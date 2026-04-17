O Inter volta ao San Siro com o objetivo de ampliar sua vantagem na liderança da tabela da Série A, recebendo o Cagliari, que luta por cada ponto para garantir a permanência na divisão.

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Como assistir ao jogo Inter x Cagliari com uma VPN

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Horário do início da partida entre Inter e Cagliari

Campeonato Italiano - Serie A Giuseppe Meazza

Inter x Cagliari começa em 17 de abril às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Prévia da partida

O Inter está em grande fase, vindo de uma vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Como, que o deixou com nove pontos de vantagem na liderança da Série A. Com apenas seis rodadas restantes, o técnico Cristian Chivu tem a liberdade de equilibrar suas ambições no campeonato com a próxima semifinal da Coppa Italia, embora manter a formidável sequência de nove jogos sem derrota em casa continue sendo a prioridade imediata. Marcus Thuram é o homem do momento para os anfitriões, tendo acabado de marcar dois gols decisivos, e ele buscará explorar a defesa do Cagliari, que historicamente tem dificuldades no San Siro.

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Os visitantes chegam com o ânimo em alta após uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Cremonese, que os colocou seis pontos à frente da zona de rebaixamento. No entanto, os “Islanders” têm uma montanha a escalar; não vencem a Inter nas últimas 12 tentativas e têm um histórico desanimador contra as três primeiras equipes do campeonato nesta temporada. A história da noite pode muito bem pertencer a Sebastiano Esposito, o jogador emprestado pela Inter que atualmente lidera o ataque do Cagliari, que está em ótima forma e adoraria nada mais do que surpreender seu clube de origem em um dos maiores palcos do futebol.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Inter transformou o San Siro em uma fortaleza, mas Chivu terá que fazer algumas alterações no time para esta partida. A maior ausência é, sem dúvida, Lautaro Martínez, que continua afastado devido a uma lesão muscular e não deve retornar antes do final de abril. Para agravar as dores de cabeça na escalação, o meio-campista Petar Sucic cumpre suspensão de uma partida após receber seu quinto cartão amarelo naquela vitória caótica em Como.

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Estatisticamente, este confronto tem se inclinado fortemente para um lado ultimamente, com o Inter vencendo 10 dos últimos 12 encontros. As dificuldades do Cagliari são agravadas por um ataque que demora a entrar no jogo — eles são o único time da divisão que ainda não marcou nenhum gol nos primeiros 20 minutos de uma partida. A lista de lesionados também não ajuda; Luca Mazzitelli está fora devido a uma lesão na panturrilha, juntando-se aos ausentes de longa data Mattia Felici e Riyad Idrissi. Com Leonardo Pavoletti também lidando com desconforto físico, grande parte da responsabilidade criativa recairá sobre os ombros de Esposito e do veterano Andrea Belotti, enquanto tentam quebrar uma sequência sem vitórias no San Siro que remonta a 2016.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

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