Islândia também terá que estar no seu melhor defensivamente para conter Georgia Stanway, que marcou no último encontro, e Lauren Hemp, que está em excelente forma após seu gol da vitória contra a Espanha. Se a Islândia conseguir resistir à pressão inicial e explorar a zaga reorganizada da Inglaterra, poderá finalmente encontrar a brecha que faltou em Nottingham.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

ISL Um ENG 0 0 Empate 1 Inglaterra F 2 - 0 Islândia 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: