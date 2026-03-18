O Inter Miami recebe o Nashville na segunda partida das oitavas de final da Concacaf Champions Cup.

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Como assistir ao jogo entre Inter Miami CF e Nashville SC com uma VPN

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Horário do jogo Inter Miami CF x Nashville SC

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Chase Stadium

Inter Miami x Nashville SC terá início em 18 de março de 2026 às 19h00 EST e 23h00 GMT.

Previsão da partida

Após um empate em 0 a 0 na primeira partida no GEODIS Park, a série está totalmente equilibrada ao se deslocar para o sul da Flórida. O vencedor avançará para as quartas de final para enfrentar o Club América ou o Philadelphia Union.

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O Inter Miami teve que se contentar com outro empate em 0 a 0 na última partida, em confronto da MLS contra o Charlotte. Um fator crucial é que o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, deve poder contar novamente com seus compatriotas, Lionel Messi e Rodrigo De Paul, depois que eles ficaram de fora no fim de semana.

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O Nashville está em ótima forma, invicto nos últimos sete jogos em todas as competições, tendo conquistado recentemente uma vitória por 1 a 0 sobre o Columbus Crew. Isso graças a um gol de Hany Mukhtar nos acréscimos.

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Estatística-chave

Sam Surridge, do Nashville, marcou quatro gols em três partidas da MLS nesta temporada.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inter Miami CF x Nashville SC Provável escalação Reservas Técnico J. Mascherano Provável escalação Reservas Técnico B. Callaghan

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Inter Miami CF e Nashville SC hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: