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CONCACAF Champions Cup
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Chase Stadium
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Como assistir ao jogo de hoje entre Inter Miami CF e Nashville SC pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir à partida da CONCACAF Champions Cup entre o Inter Miami CF e o Nashville SC, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Inter Miami recebe o Nashville na segunda partida das oitavas de final da Concacaf Champions Cup.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Inter Miami CF e Nashville SC, com todas as informações necessárias para assistir à partida de hoje.

EUAFubo
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode

Como assistir ao jogo entre Inter Miami CF e Nashville SC com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de outra parte do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

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Como assistir e transmitir ao vivo Inter Miami x Nashville de graça

 Se você planeja assistir ao jogo dos Estados Unidos, novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

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Horário do jogo Inter Miami CF x Nashville SC

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CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Chase Stadium

Inter Miami x Nashville SC terá início em 18 de março de 2026 às 19h00 EST e 23h00 GMT. 

Previsão da partida

Após um empate em 0 a 0 na primeira partida no GEODIS Park, a série está totalmente equilibrada ao se deslocar para o sul da Flórida. O vencedor avançará para as quartas de final para enfrentar o Club América ou o Philadelphia Union. 

Charlotte FC v Inter Miami CFGetty Images

O Inter Miami teve que se contentar com outro empate em 0 a 0 na última partida, em confronto da MLS contra o Charlotte. Um fator crucial é que o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, deve poder contar novamente com seus compatriotas, Lionel Messi e Rodrigo De Paul, depois que eles ficaram de fora no fim de semana. 

Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images

O Nashville está em ótima forma, invicto nos últimos sete jogos em todas as competições, tendo conquistado recentemente uma vitória por 1 a 0 sobre o Columbus Crew. Isso graças a um gol de Hany Mukhtar nos acréscimos. 

Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images

Estatística-chave

Sam Surridge, do Nashville, marcou quatro gols em três partidas da MLS nesta temporada. 

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inter Miami CF x Nashville SC

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mascherano

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • B. Callaghan

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

MIA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

NSC
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

MIA

Outros

NSC

3

Vitórias

1

Empate

1

13

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Inter Miami CF e Nashville SC hoje

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  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço de VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione a localização do servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor nos EUA).
  3. Limpe o cache: Às vezes, seu navegador mantém sua localização anterior. Limpe seus cookies ou atualize o navegador para garantir que a alteração entre em vigor.
  4. Comece a assistir: Acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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