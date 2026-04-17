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Como assistir ao jogo de hoje entre Inter e Cagliari pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Inter de Milão x Cagliari
Inter de Milão
Cagliari
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Série A entre Inter e Cagliari, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

O Inter volta ao San Siro com o objetivo de ampliar sua vantagem na liderança da tabela da Série A, recebendo o Cagliari, que luta por cada ponto para garantir a permanência na divisão.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês do jogo Inter x Cagliari, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida de hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
MalásiaAstro
Oriente MédioShasha

Como assistir ao jogo Inter x Cagliari com uma VPN

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Horário do início da partida entre Inter e Cagliari

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Giuseppe Meazza

Inter x Cagliari começa em 17 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

O Inter está em grande fase, vindo de uma vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Como, que o deixou com nove pontos de vantagem na liderança da Série A. Com apenas seis rodadas restantes, o técnico Cristian Chivu tem a liberdade de equilibrar suas ambições no campeonato com a próxima semifinal da Coppa Italia, embora manter a formidável sequência de nove jogos sem derrota em casa continue sendo a prioridade imediata. Marcus Thuram é o homem do momento para os anfitriões, tendo acabado de marcar dois gols decisivos, e ele buscará explorar a defesa do Cagliari, que historicamente tem dificuldades no San Siro.

Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images

Os visitantes chegam com o ânimo em alta após uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Cremonese, que os colocou seis pontos à frente da zona de rebaixamento. No entanto, os “Islanders” têm uma montanha a escalar; não vencem a Inter nas últimas 12 tentativas e têm um histórico desanimador contra as três primeiras equipes do campeonato nesta temporada. A história da noite pode muito bem pertencer a Sebastiano Esposito, o jogador emprestado pela Inter que atualmente lidera o ataque do Cagliari, que está em ótima forma e adoraria nada mais do que surpreender seu clube de origem em um dos maiores palcos do futebol.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Inter transformou o San Siro em uma fortaleza, mas Chivu terá que fazer algumas alterações no time para esta partida. A maior ausência é, sem dúvida, Lautaro Martínez, que continua afastado devido a uma lesão muscular e não deve retornar antes do final de abril. Para agravar as dores de cabeça na escalação, o meio-campista Petar Sucic cumpre suspensão de uma partida após receber seu quinto cartão amarelo naquela vitória caótica em Como. 

Pisa SC v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images

Estatisticamente, este confronto tem se inclinado fortemente para um lado ultimamente, com o Inter vencendo 10 dos últimos 12 encontros. As dificuldades do Cagliari são agravadas por um ataque que demora a entrar no jogo — eles são o único time da divisão que ainda não marcou nenhum gol nos primeiros 20 minutos de uma partida. A lista de lesionados também não ajuda; Luca Mazzitelli está fora devido a uma lesão na panturrilha, juntando-se aos ausentes de longa data Mattia Felici e Riyad Idrissi. Com Leonardo Pavoletti também lidando com desconforto físico, grande parte da responsabilidade criativa recairá sobre os ombros de Esposito e do veterano Andrea Belotti, enquanto tentam quebrar uma sequência sem vitórias no San Siro que remonta a 2016.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inter de Milão x Cagliari

Inter de MilãoHome team crest

3-5-2

Formação

4-3-2-1

Home team crestCGL
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
15
F. Acerbi
7
P. Zielinski
32
F. Dimarco
23
N. Barella
2
D. Dumfries
20
H. Calhanoglu
94
F. Esposito
9
M. Thuram
1
E. Caprile
2
M. Palestra
33
A. Obert
26
Y. Mina
15
J. Rodriguez
90
M. Folorunsho
8
M. Adopo
10
G. Gaetano
94
S. Esposito
14
A. Deiola
29
G. Borrelli

4-3-2-1

CGLAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • F. Pisacane

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

CGL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Histórico de confrontos diretos

INT

Outros

CGL

4

Vitórias

1

Empate

0

12

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Inter x Cagliari hoje

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