O 186º confronto entre Inter e Roma, que iguala um recorde, pode ter grande influência na disputa pelo título e na classificação entre os quatro primeiros.

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Como assistir ao jogo Inter x Roma com uma VPN

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Horário do início da partida entre Inter e Roma

Campeonato Italiano - Serie A Giuseppe Meazza

Inter x Roma começa em 5 de abril de 2026 às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

A pausa para os jogos internacionais chegou em boa hora para o Inter, que não conseguiu vencer nenhuma das últimas quatro partidas (3 empates, 1 derrota), três das quais pela Série A. Desde abril de 2023 que o time não ficava quatro partidas consecutivas sem vencer na primeira divisão.

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Após uma sequência de cinco jogos sem vitórias em todas as competições, a Roma conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Lecce para se manter na briga por uma vaga entre os quatro primeiros. O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, acumulou 18 derrotas contra o Inter na Série A — um recorde em sua carreira —, e a Roma perdeu três de suas últimas quatro partidas fora de casa no campeonato, então os sinais não parecem bons.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Carlos Augusto está suspenso pelo Inter, e Yann Bisseck está lesionado, mas Lautaro Martínez pode retornar. Manu Koné perdeu a última partida da Roma, enquanto Wesley França se lesionou durante a convocação para a seleção.

Marcus Thuram marcou dois gols em três confrontos diretos na Série A.

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Notícias das equipes e escalações

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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