Tanto o Ipswich quanto o Millwall estão na briga pela promoção automática para a Premier League, o que torna este confronto no Campeonato Inglês ainda mais interessante à medida que chegamos à reta final.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Ipswich e Millwall, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Ipswich e Millwall usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Ipswich e Millwall
Ipswich x Millwall terá início em 21 de março de 2026 às 08h30 EST e 12h30 GMT.
Prévia da partida
O Portman Road será o palco do confronto entre Ipswich e Millwall, sem dúvida o jogo mais importante até agora nesta temporada para ambas as equipes da Championship. Essas duas equipes ocupam a terceira e a quarta posições na tabela da Championship, empatadas em pontos e a apenas dois pontos do Middlesbrough, segundo colocado.
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O Ipswich é uma das duas únicas equipes — a outra é o Southampton — que não sofreu nenhuma derrota nos últimos seis jogos da Championship, registrando quatro vitórias nessa sequência.
Desde a derrota em Coventry, em 20 de janeiro, o Millwall ganhou força, vencendo quatro partidas fora de casa consecutivas, contra Wrexham, Sheffield Wednesday, Preston e Hull. No entanto, parte desse ímpeto foi interrompido por uma surpreendente derrota em casa para o Blackburn.
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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Ipswich sofreu apenas uma derrota em jogos em casa nesta temporada, contra o Charlton, em 21 de outubro.
Além de Leif Davis e Cedric Kipre cumprirem suspensão, o Ipswich também pode não contar com Wes Burns.
Com Zak Sturge suspenso e Alfie Doughty lesionado, Joe Bryan deve ser titular no Millwall como lateral-esquerdo.
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Ipswich e Millwall hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
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