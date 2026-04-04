O Inter Miami disputa sua primeira partida no recém-inaugurado Nu Stadium contra o Austin FC. Embora ainda seja o início da temporada, com apenas cinco jogos disputados, o Miami parece mais equilibrado do que nas campanhas anteriores, enquanto o Austin tem enfrentado dificuldades para entrar no ritmo.

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Como assistir ao Inter Miami CF x Austin FC com VPN

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Horário do jogo Inter Miami CF x Austin FC

Major League Soccer - Major League Soccer Nu Stadium

Inter Miami CF x Austin FC começa no dia 5 de abril às 19h30 EST e 00h30 GMT.

Previsão da partida

O início de temporada do Inter Miami tem sido animador — três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas, com nove gols marcados e oito sofridos, deixando o time em terceiro lugar na Conferência Leste. Este será, na verdade, seu primeiro jogo em casa da temporada 2026-27 e, após uma pesada derrota na estreia para o LAFC, o time se recuperou com uma vitória por 3 a 2 sobre o New York City FC antes da pausa para os jogos internacionais. Isso torna este confronto mais do que apenas mais uma partida do campeonato — é uma chance de marcar a estreia do estádio com uma atuação memorável.

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O Austin será o primeiro time visitante no Nu Stadium, o que aumentará ainda mais a emoção do evento. A equipe empatou sem gols com o LAFC antes da pausa, tornando-se o primeiro time nesta temporada a não sofrer gols contra o líder da Conferência Oeste, e agora buscará estragar a festa do Miami. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes antes — o Austin venceu por 5 a 1 em 2022 e, no ano seguinte, empatou em 1 a 1 —, então a equipe de Nico Estevez chegará determinada a manter a invencibilidade contra o Miami, enquanto lida com uma agenda lotada de partidas da liga e da copa em abril.

Notícias sobre lesões

O principal assunto em pauta para o Inter Miami é a ausência de Lionel Messi nos treinos antes da partida, embora tenha sido confirmado que a decisão foi planejada para dar ao argentino mais tempo de recuperação após a pausa para os jogos internacionais. Já Facundo Mura treinou separadamente na quinta-feira e pode perder a partida.

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Pelo time visitante, quatro jogadores estão fora, incluindo Dani Pereira com lesão no tendão, Robert Taylor e Brandon Vazquez com problemas no joelho, e Owen Wolff com hérnia esportiva. A equipe também está acompanhando a condição física do ponta Jayden Nelson, que enfrenta um problema no tendão e continua sendo dúvida para a viagem a Miami.

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Notícias das equipes e escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

MIA Outros AUS 0 1 Empate 1 Inter Miami CF 1 - 1 Austin FC

Austin FC 5 - 1 Inter Miami CF 2 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Inter Miami CF x Austin FC hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: