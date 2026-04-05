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Como assistir ao jogo de hoje entre Inter e Roma pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Inter de Milão x Roma
Inter de Milão
Roma
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Série A entre Inter e Roma, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O 186º confronto entre Inter e Roma, que iguala um recorde, pode ter grande influência na disputa pelo título e na classificação entre os quatro primeiros.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Inter x Roma, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédioSTARZPLAY

Como assistir ao jogo Inter x Roma com uma VPN

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Horário do início da partida entre Inter e Roma

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Giuseppe Meazza

Inter x Roma começa em 5 de abril de 2026 às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A pausa para os jogos internacionais chegou em boa hora para o Inter, que não conseguiu vencer nenhuma das últimas quatro partidas (3 empates, 1 derrota), três das quais pela Série A. Desde abril de 2023 que o time não ficava quatro partidas consecutivas sem vencer na primeira divisão. 

FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSGetty Images

Após uma sequência de cinco jogos sem vitórias em todas as competições, a Roma conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Lecce para se manter na briga por uma vaga entre os quatro primeiros. O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, acumulou 18 derrotas contra o Inter na Série A — um recorde em sua carreira —, e a Roma perdeu três de suas últimas quatro partidas fora de casa no campeonato, então os sinais não parecem bons.

FBL-ITA-SERIE A-ROMA-LECCEGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Carlos Augusto está suspenso pelo Inter, e Yann Bisseck está lesionado, mas Lautaro Martínez pode retornar. Manu Koné perdeu a última partida da Roma, enquanto Wesley França se lesionou durante a convocação para a seleção.

Marcus Thuram marcou dois gols em três confrontos diretos na Série A.

FBL-ITA-SERIEA-ROMA-INTERGetty Images

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Inter de Milão x Roma

Inter de MilãoHome team crest

3-5-2

Formação

3-4-2-1

Home team crestROM
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
20
H. Calhanoglu
7
P. Zielinski
32
F. Dimarco
23
N. Barella
2
D. Dumfries
10
C
L. Martinez
9
M. Thuram
99
M. Svilar
5
E. N'Dicka
23
G. Mancini
22
M. Hermoso
4
C
B. Cristante
18
M. Soule
61
N. Pisilli
2
D. Rensch
19
M. Celik
7
L. Pellegrini
14
D. Malen

3-4-2-1

ROMAway team crest

INT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

ROM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • G. Gasperini

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/3
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
2/5

ROM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico de confrontos diretos

INT

Outros

ROM

4

Vitórias

0

Empate

1

7

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Inter x Roma hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

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  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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