O Ipswich, ainda no comando da sua campanha para terminar entre os dois primeiros, recebe o Birmingham, que passa por um momento difícil, no Portman Road, neste confronto da Championship.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Ipswich e Birmingham, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Ipswich e Birmingham usando uma VPN
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Horário do início da partida entre Ipswich e Birmingham
Ipswich x Birmingham começa em 6 de abril às 10h EST e 15h GMT.
Prévia da partida
O Ipswich está tentando voltar à Premier League após uma temporada 2024-25 difícil, na qual somou apenas 22 pontos. Sob o comando de Kieran McKenna, a equipe tem se mostrado muito mais forte e, com o Southampton ocupado na FA Cup, teve a Sexta-feira Santa de folga — um tempo extra para refletir sobre o empate em 1 a 1 com o Millwall antes da pausa.
O time está invicto há sete jogos desde fevereiro, com quatro vitórias e três empates, ocupando a quarta posição na tabela e apenas três pontos atrás do Millwall, segundo colocado, enquanto ainda tem dois jogos a menos. Jack Clarke tem sido fundamental nessa sequência, marcando 14 gols em 38 partidas pelo campeonato, incluindo o primeiro gol contra o Millwall.
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O Birmingham, por sua vez, está em uma situação difícil. A equipe de Chris Davies perdeu cinco dos últimos sete jogos, e a derrota por 1 a 0 para o Blackburn na sexta-feira provocou vaias da torcida local. Eles criaram chances no início, mas não conseguiram aproveitá-las, e Todd Cantwell os puniu no segundo tempo.
Com apenas quatro pontos nos últimos sete jogos, o Birmingham está a 11 pontos das vagas para os playoffs. O desempenho fora de casa também não tem ajudado — desde a vitória sobre o Norwich em fevereiro, o time perdeu três partidas consecutivas fora de casa sem marcar nenhum gol, sofrendo cinco gols no processo. Esse histórico sugere que a equipe pode enfrentar uma viagem difícil a Portman Road.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Ipswich não contará com Conor Townsend, que sofreu uma grave lesão no joelho, enquanto Wes Burns está fora de ação devido a um problema muscular.
O Birmingham tem ainda mais problemas. Kyogo Furuhashi passou por uma cirurgia em uma lesão de longa data no ombro e não jogará mais nesta temporada. Além disso, todos os seus laterais-esquerdos estão fora: Kai Wagner (ombro), Alex Cochrane (tornozelo) e Lee Buchanan (joelho) estão todos indisponíveis.
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Em termos de desempenho, o Ipswich está confiante — o time não perde em Portman Road há 14 jogos do campeonato e ostenta o segundo melhor desempenho em casa da divisão, atrás apenas do Coventry. O histórico do Birmingham nesse estádio é fraco, com cinco derrotas e quatro empates nas últimas nove visitas, e o time não vence em Ipswich desde dezembro de 2008.
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Guia passo a passo sobre VPN para assistir ao jogo entre Ipswich e Birmingham hoje
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Como assistir na tela grande
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