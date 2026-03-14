Tanto o Inter quanto o Atalanta sofreram derrotas pesadas em suas últimas partidas, mas agora é hora de virar a página, já que as duas equipes se enfrentam pelo campeonato.
Veja aqui onde encontrar transmissões ao vivo em inglês de Inter x Atalanta, pois trazemos tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo de hoje.
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Como assistir ao jogo entre Inter e Atalanta usando uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, se preferir, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Horário do início da partida entre Inter e Atalanta
Inter x Atalanta começa em 14 de março às 09:00 EST e 14:00 GMT.
Prévia da partida
O último clássico de Milão teve muito em jogo. O Inter buscava o título, enquanto o Milan sabia que precisava vencer para manter vivas suas esperanças. E foi exatamente isso que aconteceu, com o Milan derrotando novamente seus rivais no San Siro.
Para o Inter, foi um duro golpe. A invencibilidade no campeonato, que durava desde novembro, chegou ao fim, e o time já perdeu três das últimas seis partidas — muito mais do que no início da temporada. Mesmo assim, o time ainda está em boa posição na disputa pelo Scudetto e continua perto da final da Coppa Italia.
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O próximo adversário é a Atalanta, um confronto que o Inter costuma dominar no San Siro. A Atalanta não vence lá há mais de uma década, e a história sugere que terá dificuldades novamente. Para piorar a situação, o time vem de uma goleada de 6 a 1 sofrida contra o Bayern na Liga dos Campeões, o que praticamente acabou com seu sonho europeu.
Na Série A, o desempenho da Atalanta também caiu. A equipe perdeu pontos contra Sassuolo e Udinese e, embora a chegada de Raffaele Palladino tenha dado um impulso no início da temporada, eles precisarão reencontrar essa motivação rapidamente se quiserem permanecer na briga por uma vaga na Europa.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Inter ainda sente falta de seu líder, Lautaro Martínez, que tem sido o atacante de destaque na Série A nesta temporada. Há uma chance de Hakan Çalhanoğlu retornar após ficar de fora do clássico, enquanto a participação de Alessandro Bastoni é uma pequena dúvida.
A Atalanta tem suas próprias preocupações. Palladino espera que Ederson consiga finalmente se recuperar da lesão muscular, mas Giacomo Raspadori e Charles De Ketelaere podem ainda não estar totalmente prontos, tendo acabado de voltar aos treinos.
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Quando se trata deste confronto, a história pende fortemente a favor da Inter. O time não perde para a Atalanta no campeonato desde 2018 e vem de sete vitórias consecutivas no confronto.
Notícias das equipes e escalações
Desempenho
Histórico de confrontos diretos
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Guia passo a passo de VPN para assistir ao Inter x Atalanta hoje
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Como assistir na tela grande
Assistir no celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser vistos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos de VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se da mesma forma que faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos de VPN diretamente. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta de VPN) ou espelhar/transmitir a transmissão do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.