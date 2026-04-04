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Major League Soccer
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Como assistir ao jogo de hoje entre Inter Miami CF e Austin FC pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Inter Miami CF x Austin FC
Inter Miami CF
Austin FC
Major League Soccer

Como assistir ao jogo da Major League Soccer entre o Inter Miami CF e o Austin FC, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Inter Miami disputa sua primeira partida no recém-inaugurado Nu Stadium contra o Austin FC. Embora ainda seja o início da temporada, com apenas cinco jogos disputados, o Miami parece mais equilibrado do que nas campanhas anteriores, enquanto o Austin tem enfrentado dificuldades para entrar no ritmo.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do Inter Miami CF x Austin FC, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

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Como assistir ao Inter Miami CF x Austin FC com VPN

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Horário do jogo Inter Miami CF x Austin FC

crest
Major League Soccer - Major League Soccer
Nu Stadium

Inter Miami CF x Austin FC começa no dia 5 de abril às 19h30 EST e 00h30 GMT.

Previsão da partida

O início de temporada do Inter Miami tem sido animador — três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas, com nove gols marcados e oito sofridos, deixando o time em terceiro lugar na Conferência Leste. Este será, na verdade, seu primeiro jogo em casa da temporada 2026-27 e, após uma pesada derrota na estreia para o LAFC, o time se recuperou com uma vitória por 3 a 2 sobre o New York City FC antes da pausa para os jogos internacionais. Isso torna este confronto mais do que apenas mais uma partida do campeonato — é uma chance de marcar a estreia do estádio com uma atuação memorável.

Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026Getty Images

O Austin será o primeiro time visitante no Nu Stadium, o que aumentará ainda mais a emoção do evento. A equipe empatou sem gols com o LAFC antes da pausa, tornando-se o primeiro time nesta temporada a não sofrer gols contra o líder da Conferência Oeste, e agora buscará estragar a festa do Miami. As duas equipes já se enfrentaram duas vezes antes — o Austin venceu por 5 a 1 em 2022 e, no ano seguinte, empatou em 1 a 1 —, então a equipe de Nico Estevez chegará determinada a manter a invencibilidade contra o Miami, enquanto lida com uma agenda lotada de partidas da liga e da copa em abril.

Notícias sobre lesões

O principal assunto em pauta para o Inter Miami é a ausência de Lionel Messi nos treinos antes da partida, embora tenha sido confirmado que a decisão foi planejada para dar ao argentino mais tempo de recuperação após a pausa para os jogos internacionais. Já Facundo Mura treinou separadamente na quinta-feira e pode perder a partida. 

Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images

Pelo time visitante, quatro jogadores estão fora, incluindo Dani Pereira com lesão no tendão, Robert Taylor e Brandon Vazquez com problemas no joelho, e Owen Wolff com hérnia esportiva. A equipe também está acompanhando a condição física do ponta Jayden Nelson, que enfrenta um problema no tendão e continua sendo dúvida para a viagem a Miami.

Austin FC v Minnesota United FCGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Inter Miami CF x Austin FC

Inter Miami CFHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-4-2

Home team crestAUS
97
D. St. Clair
32
N. Allen
17
I. Fray
37
M. Falcon
16
Micael
10
L. Messi
8
T. Segovia
21
T. Allende
7
R. De Paul
22
D. Ayala
24
M. Silvetti
1
B. Stuver
5
O. Svatok
17
J. Gallagher
29
G. Biro
4
B. Hines-Ike
6
I. Sanchez
11
F. Torres
20
N. Dubersarsky
30
J. Rosales
21
C. Ramirez
10
M. Uzuni

4-4-2

AUSAway team crest

MIA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mascherano

AUS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • N. Estevez

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

MIA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

AUS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

MIA

Outros

AUS

0

1

Empate

1

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Inter Miami CF x Austin FC hoje

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Como assistir na tela grande

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