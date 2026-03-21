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Como assistir ao jogo de hoje entre Ipswich e Millwall pelo Campeonato Inglês: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo do Campeonato entre Ipswich e Millwall, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

Tanto o Ipswich quanto o Millwall estão na briga pela promoção automática para a Premier League, o que torna este confronto no Campeonato Inglês ainda mais interessante à medida que chegamos à reta final. 

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Ipswich e Millwall, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoSky Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode
África Austral / SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao jogo entre Ipswich e Millwall usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Horário do início da partida entre Ipswich e Millwall

crest
Championship - Championship
Portman Road

Ipswich x Millwall terá início em 21 de março de 2026 às 08h30 EST e 12h30 GMT. 

Prévia da partida

O Portman Road será o palco do confronto entre Ipswich e Millwall, sem dúvida o jogo mais importante até agora nesta temporada para ambas as equipes da Championship. Essas duas equipes ocupam a terceira e a quarta posições na tabela da Championship, empatadas em pontos e a apenas dois pontos do Middlesbrough, segundo colocado.

Ipswich Town v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images

O Ipswich é uma das duas únicas equipes — a outra é o Southampton — que não sofreu nenhuma derrota nos últimos seis jogos da Championship, registrando quatro vitórias nessa sequência.

Desde a derrota em Coventry, em 20 de janeiro, o Millwall ganhou força, vencendo quatro partidas fora de casa consecutivas, contra Wrexham, Sheffield Wednesday, Preston e Hull. No entanto, parte desse ímpeto foi interrompido por uma surpreendente derrota em casa para o Blackburn.

Hull City v Millwall - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Ipswich sofreu apenas uma derrota em jogos em casa nesta temporada, contra o Charlton, em 21 de outubro. 

Além de Leif Davis e Cedric Kipre cumprirem suspensão, o Ipswich também pode não contar com Wes Burns.

Com Zak Sturge suspenso e Alfie Doughty lesionado, Joe Bryan deve ser titular no Millwall como lateral-esquerdo.

Ipswich Town v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images

Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Ipswich x Millwall

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. McKenna

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Neil

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

IPS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

IPS

Outros

MIL

2

Vitórias

2

Empates

1

8

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Ipswich e Millwall hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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