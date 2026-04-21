O palco está montado no Stadio Giuseppe Meazza, onde Inter e Como se enfrentam em uma partida decisiva de volta das semifinais da Coppa Italia, com uma cobiçada vaga na final em jogo.

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Como assistir ao jogo entre Inter e Como usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Inter e Como

Inter x Como começa em 21 de abril às 15h EST e 20h GMT.

Prévia da partida

A disputa continua equilibrada após um empate tenso por 0 a 0 na primeira partida, preparando o terreno para um confronto eletrizante em Milão. O Inter chega a este confronto animado por uma boa sequência no campeonato nacional, tendo recuperado o ritmo na Série A, enquanto o Como busca reencontrar a consistência que impulsionou sua impressionante sequência invicta no início da temporada.

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Sem a regra dos gols fora de casa em vigor, a pressão recai fortemente sobre ambas as equipes para assumirem o controle, já que a perspectiva de prorrogação ou pênaltis paira no ar caso o empate persista ao longo dos 90 minutos.

Principais estatísticas e notícias sobre lesões

Preocupações com lesões dominaram a preparação dos anfitriões, com Cristian Chivu lidando com dúvidas sobre a condição física do capitão Lautaro Martinez, do atacante Marcus Thuram e do zagueiro Alessandro Bastoni, embora o retorno de Carlos Augusto após suspensão ofereça um reforço oportuno para a rotação defensiva.

O Como chega para a partida com o elenco praticamente intacto, mas ansioso para reverter uma recente queda de rendimento que o levou a tropeçar contra o Sassuolo, na esperança de que seu histórico resistente fora de casa — com vitórias importantes no início da competição — seja útil neste grande palco.

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Ambas as equipes estão plenamente cientes do que está em jogo, já que a Inter busca mais uma participação na final de um torneio que dominou ao longo dos anos, com o objetivo de canalizar o ímpeto de suas recentes vitórias no campeonato para uma atuação decisiva e implacável diante de sua torcida.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inter de Milão x Como Provável escalação Reservas Técnico C. Chivu Provável escalação Reservas Técnico Cesc Fábregas

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Inter x Como hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: