Tanto o Inter quanto o Atalanta sofreram derrotas pesadas em suas últimas partidas, mas agora é hora de virar a página, já que as duas equipes se enfrentam pelo campeonato.

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Como assistir ao jogo entre Inter e Atalanta usando uma VPN

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Horário do início da partida entre Inter e Atalanta

Campeonato Italiano - Serie A Giuseppe Meazza

Inter x Atalanta começa em 14 de março às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia da partida

O último clássico de Milão teve muito em jogo. O Inter buscava o título, enquanto o Milan sabia que precisava vencer para manter vivas suas esperanças. E foi exatamente isso que aconteceu, com o Milan derrotando novamente seus rivais no San Siro.

Para o Inter, foi um duro golpe. A invencibilidade no campeonato, que durava desde novembro, chegou ao fim, e o time já perdeu três das últimas seis partidas — muito mais do que no início da temporada. Mesmo assim, o time ainda está em boa posição na disputa pelo Scudetto e continua perto da final da Coppa Italia.

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O próximo adversário é a Atalanta, um confronto que o Inter costuma dominar no San Siro. A Atalanta não vence lá há mais de uma década, e a história sugere que terá dificuldades novamente. Para piorar a situação, o time vem de uma goleada de 6 a 1 sofrida contra o Bayern na Liga dos Campeões, o que praticamente acabou com seu sonho europeu.

Na Série A, o desempenho da Atalanta também caiu. A equipe perdeu pontos contra Sassuolo e Udinese e, embora a chegada de Raffaele Palladino tenha dado um impulso no início da temporada, eles precisarão reencontrar essa motivação rapidamente se quiserem permanecer na briga por uma vaga na Europa.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Inter ainda sente falta de seu líder, Lautaro Martínez, que tem sido o atacante de destaque na Série A nesta temporada. Há uma chance de Hakan Çalhanoğlu retornar após ficar de fora do clássico, enquanto a participação de Alessandro Bastoni é uma pequena dúvida.

A Atalanta tem suas próprias preocupações. Palladino espera que Ederson consiga finalmente se recuperar da lesão muscular, mas Giacomo Raspadori e Charles De Ketelaere podem ainda não estar totalmente prontos, tendo acabado de voltar aos treinos.

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Quando se trata deste confronto, a história pende fortemente a favor da Inter. O time não perde para a Atalanta no campeonato desde 2018 e vem de sete vitórias consecutivas no confronto.

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: