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Campeonato Italiano
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Giuseppe Meazza
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Como assistir ao jogo de hoje entre Inter e Atalanta pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Série A entre Inter e Atalanta, além do horário do jogo e das notícias sobre as equipes

Tanto o Inter quanto o Atalanta sofreram derrotas pesadas em suas últimas partidas, mas agora é hora de virar a página, já que as duas equipes se enfrentam pelo campeonato.

Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Inter x Atalanta, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.

EUAFubo
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África Austral / SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédioShasha

Como assistir ao jogo entre Inter e Atalanta usando uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

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Horário do início da partida entre Inter e Atalanta

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Giuseppe Meazza

Inter x Atalanta começa em 14 de março às 09:00 EST e 14:00 GMT.

Prévia da partida

O último clássico de Milão teve muito em jogo. O Inter buscava o título, enquanto o Milan sabia que precisava vencer para manter vivas suas esperanças. E foi exatamente isso que aconteceu, com o Milan derrotando novamente seus rivais no San Siro.

Para o Inter, foi um duro golpe. A invencibilidade no campeonato, que durava desde novembro, chegou ao fim, e o time já perdeu três das últimas seis partidas — muito mais do que no início da temporada. Mesmo assim, o time ainda está em boa posição na disputa pelo Scudetto e continua perto da final da Coppa Italia.

AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images

O próximo adversário é a Atalanta, um confronto que o Inter costuma dominar no San Siro. A Atalanta não vence lá há mais de uma década, e a história sugere que terá dificuldades novamente. Para piorar a situação, o time vem de uma goleada de 6 a 1 sofrida contra o Bayern na Liga dos Campeões, o que praticamente acabou com seu sonho europeu.

Na Série A, o desempenho da Atalanta também caiu. A equipe perdeu pontos contra Sassuolo e Udinese e, embora a chegada de Raffaele Palladino tenha dado um impulso no início da temporada, eles precisarão reencontrar essa motivação rapidamente se quiserem permanecer na briga por uma vaga na Europa.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Inter ainda sente falta de seu líder, Lautaro Martínez, que tem sido o atacante de destaque na Série A nesta temporada. Há uma chance de Hakan Çalhanoğlu retornar após ficar de fora do clássico, enquanto a participação de Alessandro Bastoni é uma pequena dúvida.

A Atalanta tem suas próprias preocupações. Palladino espera que Ederson consiga finalmente se recuperar da lesão muscular, mas Giacomo Raspadori e Charles De Ketelaere podem ainda não estar totalmente prontos, tendo acabado de voltar aos treinos.

FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHGetty Images

Quando se trata deste confronto, a história pende fortemente a favor da Inter. O time não perde para a Atalanta no campeonato desde 2018 e vem de sete vitórias consecutivas no confronto.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inter de Milão x Atalanta

Inter de MilãoHome team crest

3-5-2

Formação

3-4-2-1

Home team crestATA
1
Y. Sommer
15
F. Acerbi
30
C. Augusto
25
M. Akanji
32
F. Dimarco
22
H. Mkhitaryan
7
P. Zielinski
23
N. Barella
2
D. Dumfries
9
M. Thuram
94
F. Esposito
29
M. Carnesecchi
42
G. Scalvini
19
B. Djimsiti
69
H. Ahanor
8
M. Pasalic
47
L. Bernasconi
77
D. Zappacosta
10
L. Samardzic
15
M. de Roon
59
N. Zalewski
9
G. Scamacca

3-4-2-1

ATAAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Palladino

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

ATA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/13
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Histórico de confrontos diretos

INT

Outros

ATA

5

Vitórias

0

Empate

0

13

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
0/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao Inter x Atalanta hoje

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Como assistir na tela grande

Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

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