Tanto o Ipswich quanto o Millwall estão na briga pela promoção automática para a Premier League, o que torna este confronto no Campeonato Inglês ainda mais interessante à medida que chegamos à reta final.

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Como assistir ao jogo entre Ipswich e Millwall usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Ipswich e Millwall

Championship - Championship Portman Road

Ipswich x Millwall terá início em 21 de março de 2026 às 08h30 EST e 12h30 GMT.

Prévia da partida

O Portman Road será o palco do confronto entre Ipswich e Millwall, sem dúvida o jogo mais importante até agora nesta temporada para ambas as equipes da Championship. Essas duas equipes ocupam a terceira e a quarta posições na tabela da Championship, empatadas em pontos e a apenas dois pontos do Middlesbrough, segundo colocado.

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O Ipswich é uma das duas únicas equipes — a outra é o Southampton — que não sofreu nenhuma derrota nos últimos seis jogos da Championship, registrando quatro vitórias nessa sequência.

Desde a derrota em Coventry, em 20 de janeiro, o Millwall ganhou força, vencendo quatro partidas fora de casa consecutivas, contra Wrexham, Sheffield Wednesday, Preston e Hull. No entanto, parte desse ímpeto foi interrompido por uma surpreendente derrota em casa para o Blackburn.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Ipswich sofreu apenas uma derrota em jogos em casa nesta temporada, contra o Charlton, em 21 de outubro.

Além de Leif Davis e Cedric Kipre cumprirem suspensão, o Ipswich também pode não contar com Wes Burns.

Com Zak Sturge suspenso e Alfie Doughty lesionado, Joe Bryan deve ser titular no Millwall como lateral-esquerdo.

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Notícias sobre as equipes e escalações

Prováveis escalações de Ipswich x Millwall Provável escalação Reservas Técnico K. McKenna Provável escalação Reservas Técnico A. Neil

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Ipswich e Millwall hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: