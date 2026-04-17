Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Islândia x Inglaterra, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.
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Como assistir a Islândia x Inglaterra com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Islândia e Inglaterra
Islândia x Inglaterra começa em 18 de abril às 12h30 EST e 17h30 GMT.
Previsão da partida
Este confronto histórico encontra a Inglaterra em alta, após uma vitória esmagadora por 1 a 0 sobre a Espanha em Wembley no início desta semana, resultado que levou a equipe de Sarina Wiegman ao topo do grupo das eliminatórias. Embora as Lionesses já tenham garantido uma vitória por 2 a 0 contra a Islândia em março, no City Ground, a viagem a Reykjavik apresenta um desafio totalmente diferente, especialmente com a equipe da casa vindo de uma vitória que elevou seu ânimo.
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A Islândia tem se mostrado um adversário obstinado e estará ansiosa por usar a vantagem de jogar em casa para atrapalhar a busca da Inglaterra pela classificação automática para o Brasil 2027. Com apenas o vencedor do grupo garantindo uma vaga direta para a fase final, a Inglaterra sabe que qualquer resultado que não seja três pontos pode deixar a porta aberta para a Espanha recuperar a liderança.
Principais estatísticas e notícias sobre lesões
Os números destacam um período de domínio da Inglaterra, que manteve a defesa sólida ao longo das primeiras etapas desta campanha, incluindo aquela vitória sem sofrer gols no jogo de ida. No que diz respeito às lesões, as Lionesses estão lidando com algumas ausências notáveis; Alex Greenwood foi forçada a se retirar da convocação no início desta semana devido a uma pequena lesão muscular, juntando-se às ausentes de longa data Niamh Charles e Beth Mead, que continuam fora de ação.
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A Islândia também terá que estar no seu melhor defensivamente para conter Georgia Stanway, que marcou no último encontro, e Lauren Hemp, que está em excelente forma após seu gol da vitória contra a Espanha. Se a Islândia conseguir resistir à pressão inicial e explorar a zaga reorganizada da Inglaterra, poderá finalmente encontrar a brecha que faltou em Nottingham.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir a Islândia x Inglaterra hoje
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- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um servidor localizado onde a partida esteja sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
- Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou no laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possui aplicativos de VPN integrados. Basta procurar pelo seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir o conteúdo do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.